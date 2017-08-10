Hướng dẫn nấu nha đam đường phèn thơm ngon hễ thấy là thèm

Sức khỏe 10/08/2017 11:10

Bổ sung thêm món đồ uống bổ dưỡng mỗi ngày của bạn khi làm theo hướng dẫn nấu nha đam đường phèn sau đây của chúng tôi. Bạn sẽ yêu thích loại thức uống này ngay tức thì.

Nhắc đến nha đam là chúng ta liền nghĩ tới món chè giải khát thơm ngon cũng như làn da và vóc dáng chuẩn đẹp. Bởi nha đam có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cũng như chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Chính vì lẽ đó mà chị em phụ nữ thường rất ưa chuộng và sử dụng nó thường xuyên hơn. Để thỏa lòng yêu thích của bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn nấu nha đam đường phèn ngon đúng điệu và đơn giản nhất cho bạn giải nhiệt mỗi khi trời nắng nóng và dưỡng da hiệu quả nhé.

Chăm sóc sức khỏe với nha đam đường phèn

Chúng ta đã không còn quá xa lạ với nha đam. Đây là một loại cây mọng nước, dễ phát triển ở những vùng nhiệt đới. Việt Nam bắt đầu chuộng nha đam từ rất lâu bởi nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Nha đam với nhiều thành phần vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme có lợi... hỗ trợ tiêu hóa tốt, thanh lọc cơ thể, tăng cường lưu thông máu, giúp ngăn ngừa lão hóa da, bảo vệ hệ tim mạch cũng như giúp loại bỏ khuẩn hại trên da, dưỡng da trắng mịn hơn...

Chính nhờ những lợi ích kép này mà mọi người đều ưu thích và sử dụng nó thường xuyên hơn. Nếu bạn sử dụng nó để làm món nha đam đường phèn uống vào những lúc hè đến thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ngoài ra, đường phèn là loại đường chưa qua tinh chế, có vị ngọt thanh, giúp cân bằng lượng đường trong máu và tạo hương vị thơm ngon hơn cho món ăn. Sự kết hợp của nha đam và đường phèn là hoàn hảo cho những ai thích thứ đồ uống bổ dưỡng này.

Nấu nha đam đường phèn uống mỗi ngày cho sức khỏe tốt
Nấu nha đam đường phèn uống mỗi ngày cho sức khỏe tốt (Ảnh: Internet)

Hướng dẫn nấu nha đam đường phèn

Làm nha đam đường phèn rất đơn giản, bạn chỉ mất khoảng 10-15 phút là có thể hoàn thành món ăn này và thưởng thức được ngay. Dù là người bận rộn thì cũng nên dành ít thời gian để thực hiện nó cho cả gia đình nhé.

Chuẩn bị:

-    Nhánh cây nha đam (khoảng 2 nhánh và chọn nhánh còn tươi xanh và dày thịt nhé).

-    Đường phèn.

-    Nước.

-    Nồi nấu.

-    Lá dứa (nếu có).

Hướng dẫn nấu nha đam đường phèn đơn giản nhất
Hướng dẫn nấu nha đam đường phèn đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Thực hiện:

-    Nha đam mua về rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt khúc hạt lựu vừa ăn. Đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh rồi để ráo. Làm như vậy để giúp cho nha đam hết vị đắng do nhựa tiết ra, giúp món đường phèn nha đam thơm ngon hơn.

-    Lấy khoảng 1 lít nước đun sôi rồi cho đường phèn vào cho đường tan hết. Bạn hãy canh chỉnh sao cho tạo độ ngọt vừa phải là được.

-    Sau khi đường đã tan hết thì để lửa nhỏ lại rồi cho nha đam vào.

-    Trước khi tắt bếp khoảng 2 phút thì cho lá dứa vào, bạn có thể để nguyê hoặc cắt khúc dài khoảng 15cm. Cho lá dứa vào sẽ tạo độ thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều.

-    Cuối cùng chỉ cần để nguội, bảo quản trong tủ lạnh và thưởng thức ngay.

Vậy là chỉ với những bước làm nha đam đường phèn đơn giản mà chúng tôi đã hướng dẫn. Bạn sẽ dễ dàng thành công trong lần thực hiện đầu tiên. Mỗi ngày hãy thưởng cho mình và gia đình 1 ly nước nha đam đường phèn thêm chút đá bào để thêm phần thơm ngon hơn nhé. Nó không chỉ là thức uống giải nhiệt, tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ chăm sóc và dưỡng da trắng mịn và hồng hào hơn.

Vậy còn chần chừ gì mà bạn không đi mua nha đam về và làm thứ nước uống bổ dưỡng này ngay hôm nay. Chúc bạn thành công!

Bạn sẽ bất ngờ khi biết những công dụng của nha đam đường phèn

Bạn sẽ bất ngờ khi biết những công dụng của nha đam đường phèn

Chúng ta hãy tìm hiểu xem những công dụng của nha đam đường phèn sau đây để có thể sẵn sàng bổ sung nó làm thức uống mỗi ngày nhé.

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Từ khóa:   nha đam đường phèn

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