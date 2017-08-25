Cần chi mỹ phẩm cao cấp khi đã có cách ngâm rượu nha đam dưỡng da

Đời sống 25/08/2017 14:09

Hiện nay, cách ngâm rượu nha đam dưỡng da đã được nhiều người biết đến và áp dụng thường xuyên. Làn da của bạn sẽ trắng mịn, hồng hào hơn cả sử dụng mỹ phẩm đắt tiền.

Hiện nay có khá nhiều cách chăm sóc sắc đẹp khác nhau, tuy nhiên cách ngâm rượu nha đam dưỡng da có vẻ mới lạ và ít người biết đến. Nhưng đây lại là một biện pháp tỏ ra hữu hiệu hơn bao giờ hết. Nếu chị em đang đau đầu để tìm cho mình một công thức dưỡng da phù hợp thì hãy thử trải nghiệm ngay với nha đam ngâm rượu. Chắc chắn những thay đổi của làn da sẽ khiến bạn hài lòng.

Công dụng của nha đam ngâm rượu

Nha đam ngâm rượu vẫn lưu giữ được toàn bộ dưỡng chất có trong nha đam như vitamin A, C, E, khoáng chất sắt, kẽm, photpho, canxi, kali... Khi ngâm với rượu sẽ bảo quản được lâu và dễ dàng sử dụng hơn.

Dùng nha đam ngâm rượu để dưỡng da
Dùng nha đam ngâm rượu để dưỡng da (Ảnh: Internet)

Rượu nha đam có tác dụng ngăn ngừa ung thư, tăng cường tiêu hóa tốt, giảm đau đầu, đau thần kinh, giải độc cơ thể. Giảm đan xương khớp, chống viêm, kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

 

Ngoài lợi ích cho sức khỏe, rượu nha đam còn hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Với vitamin và khoáng chất, nó giúp dưỡng da sạch mụn, mờ vết thâm nám, tránh bị dị ứng da, loại bỏ hắc tố trên da, giúp da trở nên trắng mịn, hồng hào và căng tràn sức sống. Không chỉ vậy, nếu biết áp dụng đúng cách thì nha đam ngâm rượu còn là sản phẩm giảm cân hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Cách ngâm rượu nha đam dưỡng da

Thông thường, để đơn giản nhất người ta hay chọn cách chỉ ngâm nha đam với rượu trắng rồi đem đi phơi nấng trong khoảng 5 ngày rồi tiếp tục bảo quản ở nơi thoáng mát. Nhưng công thức này chỉ dùng được sau đó 45 ngày. Vậy nên, để rút ngắn thời gian chờ đợi và giúp làn da chị em đẹp nhanh chóng, chúng ta hãy thử cách làm như dưới đây.

 

Chuẩn bị: 

 

- Nhánh cây nha đam

 

- Rượu trắng

 

- Đường

 

- Nho khô

 

- Cam hoặc chanh

 

Thực hiện:

 

- Nha đam rửa sạch, cắt bỏ gai, giữ lại vỏ và cắt thành những khúc ngắn vừa phải.

 

- Cam vắt lấy nước cốt.

 

- Đem cho nha đam vào bình thủy tinh.

 

- Tiếp tục cho thêm nho khô, đường vào.

 

- Cuối cùng và đổ nướ cốt trái cam và rượu trắng vào cho ngập bình.

 

- Đậy nắp lại và bảo quản nơi khô thoáng trong vòng 2 tuần là sử dụng được.

 

Làm nha đam ngâm rượu để dưỡng da mặt hiệu quả
Làm nha đam ngâm rượu để dưỡng da mặt hiệu quả (Ảnh: Internet)

Cách dùng nha đam ngâm rượu dưỡng da

Khi đã sở hữu cho mình bình rượu nha đam, còn chần chừ gì mà bạn không sử dụng nó ngay để chăm sóc làn da của mình nhỉ.

 

Để hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong, chị em nên uống 1-2 ly rượu nha đam mỗi ngày. Để dễ uống hơn thì nên pha loãng với nước ấm là tốt nhất.

 

Đồng thời, áp dụng trực tiếp lên da cũng là phuowg pháp hay cần kết hợp để gia tăng hiệu quả dưỡng da.

 

Sau khi rửa mặt, bạn hãy thoa đều rượu nha đam lên da. Nên thoa 2 – 3 lớp để nó phát huy công dụng tốt nhất nhé. Giữ trên da khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm. Bạn có thể kết hợp với chanh, mật ong, sữa chua, sữa tươi để dưỡng da tốt hơn nhé.

 

Không chỉ với da mặt, rượu nha đam còn là vị cứu cánh cho vòng eo, đặc biệt là với chị em sau sinh. Lấy rượu nha đam massage da bụng sẽ giúp giải phóng được lượng mỡ dư thừa, trả lại cho bạn vòng eo thon gọn hơn.

 

Với cách ngâm rượu nha đam dưỡng da như trên, bạn đã sở hữu cho mình sản phẩm tuyệt vời giúp làn da trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Thường xuyên áp dụng mỗi ngày và kiên trì để đạt hiệu quả cao nhất nhé.

  
 

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