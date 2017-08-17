Bạn có chắc biết nha đam có tác dụng gì chưa?

Làm đẹp 17/08/2017 10:30

Sử dụng thường xuyên mỗi ngày nhưng nha đam có tác dụng gì thì chưa chắc mọi người đã biết. Bạn hãy tham khảo bài viết này để bổ sung kiến thức và biết cách sử dụng nha đam hợp lý nhất nhé.

Tuy bạn đang sử dụng nha đam hàng ngày, nhưng chắc chắn rằng nhiều người vẫn chưa biết đến nha đam có tác dụng gì. Những lợi ích mà nha đam đem lại cho chúng ta có rất nhiều, không chỉ làm đẹp hiệu quả mà còn chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hôm nay, chúng ta hãy đi tìm hiểu những công dụng của nha đam để có thể giúp các bạn tự tin hơn khi áp dụng nó mỗi ngày nhé.

Như đã nói trên, nha đam vừa có khả năng làm đẹp, vừa bảo vệ sức khỏe. Chúng ta hãy theo hai công dụng này mà tìm hiểu sâu hơn nhé.

Nha đam có tác dụng với sức khỏe

Nha đam hay còn gọi là lô hội, nó đã không còn quá xa lạ với mỗi người. Bởi từ rất lâu về trước, ông cha ta đã biết sử dụng nha đam như một loại thực phẩm có công dụng thanh nhiệt cơ thể, ổn định sức khỏe. Ở Trung Hoa, bậc vua chúa dùng nha đam như một sản phẩm có khả năng giúp con người sống lâu, trường sinh bất lão.

Nha đam có tác dụng tốt cho sức khỏe
Nha đam có tác dụng tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Nghe cơ bản thôi, chúng ta đã biết nha đam có tác dụng gì cho sức khỏe. Với thành phần vitamin, khoáng chất, axit amin...tốt cho sức khỏe. Nó giúp thanh lọc, giải độc cơ thể, duy trì năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa tốt, nhuận tràng, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch... 

Với những lợi ích tuyệt vời này, nha đam chính là loại thực phẩm được nhiều khuyên dùng. Uống nha đam mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Nha đam có nhiều cách chế biến khác nhau, ví dụ như nấu chè, nấu nha đam đường phèn, làm sữa chua. Mỗi ngày chỉ cần 1 ly nha đam là đủ để sức khỏe dồi dào và năng lượng tràn đầy.

Nha đam có tác dụng làm đẹp hiệu quả

Ngoài khả năng chăm sóc sức khỏe, nha đam còn được xem là “thần dược” trong việc làm đẹp toàn diện. Từ chăm sóc da, dưỡng tóc và cả duy trì vóc dáng, giảm cân nhanh chóng.

Với thành phần vitamin A, B, C, E và khoáng chất như canxi, natri, sắt, magie cần thiết cho da. Giúp dưỡng da trắng mịn, sạch mụn, giảm vết thâm nám và trẻ hóa hơn. Đặc biệt với thành phần chất nhờn, duy trì độ ẩm và tái tạo da hư tổn.

Dưỡng da hiệu quả hơn với nha đam
Dưỡng da hiệu quả hơn với nha đam (Ảnh: Internet)

Đồng thời, nha đam khi đi vào cơ thể có tính háo nước nên dễ dàng lấp đầy ổ bụng của bạn. Do đó, khi sử dụng thường xuyên sẽ giúp lượng thức ăn mỗi bữa nạp vào ít đi và dần dần giảm cân tự nhiên và nhanh chóng nhất.

Với những công dụng tuyệt vời này cho sắc đẹp, nha đam sớm trở thành sản phẩm được chị em phụ nữ ưa chuộng và đứng đầu danh sách các loại thực phẩm thiên nhiên có tác dụng chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nhất.

Để hỗ trợ giảm cân, bạn chỉ cần nấu chè hoặc nấu nha đam đường phèn hay sữa chua với lượng đường vừa phải. Dùng món ăn đồ uống này trước mỗi bứa ăn khoảng 15 phút. Duy trì mỗi ngày là bạn sẽ sớm sở hữu thân hình gợi cảm, eo thon như ý. Đây cũng là cách làm đẹp da từ bên trong.

Còn với làm đep da, ngoài cách dưỡng da từ bên trong, áp dụng nha đam lên da sẽ giúp dưỡng da nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao. Làn da mụn nhọt, thâm nám, đen sạm sẽ sớm trở nên mịn màng, trắng hồng như ý.

Thức ăn <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-hieu-qua' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-hieu-qua'>giảm cân hiệu quả</a> với nha đam
Thức ăn giảm cân hiệu quả với nha đam (Ảnh: Internet)

Để dưỡng da, bạn chỉ cần cạo lấy gel nha đam trộn với mật ong hoặc sữa chua không đường, nước vo gạo, chanh, tinh dầu thiên nhiên... rồi thoa hỗn hợp này lên da. Giữ khoảng 20 phút sau rồi rửa sạch lại với nước ấm. Mỗi tuần áp dụng cách này 2 – 3 lần thì sẽ đạt hiệu quả dưỡng da cao nhất.

Như vậy, chúng ta đã biết được nha đam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm đẹp. Hãy dùng nha đam ngay hôm nay để cơ thể khỏe mạnh và sắc đẹp hoàn hảo nhất.

Da đẹp mịn màng hơn khi đắp mặt nạ nha đam trị mụn

Da đẹp mịn màng hơn khi đắp mặt nạ nha đam trị mụn

Hiện nay, cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn là phương pháp hiệu quả để cho bạn làn da mịn màng, sạch mụn và trắng hồng hơn. Chị em hãy sử dụng nó để có kết quả tốt nhất nhé.

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