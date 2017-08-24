Đây là những cách làm đẹp da mặt tại nhà ăn đứt mỹ phẩm cao cấp

Chăm sóc da 24/08/2017 09:51

Muốn da đẹp một cách tự nhiên, hãy sử dụng các cách làm đẹp da tại nhà có nguồn gốc từ thiên nhiên thay vì lạm dụng mỹ phẩm.

Mặc dù đa phần mọi người đều không nhận ra nhưng các loại mỹ phẩm chăm sóc da đều chứa một vài chất hóa học, độc tố và các thành phần khác có hại cho làn da của chúng ta. Nhưng vì cái đẹp, nhiều chị em sẵn sàng chấp nhận “cái giá” đó một cách mãn nguyện.

Theo nhiều chuyên gia làm đẹp đa phần mỹ phẩm bày bán ngoài thị trường đều sử dụng phẩm màu, hương liệu, chất bảo quản và chất ổn định có thể dễ dàng được hấp thụ qua da, gây ra những vấn đề sức khỏe tiêu cực trong dài hạn. Do vậy, một khuyến cáo đó chính là chị em nên chuyển sang áp dụng các cách làm đẹp da mặt tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên, vừa an toàn, thân thiện với da vừa không quá tốn kém.

1. Làm đẹp da tại nhà bằng dầu dừa

Da đẹp hơn với dầu dừa
Da đẹp hơn với dầu dừa. Nguồn: Internet.

Dầu dừa là một trong những nguyên liệu tự nhiên được dùng nhiều nhất để làm đẹp da tại nhà với rất nhiều lợi ích: tăng cường các mô, loại bỏ da chết, bảo vệ da khỏi ánh nắng Mặt Trời và chứa các đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống nấm và chống oxy hóa. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dầu dừa đủ mạnh để ngăn chặn các bệnh về da mãn tính do khuyết tật về chức năng của biểu bì và viêm da, bao gồm cả viêm da dị ứng (Atopic Dermatitis).

Đối với da mặt, dầu dừa giúp làm sạch, dưỡng ẩm, tẩy trang, hàn gắn vết thương, giúp nhanh lành sẹo và chữa các vết rát do cạo râu trên mặt.

2. Cách làm đẹp tại nhà bằng giấm táo

Giấm táo là nguyên liệu làm đẹp da mặt tại nhà tự nhiên khá “đắt” so với các nguyên liệu khác nhưng “đắt xắt ra miếng”. Quả thực, dùng giấm táo chăm sóc da hàng ngày sẽ giúp tiêu diệt các mầm bệnh, loại bỏ mọi vấn đề về da do ruột gây ra, làm sạch da và ngăn ngừa mụn trứng cá, đồng thời cung cấp các đặc tính chống nấm.

3. Chăm sóc da tại nhà bằng mật ong nguyên chất

Chăm sóc da tại nhà.
Chăm sóc da tại nhà. Nguồn: Internet.

Mật ong nguyên chất là một trong những nguồn dinh dưỡng, enzyme, vitamin và axit tăng cường da tốt nhất. Các lợi ích của mật ong bao gồm giảm mụn trứng cá, cung cấp tính dưỡng ẩm, khử trùng, đẩy nhanh việc chữa lành vết thương, chống dị ứng, phát ban và làm mờ vết sẹo.

Đặc biệt, mật ong là sản phẩm làm đẹp da tại nhà có nguồn gốc tự nhiên tuyệt vời cho cả da nhạy cảm lẫn da hỗn hợp. Để thực hiện, hãy lấy nửa muỗng cafe mật ong nguyên chất rồi thoa nhẹ nhàng lên mặt, thư giãn trong 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.

4. Muối biển làm đẹp da tại nhà

Muối biển có chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng như magiê, canxi, natri và kali. Nhiều trong số đó là những chất tương tự được tìm thấy trong tế bào da và trong cơ thể, giúp muối biển trở thành sụ lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc, bảo vệ và phục hồi làn da của bạn.

Để làm đẹp da mặt ở nhà bằng muối biển, bạn có thể sử dụng muối hồng Hymalayan hoặc muối Celtic, kết hợp với các thành phần tăng cường da khác như dầu oải hương, mật ong nguyên chất hay dầu dừa. Muối có đặc tính chống viêm giúp làm dịu da, trị mụn trứng cá loại bỏ tế bào da chết và kích ứng, cân bằng lượng dầu, giúp da giữ được độ ẩm.

5. Tinh dầu chanh làm đẹp da mặt tại nhà

Làn da tươi tắn, rạng rỡ với chanh
Làn da tươi tắn, rạng rỡ với chanh. Nguồn: Internet.

Với các thành phần kháng khuẩn mạnh mẽ, tinh dầu chanh có khả năng giảm mụn trứng cá gây ra bởi các vi khuẩn trú ngụ bị kẹt ở các lỗ chân lông. Ngoài ra, nguyên liệu này cũng hữu ích để làm mờ sẹo, các vết nám trên mặt, tẩy tế bào chết, loại bỏ nếp nhăn và làm sáng da hiệu quả.

6. Làm đẹp da mặt bằng nha đam

Từ lâu, nha đam đã được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh về da, nhiễm trùng và là cách điều trị tự nhiên cho các bệnh nấm trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, nha đam có thể giúp chữa bỏng và chữa lành vết thương, thậm chí là giải độc. Không ít người nhờ uống nha đam thường xuyên đã giảm được số lượng và kích cỡ khối u, ký sinh trùng trong gan, tủy xương và lá lách.

Nha đam có chứa đặc tính chống viêm, vitamin, khoáng chất, saccharides, axit amin, axit béo, enzim, lignin và axit salicylic, giúp nó trở thành nguyên liệu tự nhiên hàng đầu được sử dụng trong làm đẹp da mặt tại nhà.

Hóa ra đây mới là cách dùng dầu gấc làm đẹp da "chuẩn chỉnh" nhất!

Hóa ra đây mới là cách dùng dầu gấc làm đẹp da "chuẩn chỉnh" nhất!

Dầu gấc có rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp, đặc biệt là khả năng trị mụn, ngăn ngừa lão hóa, sạm da và giúp da sáng mịn.

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