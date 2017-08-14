Cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng dễ làm nhất

Trước khi nấu món đồ uống này, bạn hãy dành chút thời gian để hiểu thêm về công dụng của nha đam đường phèn nhé.

Nha đam là một loại cây nổi tiếng với lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp Nó không chỉ được chị em phụ nữ dùng để thoa lên da mà còn là thứ đồ uống thanh nhiệt, giải độc rất hiệu quả và đồng thời giúp nuôi dưỡng da từ bên trong. Hôm nay, bạn hãy cùng vào bếp với chúng tôi để học cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng nhé.

Nha đam hay còn gọi là lô hội, là loại cây dày thịt, mọng nước. Trong nó chứa nhiều vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất cần thiết như kali, canxi, kẽm, sắt, magie... Đây là những chất tốt cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa tốt, cung cấp năng lượng kịp thời, giúp tăng cường lưu thông máu, ổn định đường huyết và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư...

Ngoài những công dụng này, vitamin và khoáng chất còn chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Vừa dưỡng da trắng mịn, vừa duy trì vóc dáng gợi cảm cũng như ngăn chặn lão hóa sớm. Đồng thời, nha đam còn có các enzyme và axit amin có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, loại bỏ vi khuẩn gây hại.

Với các lợi ích tuyệt vời này, nếu kết hợp để nấu thành món nha đan đường phèn thì sẽ trở thành thứ nước uống hoàn hảo giải nhiệt và tốt cho sức khỏe.

Chọn nguyên liệu nấu nha đam đường phèn không đắng

Để có được ly nước nha đam đường phèn ngon đúng điệu và không bị đắng thì chị em cần chú ý ngay từ khâu chọn nguyên liệu để nấu.

Nha đam cần chọn những nhánh còn tươi xanh, dày thịt, không non quá mà cũng không già quá. Vì khi đó, nấu nha đam mới được ngon nhất và hạn chế có vị đắng khi ăn. Khi mua nha đam về thì nên chế biến liền để giữ được độ tươi ngon của thứ đồ uống này.

Cuối cùng, đường phèn mua loại hạt nhỏ để khi nấu được nhanh chóng và dễ dàng hơn cũng như tạo hương vị ngọt ngon hơn.

Cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng

- Nha đam sau khi mua về thì rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt phần thịt thành những khúc nhỏ vừa ăn.

- Lấy một thau nước muối đã được pha loãng và cho toàn bộ nha đam đã cắt vào. Đây là bí kíp nấu nha đam đường phèn không bị đắng mà bạn nên lưu ý. Ngâm nha đam khoảng 15 phút thì rửa sạch lại với nước lạnh và để ráo.

- Lấy nồi nước khoảng 2 lít, lượng nước tùy thuộc vào số nha đam bạn nấu. Miễn sao bạn cảm thấy tỷ lệ như vậy là phù hợp. Đem đun sôi nước.

- Khi nước vừa sôi thì hãy cho đường phèn vào nấu cho tan.

- Khi đường tan thì để lửa nhỏ riu riu

- Cho nha đam đã để ráo vào nấu chung. Đun khoảng 10 phút là được.

- Cuối cùng bạn có thể cho thể cho thêm vào chút lá dứa để tạo độ thơm ngon hơn.

Như vậy, với các bước đơn giản là bạn đã biết nấu nha đam đường phèn không bị đắng rồi. Chỉ cần để nguội là bạn có thể thưởng thức ngay rồi. Nếu bạn nấu nhiều thì có thể để trong tủ lạnh dùng dần nhé.

Yêu cầu khi nấu nha đam đường phèn không bị đắng

Món thức uống nha đam đường phèn thực hiện thành công thì nước sẽ có màu hơi trong. Nha đam mềm giòn, không bị nhớt và có vị đắng. Nước ngọt thanh, có mùi thơm đặc trưng.

Khi thưởng thức, bạn hãy cho thêm chút đá bào, lá bạc hà và nước cốt chanh để tạo hương vị thơm ngon, hấp dẫn hơn. Mỗi ngày hãy thưởng cho mình và gia đình 1 ly nước nha đam đường phèn để giải nhiệt lúc trời nắng nóng và cũng như chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, dưỡng da tốt nhất.

Với cách nấu nha đam đường phèn không bị đắng như trên đây, chắc chắn nó sẽ trở thành thứ thức uống xuất hiện thường xuyên trong mọi gia đình. Hy vọng bạn sẽ thích món nước uống tuyệt vời này.