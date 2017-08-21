99% chị em phụ nữ không hề biết lợi ích này của nha đam ngâm giấm

Làm đẹp 21/08/2017 14:45

Ngoài làm đẹp cho da, nha đam ngâm giấm còn có thể được dùng để phòng chống nhiều loại bệnh mà chưa chắc nhiều người đã biết.

Được biết đến rộng rãi như là cách chữa trị tự nhiên hàng đầu cho các vết cắt và vết bỏng, nha đam cũng thường được sử dụng với các loại nguyên liệu tự nhiên khác để tăng cường sức khỏe Đặc biệt, khi kết hợp với giấm, nha đam ngâm giấm sẽ giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và ngăn chặn nhiều loại bệnh.

Giấm táo
Giấm táo. Nguồn: Internet.

Một trong những lợi ích tuyệt vời nhất của nha đam ngâm giấm đó chính là khả năng chống oxy hóa. Rất nhiều loại chất chống oxy hóa như vitamin A và C được tìm thấy trong táo và nha đam cực kỳ quan trọng đối với việc ngăn chặn các gốc tự do làm hủy hoại tế bào và gây ra nhiều loại bệnh trong cơ thể. Ngoài vitamin A và C, cả táo và giấm cũng chứa nhiều loại vitamin khác như B1, B2, B6, B12, E cũng như axit niacin và axit folic, các khoáng chất như canxi, crom, đồng, sắt, mangan, magie, kali, natri và kẽm.

Một số lợi ích sức khỏe chính của nha đam ngâm giấm:

  • Ngăn chặn các rối loạn tiêu hóa, nhu động ruột và táo bón.
  • Kích thích hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư, asthma.

Ngoài những tác dụng trên thì nha đam ngâm giấm cũng rất hữu ích trong việc đẩy lùi các triệu chứng và làm giảm các cơn đau đối với bệnh nhân bị suy tĩnh mạch (varicose vein). Trong phạm vi bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến các bạn một cách dùng nha đam ngâm giấm để điều trị suy tĩnh mạch hiệu quả.

Cách dùng nha đam ngâm giấm để điều trị suy tĩnh mạch

nha đam ngâm giấm
Nha đam ngâm giấm. Nguồn: Internet.

Đối với những người mới bị suy giãn tĩnh mạch và bệnh chưa có biểu hiện nghiêm trọng thì sử dụng nha đam ngâm giấm là một cách ngăn chặn sự tiến triển của bệnh hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một củ cà rốt, 1 lá nha đam và nửa chén giấm táo.

Cách thực hiện:

  • Gọt vỏ cà rốt, cắt thành từng miếng rồi cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn.
  • Cắt lá nha đam để lấy gel. Sau đó, cho gel nha đam và nủa chén giấm táo vào máy xay xay cùng với cà rốt.
  • Khi đã thu được hỗn hợp mịn, nhẹ nhàng bôi hỗn hợp từ mắt cá chân lên đến bắp chân. Để như vậy trong nửa giờ rồi sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.
  • Thực hiện mỗi ngày.

Lưu ý rằng ngoài việc sử dụng cách này, bệnh nhân bị suy tĩnh mạch cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn (Chẳng hạn, đi bộ 30 phút mỗi ngày là đủ).

Tác dụng của nha đam ngâm giấm đối với làm đẹp

Nha đam
Nha đam. Nguồn: Internet.

Xu hướng dùng nha đam ngâm giấm để chăm sóc da (bao gồm làm sáng da, mịn da, dưỡng ẩm, trị mụn…) hiện đang sốt rần rần trong giới chị em. Bởi lẽ, gần như eva nào cũng đã biết về tác dụng của nha đam và giấm táo. Giờ đây, khi hai nguyên liệu này được kết hợp lại với nhau thì rõ ràng, hiệu quả còn tuyệt vời hơn nữa.

Nguyên liệu cần thiết: Nha đam, giấm táo, muối, đường, một chiếc hũ thủy tinh to.

Cách chuẩn bị:

  • Cho một ít muối vào chậu nước rồi bỏ lá nha đam vào, ngâm qua đêm. Sau một ngày, lấy nha đam ra để ráo nước, sau đó, gọt bỏ viền gai hai bên rồi cắt nha đam thành từng khúc.
  • Cho nha đam đã cắt khúc vào hũ thủy tinh, cho thêm đường và đổ ngập giấm vào, đậy kín. Để nha đam ngâm giấm trong 2 tuần rồi lấy ra sử dụng.

Cách sử dụng:

  • Lấy một vài thìa nha đam ngâm giấm cho vào bát rồi cho thêm 3 thìa nước lạnh. Khuấy thật đều.
  • Rửa mặt thật sạch, lau khô bằng khăn mềm. Sau đó, dùng bông gòn thấm đều giấm nha đam rồi chấm lên mặt. Tiếp tục dùng tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm vào da.
  • Thư giãn trong 15 đến 20 phút trước khi rửa lại mặt bằng nước sạch.

Nha đam ngâm giấm không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn hỗ trợ ngăn chặn nhiều loại bệnh. Đây là “thần dược” không thể thiếu nếu bạn muốn có một làn da trắng nõn, mịn màng và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Tự làm xà phòng từ nha đam và mật ong cho da đẹp mịn màng như da em bé!

Tự làm xà phòng từ nha đam và mật ong cho da đẹp mịn màng như da em bé!

Nha đam và mật ong là lựa chọn tuyệt vời của nhiều chị em phụ nữ khi muốn thử một loại thực phẩm vừa chứa ít calo vừa làm đẹp da lại tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, so với nước cam hay nước táo, hỗn hợp nha đam - mật ong còn chứa ít năng lượng hơn nhiều, khiến cặp đôi này trở thành bí quyết chăm sóc da không thể từ chối.

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