MC Phan Anh gây sốt khi nói điều này về người vợ 'đầu ấp tay gối' bao năm

MC Phan Anh khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về người bạn đời luôn cố gắng thấu hiểu, hi sinh mọi điều tốt đẹp nhất cho mình.

Khuya ngày 9/2, MC Phan Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh đang ôm vợ tình tứ cùng những dòng tâm sự đầy ngọt ngào. Theo đó, anh kể lại cuộc trò chuyện với bà xã về những hoạch định trong tương lai. Dù những ý tưởng đưa ra khá mạo hiểm nhưng MC Giọng hát Việt vô cùng hạnh phúc khi được vợ chia sẻ mọi khó khăn, luôn sẵn sàng đồng hành cùng mình trên mọi chặng đường.

MC Phan Anh luôn thầm cảm ơn vợ đã chu toàn mọi thứ trong gia đình, từ lớn đến nhỏ - Ảnh: FBNV

Qua đó, nam MC bày tỏ niềm tự hào khi cưới được một người vợ hiền lành, đảm đang và khéo chăm con. Dù biết chồng chuyển hướng kinh doanh sẽ không có thời gian cho gia đình nhưng cô vẫn vui vẻ ủng hộ.

"Có một người bạn đời thấu hiểu mình thì còn mong gì hơn nữa! Mình có nói chuyện với bà xã về một năm đã qua và những dự định năm mới, trong đó có ý muốn tập trung toàn thời gian vào việc kinh doanh. Đây là việc mình đã ấp ủ từ lâu do thời điểm hiện tại cũng có nhiều thuận lợi, nếu muốn thì có thể thực hiện được. Nhưng điều đó đồng nghĩa là mình sẽ phải bớt thời gian dành cho gia đình, và vợ chăm lo cho con thì sẽ mệt hơn do tụi nhóc đã lớn hơn, hiếu động hơn, nhiều điều phải lo hơn.

Thật may, không chỉ chia sẻ mà bà xã còn bảo nếu được sẽ hỗ trợ cho mình học thêm về tài chính, còn thủ thỉ là vợ chồng đừng giấu giếm tâm sự trong lòng. Nghe mà ấm lòng khôn tả. Cũng không dám hứa hẹn xa vời, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức vì vợ và con, và ngược lại sẽ luôn ủng hộ mọi việc vợ làm. Năm mới chúng mình sẽ cùng tiếp một hành trình dài", MC Phan Anh viết.

Gia đình hạnh phúc của MC Phan Anh - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh khen vợ đảm đang, chu toàn mọi thứ trong nhà dịp Tết đến MC Phan Anh đăng tải livestream khoe khung cảnh đón Tết tại nhà do bà xã tự tay chuẩn bị.

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