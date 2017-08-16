Da đẹp mịn màng hơn khi đắp mặt nạ nha đam trị mụn

Làm đẹp 16/08/2017 11:09

Hiện nay, cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn là phương pháp hiệu quả để cho bạn làn da mịn màng, sạch mụn và trắng hồng hơn. Chị em hãy sử dụng nó để có kết quả tốt nhất nhé.

Một trong những bí quyết dưỡng da trắng mịn, sạch mụn, hết thâm nám được nhiều người tin dùng nhất hiện nay đó là dùng cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn. Đây là biện pháp chứng minh trong thực tế rằng mang lại hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối. Chị em thường gặp các nỗi lo về mụn, vết thâm, nhưng hôm nay khi sử dụng nha đam dưỡng da thì nỗi lo ấy sẽ nhanh chóng biến mất.

Hiệu quả dưỡng da trị mụn của nha đam

Nha đam còn có một tên gọi khác là lô hội, thân cây mọng nước. Nó từ lâu nay đã được dùng làm thành món đồ uống thanh nhiệt, giải độc cơ thể hiệu quả. Chúng ta đã quen thuộc với chè nha đam, sữa chua nha đam... Đây là sản phẩm được mọi người ưa thích bởi hương vị thơm ngon mà lại tốt cho sức khỏelàm đẹp hoàn hảo nhất.

Thành phần chính của nha đam gồm các loại vitamin A, C, E, B, cùng nhiều khoáng chất khác như magie, kẽm, natri, canxi... Chính bởi cấu tạo này mà nha đam trở thành “thần dược” cho sức khỏe và sắc đẹp.

Đắp mặt nạ nha đam trị mụn cho hiệu quả như ý
Đắp mặt nạ nha đam trị mụn cho hiệu quả như ý (Ảnh: Internet)

Nói đến sức khỏe, nha đam giúp duy trì hoạt động của các tế bào, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, điều hòa đường huyết, ngăn ngừa ung thư...

Còn với làm đẹp, nha đam với vitamin, khoáng chất, axit amin giúp loại bỏ khuẩn mụn, bảo vệ da trước tác động của các yếu tố gây hại, dưỡng da trắng mịn, đều màu, giảm vết thâm nám, liền sẹo, duy trì độ ẩm, cho da đàn hồi, mềm mại hơn. Ngoài tác dụng với làn da, nha đam còn hỗ trợ chăm sóc tóc và vóc dáng hoàn hảo nhất. Do vậy, khi kết hợp đắp mặt nạ nha đam trị mụn sẽ mang lại cho bạn tác động “kép” mà bạn phải gật đầu hài lòng.

Cách trị mụn bằng đắp mặt nạ nha đam

Chỉ riêng nha đam thôi cũng đã có nhiều sự kết hợp khác nhau và càng làm tăng thêm công dụng trị mụn với nha đam. Dưới đây là một vài sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Nha đam, nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A và B giúp chăm sóc và dưỡng da đơn giản mà hiệu quả nhất. Sự kết hợp dùng mặt nạ nha đam và nước vo gạo để trị mụn là công thức dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí nhất mà lại đạt kết quả cao như mong đợi.

Da đẹp mịn màng hơn khi đắp mặt nạ nha đam trị mụn - Ảnh 2
Da mịn hơn khi đắp mặt nạ nha đam và nước vo gạo trị mụn (Ảnh: Internet)

-    Nha đam rửa sạch, cắt bỏ bỏ, dùng dao cạo lấy gel nha đam cho vào 1 cái chén

-    Nước vo gạo sau khi ngâm để tinh chất láng xuống thì lọc lấy phần nước đục này.

-    Trộn nước vo gạo với gel nha đam theo tỷ lệ ngang nhau.

-    Trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da để tạo thành lớp mặt nạ dưỡng da tốt nhất.

-    Để như vậy và đi ngủ cho tới sáng hôm sau thì rửa lại sạch với nước ấm.

Nha đam với trứng gà và chanh

Trứng gà chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chanh có hợp chất chống oxy hóa đều có lợi cho sức khỏe làn da. Khuẩn mụn sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, trả lại cho bạn làn da mịn màng, sạch mụn.

-    Nha đam cũng cạo lấy phần gel giống như cách trên.

-    Trứng gà tách lấy phần lòng trắng trứng.

-    Chanh vắt lấy nước cốt.

-    Trộn đều gel nha đam với lòng trắng trứng và nước cốt chanh theo tỷ lệ 2:1:1.

-    Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi đã rửa mặt sạch.

-    Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm..

Nha đam và tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, lưu giữ được toàn bộ những dưỡng chất có trong thực phẩm đó. Nhờ vậy mà tinh dầu thiên nhiên luôn đứng vị trí hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp da tóc, vóc dáng. Nếu bạn đắp mặt nạ nha đam trị mụn với tinh dầu sẽ tăng thêm nhiều lần hiệu quả.

Dùng tinh dầu thiên nhiên và nha đam đắp mặt trị mụn
Dùng tinh dầu thiên nhiên và nha đam đắp mặt trị mụn (Ảnh: Internet)

-    Nha đam cạo lấy phần gel.

-    Trộn gel nha đam với khoảng 1 – 2 muỗng tinh dầu thiên nhiên (dầu dừa, dầu oliu, dầu hạnh nhân...)

-    Sau khi rửa mặt sạch và lau khô, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da kết hợp massage nhẹ nhàng.

-    Rửa mặt lại với nước ấm sau đó khoảng 20 – 30 phút.

Với các công thức trị mụn bằng nha đam như trên, bạn hãy thường xuyên áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt công hiệu cao nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn, làn da mụn nhọt, thâm nám sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn vẻ đẹp trắng mịn hồng hào hơn mơ ước.

Trị mụn bằng nha đam là cách cho bạn làn da căng mịn như da em bé

Trị mụn bằng nha đam là cách cho bạn làn da căng mịn như da em bé

Trị mụn bằng nha đam thường xuyên thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ sạch mụn, hết thâm và trở nên trắng mịn, hồng hào như thời còn đôi mươi.

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