Cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu giúp da căng mịn như da em bé

Làm đẹp 14/08/2017 16:40

Cách làm đẹp da từ nha đam ngâm rượu là một trong những phương pháp giúp các chị em sở hữu được làn da trắng mịn màng “bất chấp” thời gian và tuổi tác. Đây là cách dưỡng da an toàn, tiện lợi, đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng, trị mụn, se khít lỗ chân lông, loại bỏ nám… vô cùng hiệu quả.

Có thể bạn chưa biết, cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu chính là một trong những bí quyết chăm sóc da của phụ nữ Nhật để “níu giữ” làn da tươi trẻ. Khi thực hiện cách này phụ nữ Nhật áp dụng nghiêm ngặt, đảm bảo liệu trình đề ra. Hơn nữa, họ không bao giờ có khái niệm bỏ cuộc giữa chừng, kiên trì thực hiện đều đặn. Vì vậy, sau một thời gian ngắn họ sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

 

Nha đam ngâm rượu giúp bạn trẻ hóa làn da.
Nha đam ngâm rượu giúp bạn trẻ hóa làn da. Ảnh internet

Khâu chuẩn bị nguyên liệu vô cùng kĩ lưỡng, cần chọn lá nha đam tươi và to bản để có nhiều thịt, rượu có thể tự nấu hoặc mua ở địa chỉ uy tín để bảo chất lượng và an toàn cao. Đặc biệt, họ chọn loại hũ thủy tinh để đựng nha đam ngâm rượu vì có tính khử độc và bảo quản cực tốt.

Hướng dẫn thực hiện cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu

Để nha đam ngâm rượu giữ được một lượng lớn các dưỡng chất có lợi cho cho da, các chị em cần thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn sau đây:

Nguyên liệu cần có:

  • 5 lá nha đam loại vừa.
  • 1 quả chanh.
  • 2 lít rượu trắng 35 độ.
  • 1 hũ thủy tinh có nắp đậy kín.

Các nguyên liệu làm cần chuẩn bị để thực hiện cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu.
Các nguyên liệu làm cần chuẩn bị để thực hiện cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy lá nha đam rửa sạch, để ráo, sau đó cắt bỏ phần viền gai và cắt khúc vừa phải.

Bước 2: Rửa sạch hũ thủy tinh để ráo, sau đó cho nha đam vào.

Bước 3: Thái chanh thành những lát mỏng và cho vào lọ cùng với nha đam.

Bước 4: Đổ rượu vào ngập nha đam và mang ra phơi nắng khoảng 2 tháng. Bạn cũng có thể phơi nắng khoảng 2 tuần rồi đem vào trong nhà bảo quản, sau khoảng 2 tháng có thể lấy ra sử dụng.

Bước 5: Sau khi ngâm xong bạn rót dung dịch sang một ciếc lọ khác và cho vài giọt dung dịch tinh dầu mình yêu thích vào, khuấy đều hỗn hợp là có thể dùng được.

Sử dụng cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu như thế nào để có hiệu quả tốt nhất?

Sử dụng cách làm đẹp từ nha đam ngâm rượu có 2 cách. Cách nào tiện lợi và phù hợp với bản thân thì bạn nên áp dụng.

Cách 1: Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cần rửa mặt thật sạch. Tiếp theo đổ một lượng nha đam ngâm rượu vừa đủ ra chén. Sau đó, dùng bông tẩy trang thấm nhẹ dung dịch thoa đều lên mặt, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da. Sau 20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát.

 

Buổi tối bạn dùng tay thoa hỗn hợp nha đam lên mặt để đạt hiệu quả làm đẹp tốt nhất.
Buổi tối bạn dùng tay thoa hỗn hợp nha đam lên mặt để đạt hiệu quả làm đẹp tốt nhất. Ảnh internet

Cách 2: Bạn hãy lấy một lượng dung dịch nha đam ngâm rượu cho vào bình xịt, cách này khá tiện lợi và dễ sử dụng. Sau khi rửa sạch da mặt, bạn dùng bình xịt, xịt lên mặt để nguyên trong khoảng 15 – 20 phút rồi rửa sạch bằng nước. Cách này giúp dung dịch nha đam ngâm rượu thẩm thấu một cách tốt nhất vào da mang tới hiệu quả làm trắng nhanh, làn da căng tràn sức sống.

Ngoài ra, cách làm đẹp nha đam ngâm rượu có thể áp dụng cho toàn thân để dưỡng da trắng hồng, đẹp mịn màng, diệt sạch các nốt mụn ở trên lưng.

Chỉ với những cách sử dụng đơn giản như trên bạn đã có thể sở hữu được làn da đẹp trong thời gian nhanh nhất mà không cần đến các thẩm mỹ viện hay spa vừa tốn kém lại mất rất nhiều thời gian. Vì vậy không có lý do gì mà các chị em lại bỏ qua cách làm đẹp này.

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam giúp da trắng hồng không bắt nắng

Cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam giúp da trắng hồng không bắt nắng

Vào mùa hè, da dễ bị đen sạm nhanh chóng do tác động của tia UVB và UVA. Tuy nhiên nếu bạn biết sử dụng cách làm đẹp toàn thân bằng nha đam đúng cách thì điều này không đáng lo ngại. Trong đam chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu tạo thành màng bảo vệ da hiệu quả, tránh các tác động của ánh nắng mặt trời.

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