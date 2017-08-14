Tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tì vết?

Làm đẹp 14/08/2017 16:47

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam mang đến làn da đẹp mịn màng, luôn tươi trẻ khiến người đối điện rất khó đoán ra độ tuổi thật của bạn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều chị em thắc mắc tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam lại có công dụng “thần kì” như vậy. Để giải đáp điều này bạn hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

Tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam giúp bạn có làn da đẹp không tì vết?

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam có nhiều công dụng có thể vừa làm trắng da trị mụn, se khít lỗ chân lông và đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả. Theo các nhà khoa học, nha đam có nhiều công dụng làm đẹp như vậy là do chứa hơn 200 thành phần dinh dưỡng và hoạt chất, trong đó có 20 loại dưỡng chất, 18 loại acid hữu cơ, 12 loại vitamin, tất cả các loại này được chia thành 4 nhóm đặc biệt:

 

Nha đam làm đẹp da mặt hiệu quả.
Nha đam làm đẹp da mặt hiệu quả. Ảnh internet

  • Hoạt chất sinh học: Có tác dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người như Chrisphanic acid chống nấm (ngoài da), dầu ethereol làm dịu da, Ester cinamic acid làm giảm đau và gây tê, Cinamic acid sẽ tẩy sạch tế bào chết sát trùng và chống nấm, Aloe ulcine có tác dụng hạn chế tiết dịch dạ dày...
  • Các Vitamin: Vitamin M có công dụng tạo máu, Choline sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, vitamin E và chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ và tái tạo tế bào, Vitamin C, B12, B6, B2 có tác dụng chống viêm nhiễm, làm lành, duy trì sức bền da, chống oxy hóa, điều chỉnh quá trình trao đổi chất.
  • Các chất khoáng: Chromium, Enzyme acid béo, Magnesium, Natri, Kali, Canxi duy trì cơ, thần kinh khỏe mạnh, nhanh chóng làm lành các vết thương ngoài da.
  • Các Enzyme: Protein, Alcaline phosphatase, Nucleotidase, Lipase, Creatine phosphokinase, Cellulase có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn cản việc tích tụ phần nước bị oxy hóa trong cơ thể, giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch.

Chính vì chứa các chất này nên nha đam là một trong những thành phần không thể thiếu trong các hợp chất dầu gội, kem dưỡng da, hay mặt nạ bổ sung độ ẩm da cho da.

Hướng dẫn cách làm đẹp da mặt bằng nha đam hiệu quả nhất

Cách làm đẹp da mặt bằng nha đam kết hợp được với nhiều thành phần khác như: trứng gà, mật ong, chanh, nước vo gạo để làm trắng da toàn diện, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da luôn khỏe mạnh. Vì vậy, bạn có thể linh động thay đổi các cách làm đẹp da bằng nha đam cho phù hợp.

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam và mật ong

 

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam và mật ong
Cách làm đẹp da mặt từ nha đam và mật ong. Ảnh internet

Cách này thích hợp cho những chị em sở hữu làn da dầu. Chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn có trong mật ong và nha đam sẽ làm sạch chất nhờn trên da, kiểm soát tối đa lượng dầu tiết ra.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 chén gel nha đam.
  • 2 chén muối biển.
  • 1 chén dầu dưỡng da loại dành cho em bé.
  • 2 thìa mật ong.

Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt, sau đó rửa mặt sạch sẽ và lau khô. Tiếp theo, bạn thoa hỗn hợp lên da và để khoảng 20 phút rồi rửa mặt với nước lạnh. Cách làm trắng da này khá đơn giản không quá tốn kém mà bạn vẫn có được làn da mịn màng như ý muốn.

Cách làm đẹp da từ nha đam và sữa tươi

Nguyên liệu:

  •  1 thìa gel nha đam.
  • 1 thìa sữa tươi.

Cách làm đẹp da từ nha đam và sữa tươi
Cách làm đẹp da từ nha đam và sữa tươi. Ảnh internet

Cách làm:

Trộn 2 thành phần đã chuẩn bị lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó đắp hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh chóng vào da, phát huy tối đa công dụng.

Kiên trì thực hiện khoảng 2 tuần, bạn sẽ thấy làn da thay đổi, da láng mịn, hết mụn và hồng hào hơn rất nhiều.

Hé lộ cách làm gel nha đam trị mụn “đánh bật” mụn hiệu quả trong thời gian ngắn

Hé lộ cách làm gel nha đam trị mụn “đánh bật” mụn hiệu quả trong thời gian ngắn

Trị mụn bằng gel nha đam giúp bạn nhanh chóng “đánh bật” các nốt mụn “khó tính” như: mụn bọc, mụn ẩn, mụn sưng đỏ… và không để lại vết thâm, hạn chế gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt. Bởi có những công dụng hiệu quả như trên nên hiện có nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu về cách làm gel nha đam trị mụn an toàn, đảm bảo an toàn cho làn da, chữa trị triệt để không để cho các tổn thương do mụn gây ra hình thành sẹo rỗ, sẹo lõm trên mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam làm đẹp làm đẹp với nha đam nha đam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 43 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới