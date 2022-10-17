Nha đam - một loại thực phẩm hẳn chẳng còn xa lạ gì với các chị em nữa, nổi bật với nhiều lợi ích thiết thực được chị em phụ nữ ưa chuộng, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp toàn diện. Xứng danh một thần dược từ tự nhiên.

Tuy bạn đã thưởng thức qua nhiều lần nhưng vẫn chưa hiểu được để có cách nấu nha đam đường phèn giòn ngon thì phải làm như thế nào? Để giải đáp thắc mắc này, hôm nay các chị em hãy cùng tìm hiểu ngay công thức nấu nha đam đường phèn chuẩn giòn ngon, thơm mát như ngoài tiệm tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Không chỉ vậy, nhờ vào thành phần dinh dưỡng dồi dào, nha đam sẽ đem đến cho chị em những công dụng tuyệt vời về sức khỏe như: giúp trung hòa độ PH, cung cấp nước cho cơ thể, giúp gan khỏe mạnh, trị táo bón, chống viêm, ngăn ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường, tốt cho hệ tiêu hóa,...

Cụ thể, nha đam – lô hội là nguồn giàu các chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do. Ngoài ra, lô hội cũng giàu các chất: Vitamin C, vitamin A, vitamin E, beta-caroten, axit folic, canxi, magie… Đặc biệt, trung bình 100g lô hội cung cấp khoảng 21kcal với năng lượng chủ yếu đến từ carbohydrate. Với hàm lượng calo thấp như này, nha đam là món ăn lý tưởng để ăn kiêng.

Còn về các công dụng làm đẹp thì hẳn đã quá quen thuộc với các chị em rồi: làm sạch da, chống tia cực tím, ngăn ngừa nếp nhăn ở da, làm dịu làn da cháy nắng, dưỡng ẩm và làm trắng sáng da,... nhờ thành phần giàu chất chống oxy hóa và vitamin - là hợp chất có công dụng bảo vệ và nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Bởi vậy, chẳng có gì bất ngờ khi các loại mỹ phẩm có thành phần từ nha đam lại được các chị em ưa chuộng và tin dùng đến thế!

Với những công dụng thiết thực này mà hiện nay, nha đam ngày càng được sử dụng phổ biến hơn. Nha đam vừa làm đồ uống lại còn là mặt nạ dưỡng da rất hiệu nghiệm, như vậy, tại sao bạn không sử dụng loại thực phẩm thiên nhiên dễ tìm, dễ mua này để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngay hôm nay nào?! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức nấu nước nha đam đường phèn - loại nước giải khát có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn nhé!

Cách nấu nha đam đường phèn chuẩn giòn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị: nha đam, đường phèn, lá dứa, đường, nước lọc

Các bước tiến hành nấu nước nha đam đường phèn giòn ngon, uống là thích:

- Đầu tiên, nha đam mua về, bạn tiến hành rửa sạch, gọt bỏ vỏ và cắt thịt thành những khúc ngắn vừa ăn.Lưu ý, nha đam nên gọt kỹ vỏ và không còn lớp màu xanh, vì đây là nguyên nhân gây nên hiện tượng nha đam bị đắng. Đồng thời, ngâm nha đam trong nước muối pha loãng để nha đam giữ được độ giòn cũng như loại bỏ nhớt và vị đắng.

Bạn lưu ý cần gọt sạch hết vỏ xanh để thành phẩm không bị đắng nhé!

- Kế đó, đun một nồi nước sôi rồi cho nha đam vào chần sơ qua, sau đó vớt ra ngay và rửa lại với nước lạnh.

- Sau đó, tiến hành đun sôi một nồi nước khác, khi nước sôi thì cho đường phèn vào để đường tan hết rồi mở lửa nhỏ riu riu lại.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho nha đam đã chuẩn bị vào nấu chung trong khoảng 10 phút rồi thêm lá dứa để tạo độ thơm ngon hơn là có thể tắt bếp rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Nước nha đam đường phèn ngọt mát, thơm ngon, uống là thích mê!

Cách nấu nha đam đường phèn giòn ngon thành công và nước vẫn giữ được độ trong, miếng nha đam không bị nhớt và ăn vào cảm giác giòn sần sật. Đồng thời nó phải có hương vị thoang thoảng đặc trưng của nha đam và đường phèn, đảm bảo nếm thử là ngọt thanh, thơm mát của người. Mỗi ngày hãy uống 1 ly kèm với đá bào để tạo độ thơm ngon hơn và trở nên tươi mát dùng giải nhiệt trong ngày hè nóng nực và chăm sóc da dẻ hồng hào, mịn màng hơn nhé.

Mẹo chọn mua nha đam tươi

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món thức uống nha đam đường phèn ngọt mát, giòn ngon cho những ngày hè nắng nóng! Với món thức uống vừa thơm ngon, giải khát, lại có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp, mà cách chế biến lại đơn giản, dễ làm như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!