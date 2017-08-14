Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam giúp da trắng hồng không bắt nắng

Làm đẹp 14/08/2017 16:39

Vào mùa hè, da dễ bị đen sạm nhanh chóng do tác động của tia UVB và UVA. Tuy nhiên nếu bạn biết sử dụng cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam đúng cách thì điều này không đáng lo ngại. Trong đam chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu tạo thành màng bảo vệ da hiệu quả, tránh các tác động của ánh nắng mặt trời.

Nha đam có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau như: mật ong, trứng gà sữa tươi... để tạo thành loại “kem dưỡng trắng da tự nhiên” có tác dụng chống nắng  giúp da trắng hồng, khỏe mạnh. Đồng thời, làm sạch da lấy đi lớp dầu thừa, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn không cho mụn hình thành.

 

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Gel nha đam có công dụng làm đẹp toàn thân hiệu quả. Ảnh internet

Các vitamin A, C, E và một số khoáng chất như: natri, kẽm, magie, chất chống oxy hóa... có trong nha đam sẽ nhanh chóng tác động để đẩy lùi sắc tố melamin, kích thích sản sinh collagen và sợi elastin tái tạo cấu trúc da. Chính vì vậy, dù không sử dụng các loại kem dưỡng đắt tiền thì da bạn vẫn đẹp và khỏe mạnh.

Dưới đây là một số cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam để các bạn tham khảo và áp dụng cho mình.

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với dầu oliu và vitamin E

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với dầu oliu và vitamin E được các chị em đánh giá cao. Ngoài tác dụng làm mịn, trắng da, dưỡng ẩm và trẻ hóa làn da cách này còn có khả năng điều hòa làn da, chữa lành vết thương, tái tạo các tế bào da và giúp làn da luôn được khỏe mạnh.

 

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với dầu oliu và vitamin E
Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với dầu oliu và vitamin E. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  •  1 bát gel nha đam.
  •  1 bát dầu oliu.
  •   4-5 viên vitamin E.
  •   1 bát to.
  •   Máy xay sinh tố.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn cho toàn bộ gel nha đam, dầu oliu và vitamin E vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn và đổ ra một chiếc bát to.

Bước 2: Làm ướt cơ thể và thoa đều hỗn hợp lên người kết hợp với massage nhẹ nhàng.

Bước 3: Sau 15 phút, bạn tắm sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện đều đặn từ 1 – 2 lần/tuần, sau khoảng 1 tháng da bạn sẽ trắng sáng, mịn màng nhanh chóng và kiểm soát được chất nhờn tiết ra trên da.

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với nước vo gạo

Nước vo gạo giàu vitamin nhóm B, giúp làm trắng da an toàn. Chính vì vậy, khi nha đam kết hợp với nước vo gạo sẽ tạo ra phương pháp tắm trắng tự nhiên, giúp da bật tông nhanh chóng sau vài lần thực hiện. Cách này giúp bạn nhẹ nhàng lấy sạch lớp bã nhờn và tế bào chết để da sáng mịn.

Thông thường, các chị em chỉ cần kiên trì thực hiện cách này đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần, sau khoảng 2 tuần, làn da sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, tái tạo làn da trắng mịn, căng tràn sức sống.

 

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với nước vo gạo.
Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam kết hợp với nước vo gạo. Ảnh internet

Cách làm đẹp da toàn thân bằng nha đam và nước vo gạo cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  •  Nha đam.
  • Nước vo gạo.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên bạn rửa sạch và tách vỏ nha đam, chỉ lấy phần thịt nha đam.

Bước 2: Bạn bạn để lắng nước vo gạo, bỏ phần nước trong chỉ lấy phần tinh bột gạo lắng xuống dưới.

Bước 3: Xay nhuyễn nha đam rồi pha với nước vo gạo theo tỉ lệ 1:1.

Bước 4: Làm sạch da, thoa hỗn hợp này lên toàn thân khoảng 20 phút.

Bước 5: Cuối cùng tắm sạch bằng nước mát.

Trên đây là 2 cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam mà bạn hoàn toàn có thể chủ động được thời gian thực hiện tại nhà, dù các chị em có bận rộn như thế nào cũng áp dụng được nhé!

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