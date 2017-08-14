Cách ngâm nha đam trị mụn “cứu tinh” cho làn da bạn

Làm đẹp 14/08/2017 16:44

Cách ngâm nha đam trị mụn thường kết hợp với 2 nguyên liệu là giấm hoặc rượu. Khi kết hợp những nguyên liệu này với nha đam sẽ làm tăng hiệu quả điều trị, tính axit nhẹ trong giấm, tính sát khuẩn cao trong rượu hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn, làm lành vết thương, giúp da trắng hồng và không còn “hình bóng” của mụn.

Cách ngâm nha đam trị mụn với giấm

Cách ngâm nha đam trị mụn với giấm, bạn có thể sử dụng giấm gạo hoặc giấm táo đều được. Cả 2 loại giấm này đều có công dụng và tính axit tự nhiên ngang nhau.

 

Cách ngâm nha đam trị mụn với giấm.
Cách ngâm nha đam trị mụn với giấm. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 500gram nha đam tươi chưa gọt vỏ.
  • 5 muỗng cà phê đường cát.
  • 1 lít giấm gạo (có thể thay bằng giấm táo).
  • 1 bình thủy tinh lớn có nắp đậy.
  • Muối biển.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam với nước lạnh sau đó ngâm với nước muối biển.

Bước 2: Ngâm khoảng 45 – 60 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước sạch.

Bước 3: Để nha đam vào rổ và để ráo qua đêm.

Bước 4: Mang nha đam đã ráo đi gọt bỏ viền gai hai bên hông và cắt thành những khúc nhỏ tầm 2 đến 3 cm.

Bước 5: Nha đam đã cắt khúc cho vào bình thủy tinh, thêm chút đường, muối và trộn đều. Cuối dùng đổ ngập giấm vào ngâm, đậy kín miệng nắp để lên men tự nhiên.

Sau khoảng thời gian từ 2 – 4 tuần, bạn đã có thể lấy nha đam ngâm giấm ra sử dụng. Cách này có thể dùng để trị mụn, dưỡng trắng da mặt hoặc tắm trắng toàn thân.

Nếu dùng để trị mụn và dưỡng trắng da mặt thì bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi ngủ. Bạn thoa một lớp mỏng dung dịch nha đam ngâm giấm lên da, sau 30 phút rửa sạch bằng nước mát.

Dùng để tắm trắng toàn thân, bạn nên pha dung dịch nha đam ngâm giấm với nước tắm theo tỉ lệ 1/10. Tuần thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy làn da của mình trắng hồng và căng mịn lên trông thấy.

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu bạn cần phải lựa chọn kĩ nguyên liệu đầu vào. Bạn nên dùng loại rượu trắng do nhà mình nấu hoặc mua ở cơ sở sản xuất uy tín để đảm bảo rượu nguyên chất không bị pha cồn.

 

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu
Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  •  5 hoặc 6 lá nha đam.
  • 2 quả chanh tươi.
  • Rượu gạo 30 độ.
  • Lọ thủy linh.

Cách thực hiện:

Sau khi đã hoàn tất phần chuẩn bị, các chị em hãy bắt tay vào công việc thực hiện cách ngâm nha đam trị mụn với rượu nhé!

Bước 1: Bạn rửa sạch nha đam, sau đó để ráo.

Bước 2: Lấy nha đam cắt bỏ viền gái xung quanh lá, cắt khúc vừa bằng đốt ngón tay, bỏ vào lọ thuỷ tinh. Bạn lưu ý nên bỏ vào lọ thủy tinh không dùng bình nhựa.

Bước 3: Thái lát 2 quả chanh tươi bỏ vào cùng nha đam để cung cấp vitamin C. Sau đó, đổ rượu gạo ngập nha đam để ngâm.

Bước 4: Phơi bình nha đam ngoài nắng khoảng 2 tháng, sau đó mang cất trong nhà bảo quản nơi thoáng mát. Mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần chắt ra một ít cho vào vô bình xịt, bỏ thêm vào vài giọt tinh dầu cho thơm, xịt trực tiếp lên da mặt.

 

Ngâm nha đam trị mụn hiệu giúp bạn sở hữu làn da đẹp một cách nhanh chóng.
Ngâm nha đam trị mụn hiệu giúp bạn sở hữu làn da đẹp một cách nhanh chóng. Ảnh internet

Để cách này đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần và thực hiện liên tục trong khoảng 2 tháng, làn da của bạn sẽ thay đổi đến kinh ngạc, da mướt, hồng hào, xóa mờ nếp nhăn các vết thâm mụn sẽ bị đánh bật hiệu quả.

Cả 2 cách ngâm nha đam trị mụn với giấm hoặc rượu đều đòi hỏi các chị em có tính kiên nhẫn từ khâu thực hiện đến khi sử dụng. Đáp lại công sức thực hiện, bạn sẽ sở hữu được làn da trắng sáng và đẹp tự nhiên mà không cần đến mỹ phẩm hay những phương pháp tắm trắng cầu kì tại spa hay thẩm mỹ viện. Chúc các bạn sớm thành công.

Cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu giúp da căng mịn như da em bé

Cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu giúp da căng mịn như da em bé

Cách làm đẹp da từ nha đam ngâm rượu là một trong những phương pháp giúp các chị em sở hữu được làn da trắng mịn màng “bất chấp” thời gian và tuổi tác. Đây là cách dưỡng da an toàn, tiện lợi, đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng, trị mụn, se khít lỗ chân lông, loại bỏ nám… vô cùng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam trị mụn làm đẹp với nha đam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 43 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới