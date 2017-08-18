Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì khiến mọi người phải tò mò?

Sức khỏe 18/08/2017 15:58

Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì là câu hỏi phổ biến từ nhiều người muốn tìm hiểu. Bạn sẽ biết câu trả lời ngay sau khi đọc bài viết này và bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì điều đó.

Chúng ta thường biết đến nha đam với khả năng chăm sóc sức khỏelàm đẹp hiệu quả. Nhưng nha đam ngâm rượu có tác dụng gì thì có lẽ nhiều người còn thắc mắc vì nó khá mới mẻ so với những hiểu biết chung của mọi người. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giải đáp thắc mắc này cũng như tìm ra cách dùng nha đam ngâm rượu sao cho hợp lý và hiệu quả nhất nhé.

Tác dụng của nha đam ngâm rượu

Chỉ riêng nha đam thôi đã có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Còn với rượu nha đam thì chắc chắn sẽ có những lợi ích tốt hơn và đồng thời nó có thể bảo quản, sử dụng lâu hơn so với nha đam tươi.

Nha đam ngâm rượu là một vị thuốc hấp dẫn mà nhiều nhà nghiên cứu đã cất công tìm hiểu. Nó có nhiều công dụng chữa bệnh là làm đẹp tuyệt vời. Nên trong nhiều năm trở lại đây, nha đam ngâm rượu chiếm một vị trí nhất định trong thị trường.

Nha đam ngâm rượu có nhiều tác dụng cho cơ thể
Nha đam ngâm rượu có nhiều tác dụng cho cơ thể (Ảnh: Internet)

Tuy đã ngâm rượu nhưng nó vẫn giữ được các hợp chất có lợi của cây nha đam bao gồm nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme... Đây đều là thành phần cần thiết cho cơ thể và hỗ trợ duy trì mọi hoạt động của tế bào.

Nhắc đến nha đam ngâm rượu, chúng ta phải biết rằng rượu được lên men từ gạo nên trong rượu co nhiều chất tốt cho sức khỏe và làn da. Nếu như biết sử dụng rượu đúng cách thì sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc bảo vệ cơ thể. Sự kết hợp của nha đam và rượu là một công thức hoàn hảo dùng trong ngành y là lĩnh vực làm đẹp.

Với các dưỡng chất vốn có của nha đam kèm với rượu, hỗn hợp này giúp tăng sự thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, giảm đau răng, giảm nhức đầu, mệt mỏi thần kinh. Cũng như nó hỗ trợ giải độc, tăng cường hệ miễn dịch, giảm hen suyễn, trị bệnh thấp khớp, điều trị cảm sốt...

Như vậy chúng ta đã biết được nha đam ngâm rượu có tác dụng gì cho sức khỏe và làm đẹp. Nếu bạn có thời gian thì hãy thử thực hiện tại nhà dùng dần nhé.

Cách làm nha đam ngâm rượu

Có khá nhiều cách làm nha đam ngâm rượu khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên công dụng của nó. Dưới đây là một ví dụ cho bạn tham khảo.

Chuẩn bị:

-    Nhánh nha đam (khoảng 3-4 lá lớn)

-    Đường

-    Nho khô

-    Rượu gạo

-    Cam hoặc chanh tươi.

Thực hiện:

-    Nha đam rửa sạch, cắt thành những khúc ngắn nhỏ là được. Với công thức này bạn không cần gọt vỏ mà giữ nguyên nhé.

-    Cho nha đam vào bình thủy tinh, xếp nó xen kẽ với nho khô (nửa chén), đường (1kg).

-    Cuối cùng đổ nước cam vắt hoặc nước cốt chanh (khoảng ½ chén hoặc hơn) vả rượu gạo vào. Bạn canh sao cho rượu vừa đủ ngập đầy bình là được.

-    Đậy nắp kỹ, ngâm khoảng 1-2 tuần là có thể sử dụng được.

Lưu ý, thỉnh thoảng, bạn nên lắc đều bình để các dưỡng chất từ nha đam được hòa tan đều vào nước rượu. Bảo quản nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời.

Làm nha đam ngâm rượu để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp
Làm nha đam ngâm rượu để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Cách sử dụng nha đam ngâm rượu

Sau khi đã có 1 hũ rượu nha đam hấp dẫn, bạn chỉ cần uống nó mỗi ngày là đủ để cung cấp năng lượng và cho sức khỏe tràn đầy.

Thông thường, bạn nên uống trước bữa ăn nếu muốn giảm cân còn nếu không thì có thể uống sau khi ăn để kích thích tiêu hóa tốt hơn. Trung bình, 2 ly rượu nha đam mỗi ngày là đủ cho bạn. Nếu bạn thấy hỗn hợp này hơi đặc thì có thể chế thêm chút nước ấm và thêm chanh hoặc mật ong để dễ uống hơn.

Hoặc nếu muốn, bạn có thể thoa rượu nha đam lên da để chăm sóc da trắng hồng, mịn màng và loại bỏ được tế bào chết hiệu quả hơn.

Sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Không những sức đề kháng tốt hơn mà giúp tinh thần luộn thoải mái, da dẻ hồng hào, láng mịn và vóc dáng cũng trở nên đẹp hơn.

Như vậy, rượu nha đam có tác dụng gì thì bạn đã rõ và cách thực hiện nó ra sao cũng hiểu. Hy vọng nó sẽ trở thành thứ thức uống giúp ích được nhiều cho bạn.

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