Khoe ảnh đảm đang rửa bát giúp vợ, Phan Anh để lộ sự thật bất ngờ

MC Phan Anh khoe hình ảnh vào bếp rửa bát giúp vợ cùng dòng trạng thái hài hước khiến nhiều người thích thú.
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Là một người dẫn chương trình nổi tiếng với lịch làm việc dày đặc, Phan Anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian anh luôn phụ giúp bà xã làm công việc nhà.
Mới đây trên trang cá nhân, Phan Anh lại khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh vào bếp rửa bát giúp vợ. Kèm theo đó, nam MC còn đăng tải dòng trạng thái hài hước.
“Thật tình là bà xã em quá đáng lắm luôn ấy các bác ạ! Nãy em đi rửa bát thấy bà cầm điện thoại lên chụp chụp, em giả vờ làm thinh, nghĩ thầm lát thể nào bà cũng post Facebook khoe nay chồng ngoan. Ai dè mãi chả thấy đăng lại còn dí hình vào mặt em bảo: Bố phải tập squat nhiều vào, chả thấy mông đâu cả đây này”, Phan Anh chia sẻ một cách thích thú.
Trước đó, ông bố 3 con cũng gây xôn xao dư luận khi nêu lên quan điểm của mình về việc nam giới chia sẻ công việc nội trợ với vợ. Theo anh, ngoài lo toan công việc nhà phụ nữ hiện đại còn rất nhiều mối bận tâm ngoài xã hội. Do đó, Phan Anh khuyên đấng mày râu nên biết cảm thông và chia sẻ cùng vợ, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất có thể.