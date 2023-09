Trị mụn bằng gel nha đam giúp bạn nhanh chóng “đánh bật” các nốt mụn “khó tính” như: mụn bọc, mụn ẩn, mụn sưng đỏ… và không để lại vết thâm, hạn chế gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt. Bởi có những công dụng hiệu quả như trên nên hiện có nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu về cách làm gel nha đam trị mụn an toàn, đảm bảo an toàn cho làn da, chữa trị triệt để không để cho các tổn thương do mụn gây ra hình thành sẹo rỗ, sẹo lõm trên mặt.