Cách ngâm nha đam trị mụn “cứu tinh” cho làn da bạn

Cách ngâm nha đam trị mụn với giấm, bạn có thể sử dụng giấm gạo hoặc giấm táo đều được. Cả 2 loại giấm này đều có công dụng và tính axit tự nhiên ngang nhau.

500gram nha đam tươi chưa gọt vỏ.

5 muỗng cà phê đường cát.

1 lít giấm gạo (có thể thay bằng giấm táo).

1 bình thủy tinh lớn có nắp đậy.

Muối biển.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam với nước lạnh sau đó ngâm với nước muối biển.

Bước 2: Ngâm khoảng 45 – 60 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước sạch.

Bước 3: Để nha đam vào rổ và để ráo qua đêm.

Bước 4: Mang nha đam đã ráo đi gọt bỏ viền gai hai bên hông và cắt thành những khúc nhỏ tầm 2 đến 3 cm.

Bước 5: Nha đam đã cắt khúc cho vào bình thủy tinh, thêm chút đường, muối và trộn đều. Cuối dùng đổ ngập giấm vào ngâm, đậy kín miệng nắp để lên men tự nhiên.

Sau khoảng thời gian từ 2 – 4 tuần, bạn đã có thể lấy nha đam ngâm giấm ra sử dụng. Cách này có thể dùng để trị mụn, dưỡng trắng da mặt hoặc tắm trắng toàn thân.

Nếu dùng để trị mụn và dưỡng trắng da mặt thì bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi ngủ. Bạn thoa một lớp mỏng dung dịch nha đam ngâm giấm lên da, sau 30 phút rửa sạch bằng nước mát.

Dùng để tắm trắng toàn thân, bạn nên pha dung dịch nha đam ngâm giấm với nước tắm theo tỉ lệ 1/10. Tuần thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy làn da của mình trắng hồng và căng mịn lên trông thấy.

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu bạn cần phải lựa chọn kĩ nguyên liệu đầu vào. Bạn nên dùng loại rượu trắng do nhà mình nấu hoặc mua ở cơ sở sản xuất uy tín để đảm bảo rượu nguyên chất không bị pha cồn.

Nguyên liệu cần có:

5 hoặc 6 lá nha đam.

2 quả chanh tươi.

Rượu gạo 30 độ.

Lọ thủy linh.

Cách thực hiện:

Sau khi đã hoàn tất phần chuẩn bị, các chị em hãy bắt tay vào công việc thực hiện cách ngâm nha đam trị mụn với rượu nhé!

Bước 1: Bạn rửa sạch nha đam, sau đó để ráo.

Bước 2: Lấy nha đam cắt bỏ viền gái xung quanh lá, cắt khúc vừa bằng đốt ngón tay, bỏ vào lọ thuỷ tinh. Bạn lưu ý nên bỏ vào lọ thủy tinh không dùng bình nhựa.

Bước 3: Thái lát 2 quả chanh tươi bỏ vào cùng nha đam để cung cấp vitamin C. Sau đó, đổ rượu gạo ngập nha đam để ngâm.

Bước 4: Phơi bình nha đam ngoài nắng khoảng 2 tháng, sau đó mang cất trong nhà bảo quản nơi thoáng mát. Mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần chắt ra một ít cho vào vô bình xịt, bỏ thêm vào vài giọt tinh dầu cho thơm, xịt trực tiếp lên da mặt.

Để cách này đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần và thực hiện liên tục trong khoảng 2 tháng, làn da của bạn sẽ thay đổi đến kinh ngạc, da mướt, hồng hào, xóa mờ nếp nhăn các vết thâm mụn sẽ bị đánh bật hiệu quả.

Cả 2 cách ngâm nha đam trị mụn với giấm hoặc rượu đều đòi hỏi các chị em có tính kiên nhẫn từ khâu thực hiện đến khi sử dụng. Đáp lại công sức thực hiện, bạn sẽ sở hữu được làn da trắng sáng và đẹp tự nhiên mà không cần đến mỹ phẩm hay những phương pháp tắm trắng cầu kì tại spa hay thẩm mỹ viện. Chúc các bạn sớm thành công.