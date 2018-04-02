Xóa tan nỗi lo rửa bát bị tróc da tay chỉ với vài mẹo đơn giản

Dị ứng với nước rửa chén hay rửa bát bị tróc da tay không còn là nỗi lo nữa nếu chị em biết được những mẹo tự nhiên này.

Bàn tay là một trong những phần quan trọng nhất trên cơ thể. Tuy nhiên, nhiều chị em lại lơ là việc chăm sóc da tay để rồi lâu ngày da tay trở nên khô ráp, bong tróc. Nguyên nhân chủ yếu đó là do rửa bát quá nhiều hay dị ứng với nước rửa chén. Dưới đây là vài mẹo chữa bị tróc da tay khi rửa bát hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên để chị em tham khảo.

1. Dùng dầu ô liu khi bị nước rửa bát ăn tay Dùng dầu ô liu khi bị nước rửa bát ăn tay. Ảnh minh họa: Internet. Các chất chống oxy hóa và axit béo lành mạnh trong dầu ô liu rất có lợi cho da khô. Chúng giúp da mềm mại và dưỡng ẩm cho da ở bàn tay rất tốt. Ngoài ra, dầu ô liu cũng có tác dụng chống lão hóa. Dùng dầu ô liu massage bàn tay từ 5 đến 10 phút, 2 lần mỗi ngày.

Cách khác là trộn dầu ô liu với đường mịn. Dùng hỗn hợp này chà xát lên tay nhẹ nhàng trong vài phút. Chờ 5 phút sau thì rửa tay thật sạch rồi thoa kem dưỡng ẩm. Thực hiện 2 lần mỗi tuần. 2. Chữa trị bị tróc da tay khi rửa bát bằng yến mạch Chữa trị bị tróc da tay khi rửa bát bằng yến mạch. Ảnh minh họa: Internet. Yến mạch là bí quyết “trị thương” khác cho da tay khô và sần sùi. Nó hoạt động như một chất làm sạch tự nhiên và tẩy tế bào chết cho da, đồng thời ngăn chặn hiện tượng mất nước và giữ cho da luôn mềm mại.

Trộn 2 thìa yến mạch với ½ đến 1 thìa mật ong và một ít nước thật đều. Cho thêm một chút nước chanh nếu muốn.

Sau đó massage da tay bằng hỗn hợp này. Để yên trong 10 phút rồi rửa tay sạch với nước ấm. Thực hiện mỗi tuần một lần. 3. Trị dị ứng với nước rửa chén bằng dầu dừa Trị dị ứng với nước rửa chén bằng dầu dừa. Ảnh minh họa: Internet. Sự kết hợp tuyệt vời của các axit béo trong dầu dừa là bí quyết chăm sóc da tay khô biệu quả. Ngoài ra, nó còn có tác dụng chữa lành da do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím. Thoa dầu dừa nguyên chất đã được làm ấm lên da. Massage trong 5 phút theo chuyển động tròn trước khi đi ngủ.

Bạn có thể đeo găng tay để có kết quả tốt nhất. Sáng mai rửa sạch tay là được. Thực hiện cách này hàng ngày. 4. Kem sữa bảo vệ da tay khi rửa bát Kem sữa bảo vệ da tay khi rửa bát. Ảnh minh họa: Internet. Kem sữa có chứa lượng lớn chất béo hoạt động như chất dưỡng ẩm tự nhiên cho da khô ráp. Ngoài ra, axit lactic có trong nó còn giúp tẩy tế bào chết và cân bằng độ pH cho da ở bàn tay. Thoa kem sữa lên hai bàn tay. Để yên trong 10 phút rồi rửa tay thật sạch với nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

Cách khác là trộn 2 thìa kem sữa với 2 thìa bột gram. Sau đó, thoa đều lên tay và để yên trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. 5. Làm đẹp da tay bằng mật ong Làm đẹp da tay bằng mật ong. Ảnh minh họa: Internet. Mật ong là chất dưỡng ẩm tự nhiên có chứa các đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và giữ ẩm. Để bảo vệ da khi rửa bát bằng nước rửa chén, bạn có thể áp dụng một trong các cách sau: Thoa một ít mật ong lên hai bàn tay rồi để yên trong 10 phút. Sau đó, rửa sạch với nước mát. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày.

Trộn đều mật ong với glycerin. Thoa đều lên tay và để yên trong 10 phút trước khi rửa sạch với nước mát. Thực hiện mỗi ngày một lần.

Cho vài giọt chanh và dầu ô liu vào bát. Cho thêm 2 thìa mật ong vào trộn đều. Thoa lên tay, chờ đến khi da khô thì rửa lại tay bằng nước ấm. Thực hiện vài lần mỗi tuần. Chúc chị em có bàn tay đẹp mịn màng với những mẹo bảo vệ tay khi rửa bát này.

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