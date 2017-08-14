Cách làm đẹp da mặt từ nha đam có nhiều công dụng có thể vừa làm trắng da trị mụn, se khít lỗ chân lông và đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả. Theo các nhà khoa học, nha đam có nhiều công dụng làm đẹp như vậy là do chứa hơn 200 thành phần dinh dưỡng và hoạt chất, trong đó có 20 loại dưỡng chất, 18 loại acid hữu cơ, 12 loại vitamin, tất cả các loại này được chia thành 4 nhóm đặc biệt:

Tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam giúp bạn có làn da đẹp không tì vết?

Chính vì chứa các chất này nên nha đam là một trong những thành phần không thể thiếu trong các hợp chất dầu gội, kem dưỡng da, hay mặt nạ bổ sung độ ẩm da cho da.

Các Enzyme: Protein, Alcaline phosphatase, Nucleotidase, Lipase, Creatine phosphokinase, Cellulase có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn cản việc tích tụ phần nước bị oxy hóa trong cơ thể, giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch.

Các Enzyme: Protein, Alcaline phosphatase, Nucleotidase, Lipase, Creatine phosphokinase, Cellulase có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn cản việc tích tụ phần nước bị oxy hóa trong cơ thể, giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch.

Các Enzyme: Protein, Alcaline phosphatase, Nucleotidase, Lipase, Creatine phosphokinase, Cellulase có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn cản việc tích tụ phần nước bị oxy hóa trong cơ thể, giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch.

Các Enzyme: Protein, Alcaline phosphatase, Nucleotidase, Lipase, Creatine phosphokinase, Cellulase có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn cản việc tích tụ phần nước bị oxy hóa trong cơ thể, giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch.

Các chất khoáng: Chromium, Enzyme acid béo, Magnesium, Natri, Kali, Canxi duy trì cơ, thần kinh khỏe mạnh, nhanh chóng làm lành các vết thương ngoài da.

Các chất khoáng: Chromium, Enzyme acid béo, Magnesium, Natri, Kali, Canxi duy trì cơ, thần kinh khỏe mạnh, nhanh chóng làm lành các vết thương ngoài da.

Các Vitamin: Vitamin M có công dụng tạo máu, Choline sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, vitamin E và chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ và tái tạo tế bào, Vitamin C, B12, B6, B2 có tác dụng chống viêm nhiễm, làm lành, duy trì sức bền da, chống oxy hóa, điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Các Vitamin: Vitamin M có công dụng tạo máu, Choline sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, vitamin E và chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ và tái tạo tế bào, Vitamin C, B12, B6, B2 có tác dụng chống viêm nhiễm, làm lành, duy trì sức bền da, chống oxy hóa, điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Hướng dẫn cách làm đẹp da mặt bằng nha đam hiệu quả nhất

Cách làm đẹp da mặt bằng nha đam kết hợp được với nhiều thành phần khác như: trứng gà, mật ong, chanh, nước vo gạo để làm trắng da toàn diện, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da luôn khỏe mạnh. Vì vậy, bạn có thể linh động thay đổi các cách làm đẹp da bằng nha đam cho phù hợp.

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam và mật ong

Cách này thích hợp cho những chị em sở hữu làn da dầu. Chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn có trong mật ong và nha đam sẽ làm sạch chất nhờn trên da, kiểm soát tối đa lượng dầu tiết ra.

Nguyên liệu cần có:

1 chén gel nha đam.

2 chén muối biển.

1 chén dầu dưỡng da loại dành cho em bé.

2 thìa mật ong.

Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt, sau đó rửa mặt sạch sẽ và lau khô. Tiếp theo, bạn thoa hỗn hợp lên da và để khoảng 20 phút rồi rửa mặt với nước lạnh. Cách làm trắng da này khá đơn giản không quá tốn kém mà bạn vẫn có được làn da mịn màng như ý muốn.

Cách làm đẹp da từ nha đam và sữa tươi

Nguyên liệu:

1 thìa gel nha đam.

1 thìa sữa tươi.

Cách làm:

Trộn 2 thành phần đã chuẩn bị lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó đắp hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh chóng vào da, phát huy tối đa công dụng.

Kiên trì thực hiện khoảng 2 tuần, bạn sẽ thấy làn da thay đổi, da láng mịn, hết mụn và hồng hào hơn rất nhiều.