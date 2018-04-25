Cần gì phải mua mỹ phẩm, những loại kem dưỡng da ban đêm tự nhiên này cũng đủ làm da bạn đẹp lắm rồi

Những loại kem dưỡng da ban đêm tốt nhất là những loại mà sẽ làm tăng lượng chất chống oxy hóa trên da của bạn. Chúng nên giúp da trở nên đàn hồi, tươi tắn và xóa tan mụn cũng như các khuyết điểm khác.

Hiện nay các sản phẩm kem dưỡng da ban đêm được làm từ nguyên liệu tự nhiên rất được các chị em ưa chuộng. Chúng an toàn, không có các chất hóa học và tiết kiệm chi phí, trái ngược hẳn với những loại mỹ phẩm đắt tiền. Chỉ cần sử dụng một vài nguyên liệu quen thuộc như nha đam, chanh hay mật ong là bạn đã có ngay một loại kem dưỡng da ban đêm hiệu quả. Dưới đây là một số sản phẩm kem dưỡng da ban đêm rất tốt đã được khá nhiều chị em sử dụng và cho kết quả mĩ mãn. Bạn hãy thử áp dụng và theo dõi sự thay đổi tích cực trên làn da mình nhé.

1. Kem dưỡng da ban đêm từ nha đam, sữa và dầu ô liu Kem dưỡng da ban đêm từ nha đam, sữa và dầu ô liu. Ảnh minh họa: Internet. Sản phẩm kem dưỡng da ban đêm tự nhiên đầu tiên này không có gì quá phức tạp. Bạn có thể tự làm tại nhà chỉ trong vài phút. Nhờ giàu vitamin, chất khoáng và các amino axit cần thiết nên kem dưỡng từ nha đam, sữa và dầu ô liu phù hợp cho mọi loại da và mọi nhu cầu sử dụng. Nha đam giúp dưỡng ẩm, axit lactic trong sữa có các đặc tính tẩy tế bào chết mà không làm ngứa rát da. Và dầu ô liu thì lợi ích làm đẹp đã quá nổi tiếng. Tất cả tạo nên một sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời.

Thành phần: 2 thìa gel nha đam (30g), 1 thìa dầu ô liu (16g), 2 thìa sữa bột (30g). Cách làm: Trộn các nguyên lại với nhau.

Rửa sạch mặt và cổ bằng xà phòng phù hợp và nước ấm.

Thoa kem đã chuẩn bị lên mặt và cổ, kết hợp massage theo chuyển động tròn trong vài phút cho tới khi các dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn.

Sáng hôm sau, rửa sạch mặt và cổ bằng xà phòng và nước ấm. 2. Kem dưỡng da ban đêm từ bơ và trứng Kem dưỡng da ban đêm từ bơ và trứng. Ảnh minh họa: Internet. Bơ có chữa các axit béo béo bão hòa đơn và bão hòa đa giúp bảo vệ da. Trong đó, các chất béo bão hòa đơn dưỡng ẩm cho lớp da ngoài cùng, mang đến cho bạn làn da tươi tắn. Các axit béo bão hòa đa bảo vệ da tránh bị phá hủy bởi ánh nắng Mặt Trời và các yếu tố môi trường gây hại khác. Đối với trứng gà, lòng đỏ trứng có tác dụng phục hồi da và xóa tan vết nhăn, lý tưởng nếu bạn muốn có một làn da sạch bong khuyết điểm và mềm mại. Thành phần: ½ quả bơ chín, 1 quả trứng. Cách làm: Nghiền nhỏ thịt bơ.

Đập quả trứng vào và trộn hai thành phần lại cho đến khi thu được hỗn hợp dang kem.

Thoa hỗn hợp lên mặt và massage theo chuyển động tròn.

Chờ vài phút cho đến khi kem khô. Hoặc bạn có thể để đến sáng hôm sau.

Rửa sạch mặt với nước. Thực hiện hai lần mỗi tuần. 3. Kem dưỡng da ban đêm với cam và sữa chua Kem dưỡng da ban đêm với cam và sữa chua. Ảnh minh họa: Internet. Vỏ cam chứa vitamin A, kali và các chất chống oxy hóa giúp chữa trị làn da mệt mỏi. Đồng thời, sữa chua, nước chanh và nghệ lại có các đặc tính làm sạch và dưỡng ẩm. Vì vậy, đây là sản phẩm kem dưỡng ban đêm phù hợp với những ai đang muốn trẻ hóa làn da của mình. Thành phần: bột vỏ cam, 1 thìa bột nghệ (15g), ½ cốc sữa chua không đường (100g), 1 thìa nước cốt chanh (5ml). Cách làm: Cho các nguyên liệu vào một chiếc bát rồi trộn thật đều.

Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt.

Thoa kem lên mặt và sau 15 phút thì rửa sạch mặt.

Sử dụng mỗi tối để có kết quả tốt nhất. Các sản phẩm kem dưỡng da ban đêm này chắc chắn sẽ giúp bạn có làn da lý tưởng nếu chăm chỉ sử dụng thường xuyên. Thế nên, đừng làm ngơ với “các em” này nhé.

Cần chi mỹ phẩm cao cấp khi đã có cách ngâm rượu nha đam dưỡng da Hiện nay, cách ngâm rượu nha đam dưỡng da đã được nhiều người biết đến và áp dụng thường xuyên. Làn da của bạn sẽ trắng mịn, hồng hào hơn cả sử dụng mỹ phẩm đắt tiền.

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