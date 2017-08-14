Ngọt ngon khó cưỡng với cách nấu nha đam đường phèn không bị nhớt

Như chúng ta đã biết, nha đam có chứa nhiều vitamin như A, C, B, E với các khoáng chất kẽm, sắt, magie, canxi, kali... cùng với sự góp mặt của các axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe cũng như dưỡng da trắng mịn, hồng hào ngay từ bên trong. Nha đam tăng cường sức đề kháng, kháng khuẩn, ngăn ngừa lão hóa, giảm cholesterol, làm lành vết thương, dưỡng da sạch mụn, hết thâm và hồng hào hơn.

Nha đam là sản phẩm quen thuộc của chị em phụ nữ nó được sử dụng nhiều trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là dưỡng da hiệu quả. Ngoài tác dụng tuyệt vời này, nha đam còn có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau mang lại sức khỏe tốt nhất cho con người. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp và học cách nấu nha đam đường phèn không bị nhớt ngon nhất để giải nhiệt mùa hè và làm đẹp da từ bên trong nhé.

Nếu bạn nấu nha đam đường phèn để uống mỗi ngày sẽ là cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể tốt nhất. Nó sẽ nhanh chóng trở thành món tráng miệng sau những bữa ăn hàng ngày của bạn nếu như bạn dùng thử ngay hôm nay.

Cách nấu nha đam đường phèn không bị nhớt

Để nấu nha đam đường phèn không bị nhớt và đắng thì khâu chuẩn bị và chọn nha đam. Thông thường, bạn nên chọn nhánh cây nha đam loại nhỏ vừa nhưng dày thịt, vỏ còn tươi xanh. Vì khi nhánh to quá thì nấu lên sẽ mất đi độ giòn và nhớt cũng nhiều hơn. Do đó, lúc mua nha đam bạn nhớ chú ý vấn đề này nhé.

Chuẩn bị: Nha đam, đường phèn, lá dứa.

Thực hiện:

- Nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt thành hạt lựu nhỏ vừa ăn. Đem ngâm với nước muối pha loãng tầm 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Cách này chính là bí kíp đơn giản để khi nấu nha đam không bị đắng và nhớt.

- Nấu 1 nồi nước sôi, cho nha đam vào trụng khoảng 2 – 3 phút rồi vớt ra rửa lại với nước lần nữa. Trần nha đam như vậy để giúp loại bỏ đi nhiều nhớt hơn nữa, giúp khi nấu nha đam đường phèn sẽ ngon hơn. Lưu ý, không nên trụng nha đam quá lâu để nó không bị mềm đi, ăn như vậy sẽ không ngon.

- Lấy một nồi nước khác, đun sôi rồi cho đường phèn vô nấu cho hòa tan hoàn toàn. Bạn nên căn tỷ lệ đường vừa đủ tạo độ ngọt dịu thanh là được. Với những người đang muốn giảm cân thì cho ít đường hơn, chỉ làm sao để dịu vị đắng của nha đam là tốt nhất.

- Sau khi đường đã tan thì để lửa nhỏ lại, đun thêm vài ba phút nữa thì cho nha đam và lá dứa vào nấu chung.

- Đun thêm 5 phút thì tắt bếp và cách nấu nha đam đường phèn không bị nhớt đã hoàn thành rồi và chờ bạn thưởng thức.

Món đồ uống thanh nhiệt cơ thể này mà uống mỗi ngày thì tuyệt vời biết mấy. Khi uống bạn có thể thêm đá bào, chanh, lá bạc hà để tạo độ thơm ngon hơn. Món đồ uống này không những chăm sóc sức khỏe cơ thể, làm dịu cơn nóng nhanh chóng mà còn hỗ trợ dưỡng da trắng mịn hơn và duy trì vóc dáng chuẩn đẹp, gợi cảm nhất.

Nha đam đường phèn nấu xong đạt chuẩn nhất là có vị ngọt thanh hòa quyện với mùi thơm nhẹ của lá dứa. Miếng đam đam ăn không bị nhớt, bị đắng mà còn giữ được độ giòn ngon nhất. Cách làm rất đơn giản, bạn hãy thử tay nghề của mình ngay hôm nay và chờ xem kết quả như ý nhé.