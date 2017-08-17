Bạn sẽ áp dụng ngay hôm nay khi biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt?

Làm đẹp 17/08/2017 10:31

Đẹp hơn, mịn màng hơn khi sử dụng nha đam mỗi ngày. Bạn đã biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt chưa? Nếu chưa thì tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Nha đam được trồng phổ biến ở Việt Nam, được nhiều gia đình trồng với mục đích sử dụng để chăm sóc sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe Nói về làm đẹp nha đam rất tốt cho da, nhưng bạn có biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và chọn cho mình công thức chăm sóc da mặt hiệu quả và đơn giản nhất.

Nha đam có chứa vitamin A, B, C, E, các khoáng chất thiết yếu như canxi, natri, kẽm, sắt, magie... cùng nhiều axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Nha đam phù hợp với tất cả các loại da, giúp dưỡng da mịn màng, trắng sáng và căng hơn.

Tác dụng làm trắng da của nha đam

Với vitamin và khoáng chất, nha đam có khả năng dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn khi nó tiếp xũ trực tiếp với nha và được các tế bào biểu bì da hấp thu.

Nhờ thành phần axit cinnamic và axit folic giúp loại bỏ tế bào chết, tái tạo tế bào da và phát triển tế bào mới. Giúp da luôn được căng mịn, trắng hồng. Đây cũng chính là công dụng tuyệt vời nhất mà chị em phụ nữ ưu tiên sử dụng.

Chăm sóc da mặt đẹp mịn với nha đam
Chăm sóc da mặt đẹp mịn với nha đam (Ảnh: Internet)

Nha đam giúp duy trì độ ẩm và làm mát da

Nhờ đặc tính thanh nhiệt, nha đam có tác dụng làm mát cho da, chất nhờn của nha đam hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da.

Vào những lúc thời tiết nóng nực, làn da của bạn cảm thấy khó chịu nhưng chỉ cần đắp nha đam lên mặt là có thể làm dịu da một cách nhanh chóng.

Điều trị mụn với nha đam

Một trong những công dụng hoàn hảo của nha đam phải kể đến đó là khả năng trị mụn và ngăn ngừa mụn hiệu quả. 

Nhờ axit amin và enzyme với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp bảo vệ da trước vi khuẩn mụn, điều trị mụn hiệu quả. Các hoạt chất glycoprotein trong nha đam có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, khôi phục tổn thương về da sau mụn. Đồng thời với đó, các vitamin, khoáng chất giúp dưỡng da tốt nhất sau mụn và cải thiện tình trạng da bị mụn, thâm nám.

Da căng mịn hơn, giảm vết nhăn với nha đam

Đắp mặt nạ nha đam cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Đồng thời, nhờ vào các khoáng chất có trong nha đam giúp tái tạo tế bào da, loại bỏ tế bào chết, phát triển tế bào  mới, cho da luôn được căng mịn đầy sức sống.

Nha đam giúp da mặt đẹp mịn màng và trắng hồng
Nha đam giúp da mặt đẹp mịn màng và trắng hồng (Ảnh: Internet)

Nha đam giúp bảo vệ da trước nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời có các tia UV có hại cho sức khỏe làn da, da mặt của bạn thường xuyên tiếp xúc với nắng sẽ trở nên đem sạm, tàn nhang. Dùng mặt nạ nha đam sẽ giúp bảo vệ da trước tác động của nắng mặt trời hiệu quả. Không chỉ chống đen sạm, nha đam còn tránh cho da bị khô và nứt nẻ.

Như vậy, chúng ta đã biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt rồi. Không chỉ là da, nha đam còn chăm sóc sức khỏe và vóc dáng rất tốt. Bạn hãy sử dụng nha đam ngay hôm nay để dưỡng da mịn màng, trắng hồng nhất nhé.

Công thức dưỡng da mặt với nha đam

Để giúp chị em phụ nữ dễ dàng hơn trong việc sử dụng nha đam làm đẹp, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra một vài công thức đắp mặt nạ nha đam đơn giản mà cho hiệu quả cao nhất.

Nha đam và mật ong

Mật ong cũng là một trong những loại thực phẩm hoàn hảo dưỡng da trắng mịn. Sử dụng kết hợp mật ong và nha đam đắp mặt nạ sẽ đạt hiệu quả rất tốt.

-    Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, cạo lấy gel nha đam.

-    Đem trộn gel nha đam với mật ong theo tỷ lệ 3:1.

-    Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt.

-    Giữ khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Đắp mặt nạ nha đam mật ong dưỡng da hiệu quả
Đắp mặt nạ nha đam mật ong dưỡng da hiệu quả (Ảnh: Internet)

Nha đam và trứng gà

Trứng gà với nhiều dưỡng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn chăm sóc da rất công hiệu.

Nha đam cũng cạo lấy gel giống cách trên, trứng gà tách lấy lòng trắng trứng rồi đem trộn lại với gel nha đam, bạn có thể thêm chút nước cốt chanh để hiệu quả cao hơn.

Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì thoa đều hỗn hợp này lên da. Đợi 30 phút sau thì rửa lại với nước ấm.

Ngoài 2 công thức dưỡng da bằng nha đam này, bạn còn có khá nhiều sự kết hợp khác như nước vo gạo, sữa chua, tinh dầu thiên nhiên. Hãy chọn cho mình một biện pháp phù hợp nhất nhé.

Bạn có chắc biết nha đam có tác dụng gì chưa?

Bạn có chắc biết nha đam có tác dụng gì chưa?

Sử dụng thường xuyên mỗi ngày nhưng nha đam có tác dụng gì thì chưa chắc mọi người đã biết. Bạn hãy tham khảo bài viết này để bổ sung kiến thức và biết cách sử dụng nha đam hợp lý nhất nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam nha dam tác dụng và lợi ích của nha đam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 35 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 35 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới