4 cách làm tóc đẹp đi học cho bạn gái thích điệu đà, nữ tính

Làm đẹp 22/08/2017 10:39

Mùa tựu trường 2017, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá những cách làm tóc đẹp nhất cho bạn gái đi học. Bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà mà không cần ra tiệm.

Là con gái, phần lớn ai cũng thích điệu đà, thích làm mới mình thường xuyên và thích được chú ý bởi người khác. Thế nên, đổi màu son, kiểu tóc, quần áo hay đơn giản chỉ là các phụ kiện đính kèm đều được các bạn nữ tận dụng “hết cỡ”.

Trong mùa “Back to school” năm 2017, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá một số cách làm tóc đẹp đi học hiện đang được yêu thích nhất hiện nay nhé. Đây đều là những kiểu tóc đơn giản nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm dành vài phút trước khi đến trường để làm tóc mà không sợ muộn học.

1. Nữ sinh “ngoan hiền” với kiểu tóc tết hai bên

Tóc tết hai bên
Tóc tết hai bên. Nguồn: Internet.

Nhiều người cho rằng tóc tết hai bên là kiểu tóc cho nữ sinh cực kỳ “sến”, “quê” và chẳng có gì đẹp cả. Tuy nhiên, đây là kiểu tóc đẹp đi học rất phù hợp với các bạn gái bởi nó sẽ làm bạn trở nên nữ tính, nhẹ nhàng, cực kỳ ngoan ngoãn và rất dễ gây thiện cảm với người khác đấy. Không cần phải nói gì nhiều nữa, kiểu tóc tết hai bên chưa bao giờ lỗi mốt cả.

Đôi khi, “bánh bèo” một chút cũng không sao bởi vì sau bao nhiêu năm tháng cá tính, “tom boy”, chúng mình cũng nên thể hiện đúng “bản chất thật” một chút đúng không nào? Hãy tự tin làm mới bản thân bằng kiểu tóc tết hai bên này nhé, chắc chắn sẽ khối nam sinh phải lác mắt vì sự thay đổi này của bạn đấy.

2. Bạn gái cá tính hơn với tóc búi củ hành

tóc búi củ hành
Tóc búi củ hành. Nguồn: Internet.

Nhiều bạn gái thắc mắc không biết tóc búi củ hành là cách làm tóc như thế nào? Kiểu tóc này có đẹp không? Có phù hợp với đi học không? Tuy nhiên, trái với những lo lắng này, tóc búi củ hành là kiểu tóc khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng một đến hai chiếc ghim và dây tóc, búi tóc lên cao rồi cuộn lại giống củ hành là được. Tuy không phải là cách làm tóc đẹp dễ thương, “cute” như tóc tết hai bên nhưng tóc búi củ hành vẫn luôn đứng đầu trong danh sách những kiểu tóc được giới nữ sinh yêu thích nhất đấy.

Đối với các bạn gái thích điệu đà, bạn cũng có thể tô điểm thêm cho búi tóc của mình bằng dây nơ. Nếu tóc mỏng, hãy dùng phụ kiện “donut” và đánh rối tóc trước khi búi để làm cho búi tóc trông thật to hơn nhé.

3. Tóc đuôi ngựa - Làm chủ kiểu tóc đẹp cho nữ sinh “xưa như Trái Đất”

Tóc đuôi ngựa
Tóc đuôi ngựa. Nguồn: Internet.

Có lẽ, tóc đuôi ngựa là cách làm tóc đẹp đi học tiết-kiệm-thời-gian nhất bởi chỉ cần một chiếc dây tóc là bạn đã có thể có ngay kiểu tóc này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể “đầu tư” thêm bằng cách buộc tóc cao hơn một chút hoặc dùng dây tóc ánh kim, dây ruy băng, vừa giúp tăng sự nổi bật vừa đỡ bị “đụng hàng” với bạn bè rất hiệu quả.

4. Tóc buộc thấp cho bạn gái có khuôn mặt tròn

Tóc buộc thấp
Tóc buộc thấp. Nguồn: Internet.

Nếu tóc đuôi ngựa sẽ giúp bạn trở nên năng động, trẻ trung thì tóc buộc thấp lại toát lên sự nữ tính, điệu đà theo cách rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, kiểu tóc này sẽ trở nên xinh xắn hơn hẳn khi bạn buộc lệch một chút.

Vào những ngày muốn “đổi gió”, việc buộc tóc lệch rồi uốn xoăn qua sẽ giúp bạn có một kiểu tóc đẹp đi học còn “ưng con mắt” hơn nữa đấy.

5. Nữ sinh duyên dáng với kiểu tóc tết lệch

tóc tết lệch
Tóc tết lệch. Nguồn: Internet.

Nghe đến tóc tết, nhiều bạn cho vội cho rằng kiểu tóc này mất thời gian, đó còn chưa kể đến muốn tết đẹp, “điệu” hơn thì chắc phải dành cả tiếng đồng hồ trước khi đi học để ngồi trước gương chải chuốt. Tuy nhiên, bạn đừng quên là có rất nhiều kiểu tóc tết để bạn chọn, đơn giản hay phức tạp đều có cả. Chẳng hạn như kiểu tết thác nước, tết một bên, vừa tết vừa búi hoặc chỉ đơn thuần là tết một vài lọn tóc ở phần mái. Thêm nữa, cách làm tóc đẹp đi học này cũng không cần quá tỉ mỉ, đôi khi một chút “xộc xệch” cũng khiến bạn trở nên khác lạ đi rất nhiều.

Bạn chọn làm mới mình ở điểm gì sau một thời gian nghỉ hè và giờ quay lại trường học? Có lẽ cách nhanh nhất đó chính là thay đổi kiểu tóc bằng những cách làm tóc đẹp, phù hợp với nữ sinh. Hãy thử thay đổi mình ngay hôm nay và bạn bè sẽ phải “ồ” lên vì sự tươi tắn, rạng rỡ của bạn đấy.

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