Trị mụn bằng gel nha đam giúp bạn nhanh chóng “đánh bật” các nốt mụn “khó tính” như: mụn bọc, mụn ẩn, mụn sưng đỏ… và không để lại vết thâm, hạn chế gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt. Bởi có những công dụng hiệu quả như trên nên hiện có nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu về cách làm gel nha đam trị mụn an toàn, đảm bảo an toàn cho làn da, chữa trị triệt để không để cho các tổn thương do mụn gây ra hình thành sẹo rỗ, sẹo lõm trên mặt.

Tinh chất gel nha đam được xem là một loại thảo dược tự nhiên tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của nữ giới. Không chỉ làm sáng, căng mịn mà nha đam còn hỗ trợ điều trị thương tổn do mụn gây ra và ngăn ngừa tái phát hiệu quả. Nha đam là một loại thực vật lành tính, có khả năng làm mát cơ thể nên thường được bào chế thành các sản phẩm trị mụn, dưỡng da Đặc biệt, loại “thần dược” này được dùng trực tiếp như một loại kem trị mụn tự nhiên vì chứa hơn 200 thành phần dinh dưỡng, hoạt chất có lợi cho da và sức khỏe. Các thành phần chính để trị mụn, dưỡng ẩm da gồm: hợp chất anthraquinon, glycosid, aloezin, lignin, các vitamin B1, B2, B5, B6, B12, axit folic, C, A, E, các nguyên tố khoáng vi lượng Na, K, Ca, P, Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, Cr, các axit… Cách làm gel nha đam trị mụn đúng cách Để thực hiện cách làm gel nha đam trị mụn, bạn chỉ cần có 1 lá nha đam là đủ. Tiếp theo, bạn rửa sạch lá nha đam, cắt sạch phần gai 2 bên và phần vỏ sạch, chỉ lấy phần thịt bên trong. Sau đó, lấy phần thịt xay nhuyễn và chỉ lọc lấy phần gel trong suốt. Hàng ngày, sau khi làm sạch da, bạn lấy gel nha đam pha với một chút nước và thoa trực tiếp lên mặt, để khoảng 10 phút. Cuối dùng rửa sạch bằng nước mát. Các thành phần trong nha đam có khả năng sát trùng, chống viêm, giảm đau, giải dị ứng và ức chế sự phát triển của mụn, điều trị mụn nhanh khỏi và ngăn ngừa hình thành mụn mới. Đồng thời, tính mát và khả năng thanh lọc độc tố của nha đam cũng giúp diệt trừ tận gốc các nguyên nhân gây mụn. Kiên trì thực hiện trong khoảng 2 tuần bạn sẽ thấy mụn giảm hẳn rõ rệt, da không còn sưng tấy, thâm sạm. Mặc dù dùng gel nha đam rất tốt cho việc điều trị mụn, nhưng nếu dùng không đúng cách, nha đam có thể khiến mụn mọc nhanh hơn, nhiều hơn, thậm chí gây ngứa ngáy, khó chịu. Những lưu ý khi thực hiện cách làm gel nha đam trị mụn Khi làm gel nha đam trị mụn bạn cần chú ý đến liều lượng và tính chất làn da của bạn. Gel nha đam trị mụn chỉ thích hợp với những trường hợp mụn nhẹ và mới hình thành. Với những trường hợp mụn lâu năm, dạng mụn nặng thì gel nha đam cho hiệu quả cải thiện rất thấp, thậm chí không có cải thiện. Phần lớn mọi người nghĩ nha đam là thành phần thiên nhiên khá an toàn nên chỉ cần điều chế theo đúng công thức sẽ không xảy ra dị ứng. Tuy nhiên không phải vậy, nếu bôi trực tiếp gel nha đam lên da có thể bị viêm loét nổi mẩm đỏ. Nên các chuyên gia da liễu luôn khuyên các chị em pha loãng nha đam với một lượng nước nhất định rồi mới sử dụng. Đối với các vùng da nhạy cảm cần thử trước lên da tay để tránh xảy ra dị ứng và nhiễm trùng vùng mụn. Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, chị em đã hiểu hơn về cách làm gel nha đam trị mụn hiệu quả, giúp làn da nhanh hết mụn, trắng hồng, đẹp tự nhiên, khuôn mặt trở nên tươi sáng và thanh tú hơn. Cách ngâm nha đam trị mụn “cứu tinh” cho làn da bạn Cách ngâm nha đam trị mụn thường kết hợp với 2 nguyên liệu là giấm hoặc rượu. Khi kết hợp những nguyên liệu này với nha đam sẽ làm tăng hiệu quả điều trị, tính axit nhẹ trong giấm, tính sát khuẩn cao trong rượu hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn, làm lành vết thương, giúp da trắng hồng và không còn “hình bóng” của mụn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-cach-lam-gel-nha-dam-tri-mun-danh-bat-mun-hieu-qua-trong-thoi-gian-ngan-225723.html Theo ctvseo_taovan | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-cach-lam-gel-nha-dam-tri-mun-danh-bat-mun-hieu-qua-trong-thoi-gian-ngan-225723.html