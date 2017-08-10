Bảo vệ sức khỏe tốt hơn mỗi ngày với cách làm nha đam đường phèn

Nha đam hay còn gọi là cây lô hội, nó phát triển nhiều ở những vùng nhiệt đới ẩm. Trong lịch sự, nó được dùng làm đẹp cho phụ nữ người Ai Cập cổ, dùng làm thuốc trường sinh cho các đời vua Pharaoh, dùng để chữa lành vết thương cũng như đem lại sự thông thái... Như vậy, đã từ ngàn đời nay, cây nha đam đã xuất hiện mà cho những lợi ích thiết thực nhất.

Như chúng ta đã biết, sản phẩm từ thiên nhiên luôn mang lại cho con người không chỉ là lợi ích về sức khỏe mà còn hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Nhắc đến đây, chúng ta cần nghĩ đến ngay cây nha đam, được đánh giá là có công dụng tuyệt vời cho cơ thể. Nó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau và vô cùng bổ dưỡng. Vậy bạn đã biết đến công thức nấu ăn từ nha đam nào chưa? Nếu chưa thì hãy thử cách làm nha đam đường phèn giải nhiệt ngày hè ngay dưới đây nhé.

Nha đam chứa nhiều loại vitamin như E, C, nhóm B, A... cùng nhiều khoáng chất cần thiết như kẽm, kali, magie, natri... Chúng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, nha đam có thành phần chống nấm, giảm đau, kháng viêm giúp chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất.

Chính nhờ công dụng làm đẹp và tốt cho sức khỏe, nha đam ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm của con người. Do đó, khi bạn chọn làm món nha đam đường phèn có lẽ là một trong các công thức giải nhiệt và duy trì sức khỏe rất tốt. Với giá thành rẻ và dễ thực hiện, đảm bảo bạn sẽ yêu thích món ăn này.

Cách làm nha đam đường phèn

Chuẩn bị:

- Nhánh cây nha đam. Nên chọn những lá còn tươi xanh và dày thịt.

- Đường phèn.

- Nước.

Thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ. Cắt thành những khúc hình hạt lựu vừa ăn.

- Cho nha đam vào trong một tô nước có bỏ thêm chút muối. Ngâm khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Cách này sẽ giúp loại bỏ bớt nhựa tiết ra từ cây nha đam, giúp bạn ăn ngon miệng hơn.

- Đường phèn đem đun với nước cho tan theo tỷ lệ 2 đường:5 nước.

- Sau khi đường đã tan hết thì để lửa nhỏ riu riu, cho nha đam vào đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Ngoài cách làm đơn giản này, nếu bạn thích thì có thể chế biến theo một cách khác. Đó là thay vì cắt nha đam thì hãy cho vào cối xay sơ. Như vậy, khi ăn, nha đam sẽ cho bạn cảm giác như muốn tan ngay trong miệng vậy.

Sau khi đã chế biến nha đam đường phèn thành công, việc của bạn là bảo quản nó trong tủ lạnh. Mỗi lần muốn ăn thì lấy ra, có thể thêm chút đá bào thì sẽ ngon hơn.

Mỗi ngày siêng ăn 1 ly nha đam đường phèn để sức khỏe tràn đầy, làn da căng mịn, rạng ngời hơn nhé.

Ngoài cách nấu nha đam đường phèn như trên đây, chúng ta vẫn còn khá nhiều cách chế biến khác mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon và bổ dưỡng của món ăn. Ví dụ như chè nha đam, sữa chua nha đam,...

Hy vọng với những chia sẻ này, bạn có thể tự chế biến được cho mình món thức uống giải nhiệt hiệu quả và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp tốt nhất. Chúc bạn thành công chỉ trong lần thực hiện đầu tiên.