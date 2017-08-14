Da trắng mịn nõn nà bất ngờ sau khi dùng nha đam trị mụn

Làm đẹp 14/08/2017 17:05

Dùng nha đam trị mụn là phương pháp tối ưu được nhiều chị em tin tưởng bởi công hiệu cao. Làn da xấu xí mụn sẹo sẽ nhanh biến mất trả lại cho bạn vẻ đẹp hoàn hảo nhất.

Thời tiết khắc nghiệt, nội tiết tố thay đổi, dị ứng, nóng trong người, dậy thì... là những nguyên nhân cơ bản nhất gây nên các vấn đề về mụn. Khi bị mụn lên, không chỉ chị em mà cánh đàn ông cũng ráng tìm cho mình một phương pháp điều trị hòng mong muốn loại bỏ những nốt mụn đáng ghét, trả lại vẻ đẹp hoàn hảo của làn da. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ tình trạng của da, bạn khó lòng mà có được hiệu quả cao từ các biện pháp đang sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm từ thiên nhiên lại đứng vị trí đầu tiên trong việc dưỡng da và làm đẹp an toàn và cho kết quả nhanh chóng. Nếu bạn chưa tin thì hãy thử dùng nha đam trị mụn xem sao. Những gì bạn thu được sẽ khiến bạn gật đầu hài lòng.

Dưỡng da bằng nha đam

Nha đam đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ Nó không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho da, tóc, vóc dáng toàn diện.

Nha đam giúp trị mụn hiệu quả và nhanh chóng
Nha đam giúp trị mụn hiệu quả và nhanh chóng (Ảnh: Internet)

Nha đam có chứa vitamin A, C, B, E cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kẽm, magie, kali... và với sự góp mặt của các enzyme và axit amin. Đây đều là những chất rất cần thiết cho sức khỏe Chúng giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, tăng cường tiêu hóa tốt, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, tăng cường tuần hoàn máu, giảm đau, lành sẹo. Đồng thời, nhờ vitamin và khoáng chất giúp dưỡng da sạch mụn, trắng mịn đều màu hơn và cả giảm cân an toàn.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà việc chọn nha đam trị mụn là một quyết định hoàn hảo cho bạn làn da khỏe mạnh, căng mịn.

Cách trị mụn bằng nha đam

Với nha đam, bạn có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau để chăm sóc da hiệu quả Nó có khả năng kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác với công dụng tương đương để hiệu quả diễn ra nhanh chóng hơn.

Nha đam và mật ong

Mật ong được xem là thần dược trong việc chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo được tin dùng. Nó có thể kết hợp nhiều sản phẩm khác, trong đó có nha đam. Hỗn hợp nha đam mât ong sẽ giúp loại bỏ khuẩn mụn, dưỡng da sạch mụn chỉ sau một thời gian ngắn.

Trị mụn hiệu quả cao với nha đam và mật ong
Trị mụn hiệu quả cao với nha đam và mật ong (Ảnh: Internet)

-    Nha đam sau khi gọt bỏ vỏ thì cạo lấy phần gel nha đam. Đem trộn với 1 – 2 muỗng mật ong. 

-    Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ nhàng.

-    Giữ trên da khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Nha đam và vitamin E

Vitamin E nổi tiếng với khả năng dưỡng da, chăm sóc tóc và giảm cân công hiệu. Nha đam trị mụn tốt hơn khi có sự góp mặt của vitamin E.

-    Cũng giống như cách trên, cạo lấy gel nha đam để vô chén.

-    Bóp khoảng 2 – 3 viên vitamin E lấy cho vào chén nha đam.

-    Trộn đều hỗn hợp rồi dùng nó áp dụng lên da mặt.

-    Massage và giữ khoảng 20 – 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Nha đam và chanh

Chanh chứa axit amin, có khả năng tái tạo da, loại bỏ tế bào chết, bảo vệ da trước tác động của các yếu tố gây hại. Trị mụn, dưỡng da với nha đam và chanh sẽ tiết kiệm nhiều hơn chi phí cho bạn.

Kết hợp chanh và nha đam trị mụn hiệu quả hơn
Kết hợp chanh và nha đam trị mụn hiệu quả hơn (Ảnh: Internet)

Chỉ cần trộn gel nha đam với 1 muỗng nước cốt chanh rồi thoa đều hỗn hợp này lên da mặt tương tự như cách trên là sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết.

Công thức khác

Ngoài việc kết hợp dưỡng da bằng nha đam và một số sản phẩm khác trực tiếp bên ngoài. Bạn còn có thể hỗ trợ điều trị mụn từ bên trong khi sử dụng thực phẩm được chế biến từ nha đam.

Một số món ăn, thức uống từ nha đam tốt cho da như nha đam, chè, nước nha đam đường phèn. Bạn có thể tự làm và ăn mỗi ngày để chăm sóc da tốt nhất nhé.

Với các cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn, mỗi tuần bạn chỉ cần thực hiện khoảng 2 – 3 lần là được. Đồng thời, nên rửa mặt sạch trước khi áp dụng hỗn hợp này lên da để lỗ chân lông thông thoáng, dễ hấp thu dưỡng chất nhất. Nên kiên trì ít nhất 1 tháng để có hiệu quả cao nhất. Sau thời gian này, làn da của bạn sẽ sạch mụn, hết thâm nám và láng mịn, hồng hào như ý.

Nha đam đường phèn có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp?

Nha đam đường phèn có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp?

Tuy sử dụng mỗi ngày, nhưng chúng ta có biết ngoài khả năng thanh nhiệt thì nha đam đường phèn có tác dụng gì khác không? Tham khảo bài viết này để tìm câu trả lời nhé.

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