Trị mụn bằng nha đam là cách cho bạn làn da căng mịn như da em bé

Nha đam hay còn gọi là lô hội, nó phổ biến ở các nước Trung Phi. Người Ấn Độ xưa dùng nó để chữa lành các vết thương, còn bậc vua chúa Trung Quốc lại dùng nó để chăm sóc sức khỏe và như là một vị thuốc để trường sinh bất lão. Như vậy, từ xa xưa, nha đam đã nổi tiếng với những công dụng của mình và cho tới ngày nay nó lại càng khẳng định điều đó.

Trị mụn bằng nha đam là phương pháp được chị em phụ nữ truyền tai nhau đã từ lâu. Và hiện nay nó được đứng ở những vị trí đầu tiên trong danh sách các loại thực phẩm chăm sóc da hoàn hảo và an toàn nhất. Dù tình trạng mụn nhọt, thâm nám của bạn ở mức độ nào, khi dùng nha đam trị mụn sẽ mang lại hiệu quả nhất định. Nếu kiên trì áp dụng thường xuyên thì làn da mụn xấu xí sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn vẻ đẹp tươi sáng, mịn màng rạng ngời nhất của làn da.

Nha đam có chứa các vitamin như A, C, B, E cùng nhiều khoáng chất như canxi, natri, sắt, kẽm, axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe, duy trì hoạt động tốt của cơ thể, tăng cường lưu thông máu và tiêu hóa tốt hơn. Ngăn ngừa bệnh tim mạch, hạn chế ung thư, chông viêm nhiễm, nhuận tràng,...

Ngoài những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như đã kể trên, nha đam còn có tính mát, giúp làm dịu cơ thể, chăm sóc da sạch mụn, hết thâm nám. Đồng thời nó còn hỗ trợ dưỡng tóc và duy trì vóc dáng chuẩn đẹp.

Khi trị mụn bằng nha đam, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng không tỳ vết và trắng hồng như ý.

Hướng dẫn cách trị mụn bằng nha đam

Có rất nhiều cách dưỡng da trị mụn với nha đam, dùng nha đam nấu chè, nấu nha đam đường phèn thành thứ đồ ăn thức uống thanh nhiệt cơ thể hiệu quả, giúp dưỡng da từ bên trong tốt nhất.

Ngoài cách này, đắp mặt nạ nha đam cũng là phương pháp tuyệt vời và nhanh chóng nhất. Dưới đây là một vài công thức cho bạn tham khảo.

Nha đam kết hợp mật ong

Mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi ích nhiều cho da, khi kết hợp với nha đam sẽ tăng thêm hiệu quả trị mụn.

Nha đam sau khi rửa sạch, gọt vỏ thì cạo lấy gel rồi trộn với 1-2 muỗng mật ong. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị mụn. Giữ trên da khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Nha đam với trứng gà

Trứng gà chứa nhiều dưỡng chất giúp chăm sóc sức khỏe và dưỡng da hiệu quả. Sự kết hợp trị mụn bằng nha đam với trứng gà là giải pháp an toàn cho làn da bị mụn.

Cũng giống như cách trên, bạn hãy cạo lấy gel nh đam và trộn với lòng trắng trứng gà, vắt thêm 1 miếng chanh. Dùng hỗn hợp này áp dụng lên da rồi giữ nó trên da cho đến khi lớp mặt nạ này khô đi rồi rửa lại với nước ấm.

Nha đam với sữa chua

Sữa chua chứa nhiều axit amin hỗ trợ bảo vệ da trước vi khuẩn gây hại, loại bỏ nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Sữa chua khi dùng với nha đam trị mụn sẽ mang lại cho bạn hiệu quả như ý.

Nha đam cạo lấy gel rồi đem trộn với nửa hũ sữa chua không đường. Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi đã rửa sạch. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Với những cách chăm sóc da và trị mụn bằng nha đam này, bạn hãy thường xuyên áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt hiệu quả cao nhất. Hãy sử dụng nha đam ngay hôm nay để loại bỏ mụn, vết thâm nám trả lại cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào nhé.