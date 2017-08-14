Thơm ngon đúng điệu với cách nấu nha đam đường phèn lá dứa

Nha đam chứa nhiều loại viitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme có lợi cho cơ thể. Nó giúp duy trì năng lượng, tăng cường lưu thông máu, giúp tiêu hóa tốt hơn, chống viêm, kháng khuẩn, chữa lành vết thương, ... Ngoài những công dụng này ra, nha đam còn là sản phẩm dưỡng da hoàn hảo và giảm cân hiệu quả.

Nha đam là loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp toàn diện. Nó ngày càng được dùng phổ biến và chị em phụ nữ rất ưa chuộng. Nha đam có thể chế biến thành những món ăn tráng miệng thơm ngon, hấp dẫn. Một trong số đó ta cần phải kể đến cách nấu nha đam đường phèn lá dứa vạn người mê. Bạn sẽ ngay lập tức yêu thích món đồ uống này chỉ với lần thưởng thức đầu tiên.

Từ các lợi ích tuyệt vời cho cơ thể và sắc đẹp, nha đam đã nhanh chóng lấy được lòng tin của mọi người và trở thành những loại thực phẩm được chị em tin dùng nhiều nhất.

Ngoài cách đắp trực tiếp lên da, nha đam còn hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong thông qua việc chế biến thành các loại đồ uống như sữa chua, chè. Nếu bạn vừa muốn sức khỏe dồi dào vừa muốn da đẹp, dáng chuẩn thì cách nấu nha đam đường phèn lá dứa là sự lựa chọn thông minh.

Nguyên liệu làm nha đam đường phèn

Để tạo được món nha đam đường phèn ngon nhất, bạn cần chú ý đến khâu chọn nguyên liệu. Vì nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thành phẩm của bạn.

Nhánh nha đam bạn nên chọn mua nhánh nhỏ vừa, còn tươi xanh để ít nhớt và giữ được độ giòn ngon khi nấu. Tùy vào nấu ít hay nhiều mà mua số lượng vừa phải. Thông thường là từ 1 – 2 nhánh là đủ.

Lá dứa chọn lá còn tươi, không bị giập nát. Đường phèn mua về đập thành cục nhỏ để khi nấu sẽ nhanh chóng hơn.

Cách nấu nha đam đường phèn lá dứa

Nha đam sau khi mua về thì rửa sạch, gọt bỏ vỏ. Khi gọt, bạn nên gọt sạch phần màu xanh, vì nếu còn sót lại lúc nấu sẽ có vị đắng. Cắt phần thịt nha đam thành những khúc ngắn vuông vừa ăn. Đem toàn bộ số nha đam vừa cắt ngâm với nước muối ấm pha loãng. Đây chính là cách hay để loại bỏ bớt nhớt và vị đắng có trong nha đam. Giúp cho món nha đam đường phèn trở nên ngon hơn.

Ngâm nha đam tầm 15 phút rồi vớt ra, rửa sạch rồi tiếp tục cho vào nồi nước mới đun sôi trụng thêm một lần nữa để loại bỏ tối đa lượng nhớt. Trụng và vớt ra liền để giữ nha đam không bị mềm đi. Rửa lại lần cuối với nước lạnh rồi để ráo.

Nấu một nồi nước mới với lượng nước vừa đủ, khi nước sôi thì cho đường phèn vào để cho tan hết. Lượng đường tùy theo sở thích mà bạn căn chỉnh khác nhau. Với những người đang có ý định giảm cân hay bị tiểu đường thì chỉ nên cho một ít đường để tạo độ hơi ngọt cho dễ uống. Khi đường đã tan hết thì để rửa riu riu.

Cho nha đam vào nấu lửa nhỏ khoảng 5 phút rồi cho lá dứa vào sau cùng. Đun thêm khoảng 1 - 2 phút thì tắt bếp.

Yêu cầu thành phẩm khi làm nha đam đường phèn lá dứa

Khi đã nấu xong, việc cuối cùng là bạn để nguội và có thể thưởng thức ngay. Nếu thích, bạn nên cho thêm vào nồi nước 1 ống vani để tạo độ thơm ngon, hấp dẫn hơn.

Cách làm nha đam đường phèn lá dứa thành công khi nước còn trong, có mùi thơm thoang thoảng, miếng nha đam ăn vào mềm, giòn, vị ngọt thanh.

Khi uống, bạn hãy cho thêm chút lá bạc hà, đá bào và miếng chanh thì sẽ tạo nên hương vị tuyệt vời nhất. Mỗi ngày hãy thưởng cho mình 1 ly nha đam đường phèn cho cơ thể mát dịu, sức khỏe tràn đầy và chăm sóc làn da trắng mịn, hồng hào hơn.