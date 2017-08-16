Trị mụn bằng nha đam là cách cho bạn làn da căng mịn như da em bé

Làm đẹp 16/08/2017 11:08

Trị mụn bằng nha đam thường xuyên thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ sạch mụn, hết thâm và trở nên trắng mịn, hồng hào như thời còn đôi mươi.

Trị mụn bằng nha đam là phương pháp được chị em phụ nữ truyền tai nhau đã từ lâu. Và hiện nay nó được đứng ở những vị trí đầu tiên trong danh sách các loại thực phẩm chăm sóc da hoàn hảo và an toàn nhất. Dù tình trạng mụn nhọt, thâm nám của bạn ở mức độ nào, khi dùng nha đam trị mụn sẽ mang lại hiệu quả nhất định. Nếu kiên trì áp dụng thường xuyên thì làn da mụn xấu xí sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn vẻ đẹp tươi sáng, mịn màng rạng ngời nhất của làn da.

Vì sao nha đam giúp trị mụn hiệu quả?

Nha đam hay còn gọi là lô hội, nó phổ biến ở các nước Trung Phi. Người Ấn Độ xưa dùng nó để chữa lành các vết thương, còn bậc vua chúa Trung Quốc lại dùng nó để chăm sóc sức khỏe và như là một vị thuốc để trường sinh bất lão. Như vậy, từ xa xưa, nha đam đã nổi tiếng với những công dụng của mình và cho tới ngày nay nó lại càng khẳng định điều đó.

Nha đam có chứa các vitamin như A, C, B, E cùng nhiều khoáng chất như canxi, natri, sắt, kẽm, axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe, duy trì hoạt động tốt của cơ thể, tăng cường lưu thông máu và tiêu hóa tốt hơn. Ngăn ngừa bệnh tim mạch, hạn chế ung thư, chông viêm nhiễm, nhuận tràng,...

Nha đam trị mụn hiệu quả cho bạn làn da mịn màng
Nha đam trị mụn hiệu quả cho bạn làn da mịn màng (Ảnh: Internet)

Ngoài những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như đã kể trên, nha đam còn có tính mát, giúp làm dịu cơ thể, chăm sóc da sạch mụn, hết thâm nám. Đồng thời nó còn hỗ trợ dưỡng tóc và duy trì vóc dáng chuẩn đẹp.

Khi trị mụn bằng nha đam, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng không tỳ vết và trắng hồng như ý.

Hướng dẫn cách trị mụn bằng nha đam

Có rất nhiều cách dưỡng da trị mụn với nha đam, dùng nha đam nấu chè, nấu nha đam đường phèn thành thứ đồ ăn thức uống thanh nhiệt cơ thể hiệu quả, giúp dưỡng da từ bên trong tốt nhất.

Ngoài cách này, đắp mặt nạ nha đam cũng là phương pháp tuyệt vời và nhanh chóng nhất. Dưới đây là một vài công thức cho bạn tham khảo.

Nha đam kết hợp mật ong

Mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi ích nhiều cho da, khi kết hợp với nha đam sẽ tăng thêm hiệu quả trị mụn.

Nha đam sau khi rửa sạch, gọt vỏ thì cạo lấy gel rồi trộn với 1-2  muỗng mật ong. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị mụn. Giữ trên da khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Cách trị mụn bằng nha đam kết hợp mật ong
Cách trị mụn bằng nha đam kết hợp mật ong (Ảnh: Internet)

Nha đam với trứng gà

Trứng gà chứa nhiều dưỡng chất giúp chăm sóc sức khỏe và dưỡng da hiệu quả. Sự kết hợp trị mụn bằng nha đam với trứng gà là giải pháp an toàn cho làn da bị mụn.

Cũng giống như cách trên, bạn hãy cạo lấy gel nh đam và trộn với lòng trắng trứng gà, vắt thêm 1 miếng chanh. Dùng hỗn hợp này áp dụng lên da rồi giữ nó trên da cho đến khi lớp mặt nạ này khô đi rồi rửa lại với nước ấm.

Nha đam với sữa chua

Sữa chua chứa nhiều axit amin hỗ trợ bảo vệ da trước vi khuẩn gây hại, loại bỏ nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Sữa chua khi dùng với nha đam trị mụn sẽ mang lại cho bạn hiệu quả như ý.

Kết hợp sữa chua và nha đam trị mụn hiệu quả
Kết hợp sữa chua và nha đam trị mụn hiệu quả (Ảnh: Internet)

Nha đam cạo lấy gel rồi đem trộn với nửa hũ sữa chua không đường. Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi đã rửa sạch. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Với những cách chăm sóc da và trị mụn bằng nha đam này, bạn hãy thường xuyên áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt hiệu quả cao nhất. Hãy sử dụng nha đam ngay hôm nay để loại bỏ mụn, vết thâm nám trả lại cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào nhé.

Thơm ngon đúng điệu với cách nấu nha đam đường phèn lá dứa

Thơm ngon đúng điệu với cách nấu nha đam đường phèn lá dứa

Món đồ uống của bạn sẽ trở nên thơm ngon hơn khi biết cách nấu nha đam đường phèn lá dứa dưới đây. Giải nhiệt ngày hè hiệu quả với thứ thức uống mát lành này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam trị mụn làm đẹp với nha đam trị mụn với nha đam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 43 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới