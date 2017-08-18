Không còn phải nói nhiều thêm, cây nha đam đã quá quen thuộc với mọi gia đình Nó từ ngàn xưa đã nổi tiếng với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Người Ấn biết dùng nó làm vị thuốc trị nhiều loại bệnh cảm sốt, chữa vết thương thông thường. Còn vua chúa Trung Hoa lại dùng nha đam để trẻ hóa làn da, giúp trẻ mãi không già. Nghe thôi chúng ta có thể tưởng tượng được nha đam có tác dụng gì rồi.

Ngoài cách uống thì đắp mặt nạ nha đam là một trong nhiều biện pháp được đánh giá là hiệu quả nhất đối với việc dưỡng da Vậy đắp mặt nạ nha đam có tác dụng gì cho da? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lời giải đáp nhé.

Nha đam chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme, các thành phần này cần thiết cho sự phát triển của các tế bào. Nha đam có đặc tính đặc biệt là thanh nhiệt cơ thể và giải độc hiệu quả. Cũng vì công dụng này mà người ta hay dùng nha đam mỗi ngày. Ngoài ra, nha đam còn hỗ trợ tiêu hóa tốt, giúp các tế bào hoạt động tốt hơn, chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường lưu thống máu, ổn định đường huyết, phòng chống ung thư...

Không những vậy, nha đam còn hỗ trợ dưỡng da sạch mụn, hết thâm nám và trở nên trắng mịn, hồng hào hơn. Nha đam có chất nhờn nên là sản phẩm giảm cân hiệu quả và an toàn nhất được nhiều người tin dùng.

Do vậy, nếu bạn muốn dưỡng da hiệu quả thì đắp mặt nạ nha đam là một trong những sự lựa chọn tốt nhất.

Đắp mặt nạ nha đam có tác dụng gì?

Như đã nói trên, nha đam có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Chăm sóc da là công dụng được chị em phụ nữ ưa chuộng hơn cả.

Nha đam với nhiều dưỡng chất, giúp dưỡng ẩm cho da, ngăn chặn sự khô da, đặc biệt là mỗi khi thời tiết hanh khô. Đắp mặt nạ nha đam sẽ bổ sung dưỡng chất giúp da có tính đàn hồi hơn và căng mịn hơn.

Trị mụn, vết thâm là lợi ích tiếp theo chúng ta cần nhắc đến. Nhờ các vitamin, khoáng chất và axit amin với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp loại bỏ khuẩn mụn, làm dịu cách vết mụn đang bị sưng tấy. Giúp dưỡng da sạch mụn chỉ sau một thời gian ngắn. phục hồi làn da bị mụn, thâm nám rất tốt.

Nha đam còn giúp dưỡng da căng mịn, giảm vết nhăn. Mặt nạ da nha đam giúp dưỡng ẩm da, duy trì độ đàn hồi cho da, tránh hình thành những nếp nhăn. Đồng thời, nó còn giúp tái tạo tế bào da bị hư tổn, phát triển tế bào mới. Nên làn da của bạn lúc nào cũng trong tình trạng căng mịn đầy sức sống.

Đồng thời, mặt nạ nha đam giúp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời với những tia cực tím độc hại, ngăn ngừa ung thư da. Đặc biệt tốt cho vùng da nhạy cảm như mắt và môi, thoa nha đam lên môi cũng giúp bảo vệ môi không bị khô nứt.

Một lợi ích tuyệt vời nữa đó chính là dưỡng da trắng hồng. Nha đam có khả năng loại bỏ hắc tố đen trên da, giúp dưỡng da trắng mịn đều màu. Do vậy, đắp mặt nha nha đam thường xuyên là cách dưỡng da tốt nhất và an toàn nhất.

Công thức đắp mặt nạ nha đam

Nha đam có nhiều cách kết hợp chăm sóc da khác nhau, nó có thể phối hợp với sữa chua, mật ong, trứng gà, tinh dầu thiên nhiên. Dưới đây là một công thức ví dụ cho bạn tham khảo.

Chuẩn bị: Nha đam, mật ong và trứng gà.

Thực hiện:

- Nha đam rửa sạch, cắt bỏ vỏ, cạo lấy gel nha đam.

- Trộn gel nha đam với 1 muỗng mật ong và lòng trắng trứng gà.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi rửa sạch.

- Đợi 30 phút sau rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Như vậy, chúng ta đã biết đắp mặt nạ nha đam có tác dụng gì cho da và cách thực hiện như thế nào. Chúc bạn thực hiện thành công!