Thanh nhiệt mùa hè với món chè đậu xanh nha đam đường phèn

Sức khỏe 14/08/2017 17:02

Những khi thời tiết khắc nghiệt như lúc giao mùa như thế này thì món chè đậu xanh nha đam đường phèn sẽ trở thành món đồ ăn thanh mát, làm dịu cơn nóng của bạn.

Chè là món ăn bổ dưỡng thanh mát giải nhiệt mùa hè cực hay được đông đảo mọi người ưa thích không phân biệt già trẻ. Chè có nhiều loại khác nhau, nhưng chè đậu xanh nha đam đường phèn lại là món ăn hoàn hảo vừa chăm sóc sức khỏe thanh nhiệt cơ thể mà còn hỗ trợ làm đẹp tuyệt vời. Vậy còn ngại gì mà bạn không tự mình thực hiện món chè thơm ngon  này cho cả gia đình cùng thưởng thức nhỉ.

Công dụng của đậu xanh và nha đam

Đậu xanh và nha đam là hai loại thực phẩm đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhưng còn có khả năng làm đẹp hiệu quả.

Đậu xanh là loại ngũ cốc chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein, đường bột cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Đậu xanh có thể dùng để nấu cháo, nấu chè hay đồ xôi là rất ngon. Đậu xanh với nhiều dưỡng chất nên có lợi cho hệ tiêu hóa, tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa ung thư, giảm choleterol xấu,... ngoài ra đậu xanh còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả và dưỡng da trắng mịn đều màu.

Nha đam cũng là sản phẩm được nhiều chị em ưa thích, với thành phần vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme chăm sóc sức khỏe tốt nhất và cả giảm cân và làm đẹp da hoàn hảo nhất.

Sự kết hợp hoàn hảo của chúng làm nên món chè đậu xanh nha đam ngon tuyệt mà lại bổ dưỡng không thua kém gì các món ăn mặn khác. Hôm nay, bạn hãy thử làm món chè đậu xanh nha đam đường phèn cho cả gia đình trong những lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này nhé.

Cách nấu chè đậu xanh nha đam đường phèn

Chuẩn bị:

-    Nha đam.

-    Đậu xanh.

-    Đường phèn.

-    Va ni, bột năng.

-    Dầu chuối, chanh.

-    Đậu phộng rang.

Chuẩn bị món <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/che-nha-dam.topic'>chè nha đam</a> đậu xanh đường phèn ngon ngọt
Chuẩn bị món chè nha đam đậu xanh đường phèn ngon ngọt (Ảnh: Internet)

Thực hiện:

-    Đậu xanh rửa sạch, bỏ đi những hạt sâu, lép, ngâm trong nước khoảng 2- 4 tiếng đồng hồ. Sau đó đem đãi bỏ vỏ rồi để ráo.

-    Nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành những khúc ngắn vừa ăn. Ngâm trong nước muối ấm pha loãng tầm 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh rồi để ráo. Làm như vậy để giảm bớt vị đắng và nhớt trong nha đam.

-    Đun 1 nồi nước sôi, khi nước sôi thì cho đậu xanh vào nấu trước cho nhừ. Trong quá trình nấu, bạn hãy vớt bỏ phần bọt ở phía trên để nước chè được trong hơn.

-    Khi đậu xanh nhừ thì cho đường phèn vào trước để nấu cho đương ta hoàn toàn.

-    Sau đó cho bột năng, khuấy đều cho bột không bị vón cục.

-    Cuối cùng là cho nha đam vào nấu thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

-    Cho ống vani và dầu chuối để tạo vị thơm ngon hấp dẫn nhất. Khi ăn thì rắc thêm đậu phộng rang nhé.

Món chè đậu xanh nha đam đường phèn hấp dẫn
Món chè đậu xanh nha đam đường phèn hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Cuối cùng bạn đã có món chè nha đam đường phèn thơm ngon bổ dưỡng hấp dẫn cho buổi trưa hè rồi. Ăn chè khi nguội và cho thêm chút đá bào và nước cốt chanh để tạo độ tươi mát hơn cho bạn cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Để có món chè nha đam đậu xanh đường phèn ngon nhất, bạn cần lưu ý khâu chọn nha đam nhánh nhỏ vừa để tạo độ giòn ngon hơn. Hạt đậu xanh mẩy, còn mới, đồng thời khi nấu, đậu xanh phải chính nhừ, vị ngọt thanh ngon nhất và phảng phất mùi thơm nhẹ của vani, dầu chuối. Mỗi ngày 1 ly chè cho sức khỏe tràn đầy, làn da hồng hào và duy trì vóc dáng đẹp nhất nhé.

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