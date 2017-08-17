Bạn sẽ áp dụng ngay hôm nay khi biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt?

Nha đam có chứa vitamin A, B, C, E, các khoáng chất thiết yếu như canxi, natri, kẽm, sắt, magie... cùng nhiều axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Nha đam phù hợp với tất cả các loại da, giúp dưỡng da mịn màng, trắng sáng và căng hơn.

Nha đam được trồng phổ biến ở Việt Nam, được nhiều gia đình trồng với mục đích sử dụng để chăm sóc sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe Nói về làm đẹp nha đam rất tốt cho da, nhưng bạn có biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và chọn cho mình công thức chăm sóc da mặt hiệu quả và đơn giản nhất.

Nhờ thành phần axit cinnamic và axit folic giúp loại bỏ tế bào chết, tái tạo tế bào da và phát triển tế bào mới. Giúp da luôn được căng mịn, trắng hồng. Đây cũng chính là công dụng tuyệt vời nhất mà chị em phụ nữ ưu tiên sử dụng.

Với vitamin và khoáng chất, nha đam có khả năng dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn khi nó tiếp xũ trực tiếp với nha và được các tế bào biểu bì da hấp thu.

Nha đam giúp duy trì độ ẩm và làm mát da

Nhờ đặc tính thanh nhiệt, nha đam có tác dụng làm mát cho da, chất nhờn của nha đam hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da.

Vào những lúc thời tiết nóng nực, làn da của bạn cảm thấy khó chịu nhưng chỉ cần đắp nha đam lên mặt là có thể làm dịu da một cách nhanh chóng.

Điều trị mụn với nha đam

Một trong những công dụng hoàn hảo của nha đam phải kể đến đó là khả năng trị mụn và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Nhờ axit amin và enzyme với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp bảo vệ da trước vi khuẩn mụn, điều trị mụn hiệu quả. Các hoạt chất glycoprotein trong nha đam có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, khôi phục tổn thương về da sau mụn. Đồng thời với đó, các vitamin, khoáng chất giúp dưỡng da tốt nhất sau mụn và cải thiện tình trạng da bị mụn, thâm nám.

Da căng mịn hơn, giảm vết nhăn với nha đam

Đắp mặt nạ nha đam cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Đồng thời, nhờ vào các khoáng chất có trong nha đam giúp tái tạo tế bào da, loại bỏ tế bào chết, phát triển tế bào mới, cho da luôn được căng mịn đầy sức sống.

Nha đam giúp bảo vệ da trước nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời có các tia UV có hại cho sức khỏe làn da, da mặt của bạn thường xuyên tiếp xúc với nắng sẽ trở nên đem sạm, tàn nhang. Dùng mặt nạ nha đam sẽ giúp bảo vệ da trước tác động của nắng mặt trời hiệu quả. Không chỉ chống đen sạm, nha đam còn tránh cho da bị khô và nứt nẻ.

Như vậy, chúng ta đã biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt rồi. Không chỉ là da, nha đam còn chăm sóc sức khỏe và vóc dáng rất tốt. Bạn hãy sử dụng nha đam ngay hôm nay để dưỡng da mịn màng, trắng hồng nhất nhé.

Công thức dưỡng da mặt với nha đam

Để giúp chị em phụ nữ dễ dàng hơn trong việc sử dụng nha đam làm đẹp, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra một vài công thức đắp mặt nạ nha đam đơn giản mà cho hiệu quả cao nhất.

Nha đam và mật ong

Mật ong cũng là một trong những loại thực phẩm hoàn hảo dưỡng da trắng mịn. Sử dụng kết hợp mật ong và nha đam đắp mặt nạ sẽ đạt hiệu quả rất tốt.

- Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, cạo lấy gel nha đam.

- Đem trộn gel nha đam với mật ong theo tỷ lệ 3:1.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Nha đam và trứng gà

Trứng gà với nhiều dưỡng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn chăm sóc da rất công hiệu.

Nha đam cũng cạo lấy gel giống cách trên, trứng gà tách lấy lòng trắng trứng rồi đem trộn lại với gel nha đam, bạn có thể thêm chút nước cốt chanh để hiệu quả cao hơn.

Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì thoa đều hỗn hợp này lên da. Đợi 30 phút sau thì rửa lại với nước ấm.

Ngoài 2 công thức dưỡng da bằng nha đam này, bạn còn có khá nhiều sự kết hợp khác như nước vo gạo, sữa chua, tinh dầu thiên nhiên. Hãy chọn cho mình một biện pháp phù hợp nhất nhé.