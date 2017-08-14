Thoải mái ăn ngon không lo bị béo khi dùng nha đam đường phèn giảm cân

Giảm cân 14/08/2017 17:00

Nha đam đường phèn giảm cân từ lâu đã được nhiều chị em phụ nữ tin dùng bởi mức độ công hiệu cao và an toàn tuyệt đối. Vóc dáng của bạn sẽ nhanh chóng trở về điểm đẹp nhất.

Hiện nay có khá nhiều cách giảm cân hiệu quả từ thiên nhiên cũng như có sự can thiệp của công nghệ. Chúng ta đều nhận thấy mỗi biện pháp đều cho những kết quả nhất định. Nhưng cách nào đảm bảo an toàn nhất và cho kết quả tốt, nhanh chóng nhất thì còn phải xem xét lại. Nhiều năm gần đây, nha đam đường phèn giảm cân đã tạo được lòng tin của nhiều người và càng được áp dụng rộng rãi hơn. Bởi ít có phương pháp cải thiện vóc dáng nào mà vừa hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà vừa dưỡng da và giảm cân tốt như nha đam. Nhưng trước tiên cần bỏ túi cách nấu nha đam đường phèn trước nhá

Giảm cân hiệu quả với nha đam đường phèn

Trước tiên, chúng ta cần biết đến công dụng của nha đam cho sức khỏe con người. Nha đam hay còn gọi là la họi, chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, ổn định đường huyết, loại bỏ cholesterol xấu cũng như bảo vệ cơ thể trước các tác động xấu của môi trường.

Nha đam đường phèn giúp <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-nhanh' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-nhanh'>giảm cân nhanh</a> hiệu quả
Nha đam đường phèn giúp giảm cân nhanh hiệu quả (Ảnh: Internet)

Đồng thời, với thành phần axit amin, enzyme giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da mịn màng, trắng sáng hơn và giảm cân hiệu quả hơn. Các thành phần trong nha đam giúp chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng đi nuôi cơ thể. Ngoài ra, cơ chế hoạt động của enzyme giúp phân hủy những phân tử chất béo và đường có trong dạ dày, hạn chế quá tình tích mỡ. Như vậy, khi giảm cân bằng nha đam sẽ là biện pháp thông minh và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cách nấu nước nha đam đường phèn giảm cân

Đường phèn không có công dụng giảm cân, sự kết hợp của nó là để làm dịu đi vị đắng của nha đam, giúp bạn cảm thấy ngon miệng hơn và có thể duy trì uống đều đặn hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Có khá nhiều cách kết hợp với nha đam giảm cân, một trong số đó là nấu nước nha đam đường phèn uống. Bạn có thể áp dụng chúng theo như công thức dưới đây là có thể sở hữu sản phẩm giảm cân tốt nhất.

Chuẩn bị: Nha đam, đường phèn, lá dứa, nước, nồi nấu.

Thực hiện:

-    Nha đam chọn nhánh còn tươi xanh, dày thịt. Sau khi mua về thì chế biến ngay để tạo được độ thơm ngon nhất.

-    Nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành những khúc vuông vừa ăn. Đem nó ngâm khoảng 15 phút với nước muối ấm pha loãng. Làm như vậy là để giúp loại bỏ bớt chất nhờn và vị đắng của nha đam cho bạn dễ uống hơn.

-    Sau đó vớt nha đam ra rửa lại với nước lạnh rồi để ráo.

-    Đun nước sôi, cho đường phèn vào cho tan hết. Bạn chỉ nên cho ít đường phèn để dễ uống hơn và áp đi vị đắng của nha đam. Vì đường nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

-    Khi đường đã tan hết, bạn vặn nhỏ lửa rồi cho nha đam vào đun thêm khoảng 5 phút rồi cho lá dứa vào để tạo độ thơm ngon hơn.

-    Cuối cùng là chỉ cần để nguội và bảo quản trong tủ lạnh làm thức uống giảm cân an toàn.

Giảm cân hiệu quả khi uống nước nha đam đường phèn mỗi ngày
Giảm cân hiệu quả khi uống nước nha đam đường phèn mỗi ngày (Ảnh: Internet)

Cách giảm cân bằng nha đam đường phèn

Để dùng nha đam đường giảm cân, bạn cần chọn đúng thời điểm và đủ lượng để uống thì mới mong đạt hiệu quả cao.

Thông thường, bạn nên uống 1 ly nước nha đam trước các bữa ăn khoảng 20 phút. Vì làm như vậy sẽ tạo cảm giác no nhanh, giúp bạn không còn muốn ăn uống gì nhiều thêm. Cứ thế, lượng thức ăn giảm xuống đồng nghĩa cân nặng của bạn sẽ có những chuyển biến nhất định.

Bạn nên kiên trì dùng nha đam đường phèn giảm cân mỗi ngày để đạt kết quả như ý. Ngoài ra cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống và rèn luyện hợp lý để hỗ trợ chăm sóc vóc dáng hoàn hảo nhất.

Cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng dễ làm nhất

Cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng dễ làm nhất

Cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng là phải chú ý từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến sơ chế và nấu. Nếu ban chưa biết cách làm thì hãy theo dõi bài viết dưới đây.

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