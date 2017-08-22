Tự tin tỏa sáng khi dự tiệc với 5 kiểu tóc "sang chảnh" nhất hiện nay

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu một số cách làm tóc đẹp đi dự tiệc đơn giản, có thể làm tại nhà và không hề tốn thời gian nhé. Đảm bảo chị em sẽ phát mê vì những kiểu tóc đẹp này và chỉ muốn nhanh nhanh “được mời” đi dự tiệc cưới hay sinh nhật để thử ngay chúng đấy.

Không chỉ là trang phục và cách trang điểm , muốn thật nổi bật tại các bữa tiệc hay sự kiện lớn thì chị em cũng cần chú ý tới kiểu tóc của mình. Thực tế, chỉ cần biến hóa một chút với mái tóc là chị em đã có thể trở nên yêu kiều, lộng lẫy hơn nhiều rồi, chứ chưa nói gì đến việc lựa chọn những kiểu tóc “cao cấp” hay tạo kiểu tại các salon làm đẹp

Tóc búi mượt là kiểu tóc đẹp dự tiệc cực kỳ quý phái, lý tưởng cho các chị em ngoài 30 hoặc muốn làm mình trở nên dà dặn hơn.

Cách làm tóc đi dự tiệc này khá đơn giản. Chị em chỉ cần chải mượt tóc rồi buộc kiểu tóc đuôi ngựa thấp lỏng tay bằng chun mảnh. Sau đó, chia phần tóc trước mối buộc thành hai phần đều nhau, tạo khe để cuốn đuôi tóc qua. Cuối cùng, cuốn thêm một vòng nữa phần đuôi tóc qua khe tóc đã chia rồi giấu đầu tóc vào bên trong và cố định bằng ghim mạnh là được.

2. Trở thành trung tâm của bữa tiệc với kiểu tóc búi cuộn, tết mai

Mới đầu nhìn vào, một số chị em cho là kiểu tóc đi dự tiệc này trông lộn xộn, rườm rà và không giữ được lâu, chưa kể với không khí trang trọng của các bữa tiệc cưới hay chiêu đãi thì có vẻ tóc búi cuộn tết mai không phù hợp lắm. Tuy nhiên, đây lại là cách làm tóc đi dự tiệc cực kỳ được phụ nữ phương Tây yêu thích vì nó vừa làm bạn trở nên “dừ” hơn, vừa rất lý tưởng để kết hợp với những kiểu váy cổ rộng, dài chấm đất.

3. Cuốn hút trong mọi bữa tiệc với kiểu tóc tết mái nhẹ nhàng

Tóc tết mái phù hợp với nhiều sự kiện, từ đi học, đi làm, đi chơi cho đến đi dự tiệc đều được. Đặc biệt, kiểu tóc này lý tưởng cho các chị em sở hữu mái tóc dài quá ngang vai, thẳng, mượt. Thử tượng tượng với kiểu tóc tết mái nhẹ nhàng và một chiếc váy dáng xòe, trông bạn cực kỳ dịu dành, tinh khiết, khiến người khác nhìn vào có cảm giác bình dị nhưng vẫn rất hiện đại và quyến rũ.

4. Rạng rỡ trong tiệc cưới với kiểu tóc búi tết vòng

Kiểu tóc này đặc biệt được ưa chuộng khi đi dự tiệc cưới và bạn có thể kết hợp với nhiều loại trang phục. Bắt đầu tết tóc từ một bên mái, mỗi múi tết lại lấy thêm tóc ở đỉnh đầu, rồi tết lan dần đến gáy thì vừa hết lọn tóc. Tiếp tục tết dài đến hết phần đuôi tóc và buộc lại bằng chun mảnh. Cuối cùng, vắt phần đuôi tóc tết từ gáy lên mái tóc còn lại, cố định bằng ghim và giấu đuôi tóc kín đáo. Chỉ vài bước như vậy là bạn đã có ngay một kiểu tóc đẹp đi dự tiệc cực kỳ “chất” rồi.

5. Nhẹ nhàng đi dự tiệc với kiểu tóc tết trễ đơn giản

Khác với tóc búi tết vòng, tóc tết trễ đòi hỏi phần tết cầu kỳ hơn. Đầu tiên, bạn chia dọc tóc thành 2 phần đều nhau. Sau đó, tết tóc hai bên và cố định đuôi tóc bằng chun mảnh. Dùng đuôi tóc tết của một bên, vắt ngang qua gáy sang bên còn lại và ghim gọn gàng để giấu đi đầu tóc buộc. Làm tương tự với bên còn lại.

Chú ý nên để một vài sợi tóc mái xõa ra để tăng thêm phần cuốn hút và gợi cảm. Kiểu tóc đẹp đi dự tiệc này khi được kết hợp với váy trễ vai sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp cho đôi vai trần trắng nõn của bạn đấy.