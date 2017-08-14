Tiết lộ sự thật về cách trị mụn bằng nha đam tươi có hiệu quả không?

Làm đẹp 14/08/2017 16:37

Trị mụn bằng nha đam tươi là một trong những liệu pháp chữa trị hoàn toàn bằng thiên nhiên, dùng các dược tính có sẵn trong cây nha đam để giảm đau, sưng tấy và “đánh bật” mụn nhanh chóng.

Nha đam còn có một tên gọi khác là lô hội, từ lâu loại cây này đã được xem là “thảo dược” quý có nhiều công dụng tốt cho da và sức khỏe con người. Chứa nhiều dưỡng chất và có những thành phần dược tính tự nhiên nên nha đam được các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nghiên cứu, trở thành một trong những thành phần quan trọng trong các loại kem trị mụn hay sữa rửa mặt sạch mụn.

Các thành phần dược tính có trong cách trị mụn bằng nha đam tươi

 

Nha đam trị mụn hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng của mụn.
Nha đam trị mụn hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng của mụn. Ảnh internet

Trị mụn bằng nha đam tươi mang lại hiệu quả cho người thực hiện bởi vì nó chứa các thành phần dược tính quan trọng như: Ligin, Sapomins. Acid salicylic…

Ligin có tác dụng bổ sung dưỡng chất tổ chức lại tế bào, kích thích hệ thống tuần hoàn máu dưới da, giảm thiểu sự phá hủy cấu trúc da do mụn gây nên, đồng thời kìm hãm sự lão hóa tế bào, làm tăng độ thẩm mỹ của da.

Sapomins có tác dụng thanh lọc cơ thể, kháng khuẩn, virus, diệt trừ nấm rất tốt, để không cho mụn gây hại, hình thành lớp sừng cứng trên da, bít tắc lỗ chân lông và không thể sinh ra mụn. Còn acid Salicylic là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn. Chính vì chứa các thành phần quan trọng này nên nha đam có công dụng tiêu diệt mụn khá hiệu quả. Ngoài ra, nha đam còn chứa nhiều vitamin A, C, E… và các khoáng chất khác, bổ sung cho da thêm phần chắc khỏe, mịn màng hơn.

Tuy nhiên, các thành phần dược tính có trong nha đam với hàm lượng rất thấp nên cho tác dụng từ từ và khó chữa trị mụn triệt để. Thay vào đó, các công nghệ cao tại các thẩm mỹ viện hay phòng khám da liễu khá hiện đại, cho hiệu quả ngay tức thì nên các phương pháp này chiếm thế “thượng phong” hơn.

Cách thành phần dược tính của nha đam tươi trị mụn hiệu quả.
Cách thành phần dược tính của nha đam tươi trị mụn hiệu quả. Ảnh internet

Nên dùng cách trị mụn bằng nha đam tươi hay các phương pháp trị mụn hiện đại?

Trị mụn bằng nha đam tươi đòi hỏi chị em phải kiên trì thực hiện trong một thời gian dài mới cho hiệu quả. Tuy nhiên, ai cũng muốn đẹp nhanh, hết mụn sớm nên các phương pháp trị mụn tại các phòng khám da liễu hay thẩm mỹ viện được nhiều người quan tâm hơn.

Các phương pháp này tốn khá nhiều chi phí nhưng theo như các quảng cáo “số tiền bỏ ra sẽ nhận lại được kết quả phù hợp”. Phần lớn các phương pháp trị mụn hiện đại sẽ tác dụng trực tiếp vào nhân mụn giúp triệt tiêu hoàn toàn nguồn sinh sản mụn, để duy trì kết quả trị mụn vĩnh viễn. Đồng thời, giúp dưỡng trắng, tái tạo và làm sáng mịn da, chống thâm ngừa sẹo hiệu quả nên những vết thâm sẹo sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Tại các phòng khám da liễu và thẩm mỹ viện sử dụng phương pháp trị mụn bằng chiếu xạ tia laser, xác định chính xác mục tiêu cần loại bỏ và tiêu diệt nhân mụn. Đặc biệt, các cách này còn kích thích quá trình sản sinh và tổng hợp collagen giúp kết cấu da trở nên chặt chẽ, mịn màng hơn.

Bác sĩ da liễu sẽ tư vấn phương pháp trị mụn phù hợp cho bạn.
Bác sĩ da liễu sẽ tư vấn phương pháp trị mụn phù hợp cho bạn. Ảnh internet

Hơn nữa, các phương pháp từ công nghệ cao cũng rất phù hợp với cả nam giới, vì khả năng chữa khỏi mụn rất cao mà không cần nhiều thời gian chăm sóc. Tuy nhiên để lựa chọn cách trị mụn bằng nha đam tươi hay phương pháp trị mụn hiện đại thì bạn cần đến gặp chuyên gia da liễu để thăm khám, xác định cấp độ của mụn, để được tư vấn về phương pháp phù hợp nhất với tình trạng của mình.

Trị mụn bằng nha đam và mật ong – Bí quyết “dọn sạch ổ mụn” trong thời gian ngắn

Trị mụn bằng nha đam và mật ong – Bí quyết “dọn sạch ổ mụn” trong thời gian ngắn

Trị mụn bằng nha đam và mật ong vừa an toàn, khá tiết kiệm. Chứa các thành phần diệt khuẩn cùng chất chống oxy hóa cao nên nha đam và mật ong được xem là một loại “kem trị mụn” thiên nhiên vô cùng hiệu quả.

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