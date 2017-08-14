Nha đam đường phèn có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp?

Sức khỏe 14/08/2017 17:04

Tuy sử dụng mỗi ngày, nhưng chúng ta có biết ngoài khả năng thanh nhiệt thì nha đam đường phèn có tác dụng gì khác không? Tham khảo bài viết này để tìm câu trả lời nhé.

Đã từ lâu nha đam đường phèn đã trở thành món đồ uống thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thanh mát, giải nhiệt ngày hè nhanh chóng. Tuy là quen thuộc vậy, nhưng nhiều người vẫn chưa biết nha đam đường phèn có tác dụng gì với chúng ta. Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của thứ nước uống hoàn hảo này, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết nha đam đường có lợi ích như thế nào nhé.

Nha đam đường phèn giá trị nhất là nhờ vào nha đam, còn đường phèn chỉ tạo độ ngọt, cân bằng đường huyết trong cơ thể. Nhưng khi kết hợp với nha đam thì đây sẽ trở thành món đồ uống tuyệt vời với nhiều công dụng cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo.

Tác dụng thanh nhiệt và giải độc của nha đam đường phèn

Một trong những tác dụng của nha đam đường phèn cần được nhắc đến đầu tiên đó là thanh nhiệt cơ thể. Nha đam có tính mát nên dễ dàng làm dịu cơn nóng nực trong cơ thể, giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu một cách tức thì. Khi nha đam kết hợp với đừng phèn không chỉ làm mát mà còn tăng cường sức khỏe dẻo dai hơn.

Ngoài ra, nó còn có khả năng đào thải độc tố ra ngoài thông qua cơ chế tiết mồ hôi và tiểu tiện. Nhờ vào thành phần Anthraquinon kết hợp với Ca tạo thành chất kết tủa, kéo theo những chất cặn bã đưa ra ngoài. Nhờ vậy các cơ quan như thận, gan, đường ruột đều được làm sạch và hoạt động tốt nhất.

Nha đam đường phèn có nhiều tác dụng với sức khỏe và <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a>
Nha đam đường phèn có nhiều tác dụng với sức khỏe và làm đẹp (Ảnh: Internet)

Nha đam đường phèn giúp tiêu hóa tốt hơn

Nha đam chứa nhiều loại enzyme khác nhau, có khả năng tiêu hóa các chất khó tiêu, kích thích tiêu hóa thức ăn tốt hơn, nhanh hơn và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả để duy trì mọi hoạt động sống của cơ thể.

Nha đam đường phèn tăng cương sức đề kháng và giảm cholesterol xấu

Nhờ vào thành phần vitamin, axit amin, khoáng chất có trong nha đam và đường phèn giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể một cách nhanh chóng. Đồng thời, nó còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cho một sức khỏe dẻo dai tràn đầy sức sống.

Trong nha đam có những hợp chất có khả năng giảm sự sản sinh cholesterol xấu trong máu. Những người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay bị cao huyết áp sẽ được cải thiện hơn nếu như sử dụng nước nha đam đường phèn này thường xuyên.

Giảm đau, kháng khuẩn, làm lành vết thương với nha đam đường phèn

Nha đam có chất lectin với công dụng kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Uống nước nha đam đường phèn thường xuyên là tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Nhờ khả năng này mà trong y học cổ truyền phương Đông người ta dùng nó làm dược liệu trị đau nhức xương khớp, cơ bắp chân tay...

Nha đam giúp các tế bào mới được hình thành nhanh cũng như tăng cường sự liên kết giữa các tế bào nên dễ dàng làm lành vết thương, trị mụn sẹo, điều trị viêm loét dạ dày công hiệu.

Nha đam đường phèn thanh mát cho cơ thể dẻo dai
Nha đam đường phèn thanh mát cho cơ thể dẻo dai (Ảnh: Internet)

Nha đam đường phèn có tác dụng giảm cân hiệu quả

Nha đam có chứa chất xơ và tính háo nước, nên khi đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng lấp đầy ổ bụng, tạo cảm giác no nhanh. Nếu uống nó trước bữa ăn khoảng 20 phút thì lượng thức ăn của bạn sẽ được giảm xuống đáng kể. Nếu áp dụng thường xuyên, hiệu quả giảm cân sẽ nhanh chóng hơn và trả lại cho bạn thân hình gợi cảm như ý.

Dưỡng da trắng mịn với nha đam đường phèn

Nha đam có nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho vẻ đẹp làn da. Nha đam hỗ trợ ngăn ngừa và loại bỏ mụn, giảm vết thâm nám, dưỡng da trắng mịn đều màu hơn. Uống nước nha đam mỗi ngày là cách chăm sóc da từ bên trong hoàn hảo nhất mà chị em phụ nữ nên áp dụng.

Như vậy, ta đã biết được nha đam đường phèn có tác dụng gì rồi. Hy vọng bạn sẽ áp dụng nó đúng cách để sức khỏe tràn đầy và làn da căng mịn nhất nhé.

Thanh nhiệt mùa hè với món chè đậu xanh nha đam đường phèn

Thanh nhiệt mùa hè với món chè đậu xanh nha đam đường phèn

Những khi thời tiết khắc nghiệt như lúc giao mùa như thế này thì món chè đậu xanh nha đam đường phèn sẽ trở thành món đồ ăn thanh mát, làm dịu cơn nóng của bạn.

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