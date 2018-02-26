Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con

Hậu trường 26/02/2018 16:29

Dòng trạng thái mới đây của MC Phan Anh khi viết về tình yêu của mình với các con khiến nhiều bậc cha mẹ xúc động, nghẹn ngào.

Cách đây ít giờ, MC Phan Anh vừa đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc viết về tình cảm thiêng liêng của bố mẹ với các con.

Phan Anh viết: “Một trong những đặc ân mà Thượng đế dành cho các bậc làm cha mẹ là những khoảnh khắc yên bình kỳ diệu khi thanh thản nhìn ngắm những thiên thần của mình say trong giấc nồng..

Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con - Ảnh 1
MC Phan Anh chia sẻ, điều hạnh phúc nhất là được nhìn ngắm các con của mình mỗi ngày - Ảnh: FBNV

Đã đi được một nửa đời người, mình cũng không biết có điều gì hạnh phúc nhẹ nhàng hơn thế, khi mỗi tối, những đứa trẻ lại chu mỏ hôn đi hôn lại cả chục lần, hay những lúc chúng nhìn mình nhoẻn miệng cười, quờ tay lên vân vê tai bố một cách vô thức, hoặc những lúc chúng cảm thấy sợ hãi zombie, sợ ma và thì thào bố đợi con ngủ rồi hãy về phòng nhé!

Ngay cả Bo giờ lớn rồi, nhiều khi vùng vằng chúc bố mẹ ngủ ngon do bị nhắc, nhiều khi cứ cãi bướng bố, nhưng mỗi lúc bố khẽ đặt tay lên trán, mình hiểu con sẽ thấy ấm áp và an tâm lắm, chỉ để thêm vài giây nữa, cô nàng sẽ mềm lòng mà kéo bàn tay áp vào má mình ngay”.

Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con - Ảnh 2
Hình ảnh hạnh phúc của bà xã và con trai được Phan Anh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Nam MC tài năng tin rằng hạnh phúc là những điều vô cùng thân quen và bình dị, là khi được ở bên cạnh các con. Anh mong những ông bố, bà mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh các con và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được trưởng thành bên tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ.

Cuối bài viết, ông bố 3 con tự nhận mình là một người cha có nhiều ứng xử sai lầm. Nhưng tình yêu của anh dành cho các con là vô bờ.

Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con - Ảnh 3

Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con - Ảnh 4
Nhiều bậc phụ huynh cũng để lại bình luận chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chăm sóc con mỗi ngày - Ảnh: FBNV
Mới đầu năm, MC Phan Anh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm khi viết về các con - Ảnh 5
Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của MC Phan Anh -Ảnh: FBNV
MC Phan Anh triết lý tình yêu, hạnh phúc bên vợ đẹp ngày Valentine

MC Phan Anh triết lý tình yêu, hạnh phúc bên vợ đẹp ngày Valentine

"Tình yêu thật sự là tình yêu mà ta muốn đối phương hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc của người đó không phải là với ta" - MC Phan Anh bày tỏ.

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