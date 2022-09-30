Nha đam vốn là nguyên liệu nổi tiếng trong cả lĩnh vực làm đẹp và chế biến thành những món ngon healthy, hấp dẫn. Vì sao nha đam lại được nhiều người ưa chuộng đến vậy? Câu trả lời này đến từ các thành phần hữu ích tuyệt với có trong nha đam.

Chúng ta hay ăn chè nha đam, nha đam đường phèn nhưng nhiều người vẫn chưa biết đến những lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể. Để giúp bạn có cái nhìn đúng đắn cũng như có hiểu biết nhất định về những loại thực phẩm thường dùng. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về công dụng và cách nấu món nha đam đường phèn để sử dụng cho hợp lý nhất nhé.

Ngoài những công dụng tuyệt vời này, nha đam còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả và có khả năng kháng viêm, chống khuẩn, bảo vệ cơ thể trước tác động của các yếu tố gây hại thông qua các enzyme và axit amin.

Nha đam chứa nhiều vitamin A, C, B, E cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, magie, kali, natri... Đây là những thành phần này tốt cho sức khỏe giúp tăng cường lưu thông máu, tiêu hóa tốt hơn, hỗ trợ giải độc gan, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da trắng mịn không tỳ vết.

Chính vì những công dụng tuyệt vời này mà không chỉ chị em phụ nữ mà cả cánh đàn ông cũng yêu thích và ngày càng sử dụng nhiều hơn.

Nha đam đường phèn có tốt không?

Nha đam đường phèn - món nước ngọt thơm, thanh mát cho những ngày nắng!

Như đã nói trên, có lẽ ta đã biết được nha đam đường phèn có tốt hay không? Đường phèn chưa qua tinh chế nên có vị ngọt thanh và đảm bảo cho sức khỏe với độ an toàn cao. Nếu kết hợp nha đam và đường phèn trong cùng một món ăn thì sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một loại thức uống thơm ngon, mát lành giúp giải nhiệt cơ thể trong những ngày hè nóng bức cũng như dưỡng da hiệu quả nhất.

Nếu có thời gian, bạn hãy dành ra vài ba phút để chế biến món đồ uống này và để dành cho gia đình sử dụng mỗi ngày cho sức khỏe tràn đầy và ngoại hình rạng ngời nhất nhé.

Cách làm nha đam đường phèn ngọt mát và đơn giản tại nhà

Chỉ cần mua vài nhánh nha đam và đường phèn mang về là bạn đã có thể tự tay chế biến món đồ uống thanh mát cho cả nhà rồi.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nhánh cây nha đam, đường phèn, nước, nồi nấu,...

Các bước tiến hành làm nha đam đường phèn thanh mát tại nhà

Công đoạn sơ chế nha đam!

- Nhánh nha đam chọn loại xanh tươi, dày thịt. Đem gọt bỏ vỏ rồi cắt thành khúc nhỏ vừa ăn. Đem ngâm với nước ấm để loai bỏ bớt nhựa và vị đắng của nha đam.

- Khoảng 5 phút sau thì rửa sạch lại với nước lạnh rồi để ráo.

- Đường phèn đun lên với nước để cho tan ra. Bạn hãy căn chỉnh tỷ lệ cho vừa đủ ngọt và nước vừa đủ là được.

- Khi đường tan thì để lửa riu riu tiếp tục đun tiếp.

- Cho nha đam vào nấu cùng, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp.

- Để nguội rồi bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Nha đam đường phèn - món thức uống healthy cho mỗi ngày!

Như vậy, nha đam đường phèn tốt cho sức khỏe và dưỡng da hiệu quả. Mỗi ngày bạn hãy uống 1 ly nước này kèm theo chút đá bào để tăng thêm sự thanh mát. Mỗi khi bạn cảm thấy bị đuối sức, hoạt động mạnh mà cần ngay năng lượng thì chỉ cần uống nha đam đường phèn là có thể giúp cơ thể thoải mái và tình thần tuyệt vời nhất.

Lưu ý bảo quản nước nha đam đường phèn

- Nước nha đam đường phèn sau khi hoàn thành, bạn tiến hành để nguội, rồi cho vào chai để bảo quản. Nếu các chị em để chai nước nha đam bên ngoài ở môi trường thoáng mát thì có thể để được từ 2-3 ngày.

- Còn để bảo quản được lâu hơn hơn thì các chị em nên cho chai nha đam vào trong ngăn mát tủ lạnh, thời gian bảo quản có thể được khoảng 1-2 tuần. Đặc biệt, nha đam đường phèn được bảo quản trong tủ lạnh thì khi uống cũng sẽ ngon hơn và mang lại cảm giác giải khát nhanh hơn.

- Ngoài ra, khi nha đam đường phèn đã được bảo quản quá thời gian này thì mọi người không nên sử dụng nữa nhé.

Mẹo chọn mua nha đam tươi

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là công thức nấu nha đam đường phèn ngọt mát, giải khát cho những ngày hè nóng bức này. Chỉ với vài nguyên liệu cùng các bước chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay những chai nha đam đường phèn chuẩn ngon, thơm ngọt mà lại còn an toàn vệ sinh thực phẩm rồi, các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung món nước dinh dưỡng, thanh mát này làm món tráng miệng cho cả gia đình để đảm bảo sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!