Học các beauty blogger dưỡng ẩm và làm mịn da bằng sữa chua nha đam

Sữa chua nha đam không chỉ là một loại thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt mà còn giúp làm đẹp da và vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Vào những ngày hè nóng nực, kem, nước mía, chanh leo, trà đá hay một ly nước giải khát luôn là lựa chọn giải nhiệt hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên, có một loại thực phẩm còn tốt hơn nhiều so với những thứ này, đặc biệt còn làm đẹp da và bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đó chính là sữa chua nha đam - một món ăn vặt bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà với những nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Ăn sữa chua nha đam có tác dụng gì?

Như bạn đã biết, nha đam (hay còn gọi là cây lô hội) có rất nhiều tác dụng: làm đẹp da, dưỡng ẩm da, tóc, sát trùng, làm mờ sẹo, trị mụn trứng cá Ngoài ra, theo sách Đông y, nha đam có vị đắng, tính hàn nên cũng rất tốt để làm mát huyết, giải nhiệt, mát gan, trị táo bón hay trị vết thương bỏng. Trong khi đó, sữa chua lại tốt cho tiêu hóa, giúp da trắng sáng mịn màng nên khi được kết hợp thêm với nha đam thì “cặp đôi” này càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe của mình và phục hồi lại nhan sắc thì ăn sữa chua nha đam hàng ngày thực sự là bí quyết làm đẹp không thể từ chối.

Cách làm sữa chua nha đam vừa để giải nhiệt vừa để chăm sóc da Sữa chua nha đam có nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp nên không có gì lạ khi tủ lạnh của rất nhiều gia đình đều được chất đầy loại thực phẩm này. Tuy nhiên, thay vì mua sẵn các sản phẩm đóng hộp tại cửa hàng, siêu thị, bạn vẫn có thể tự làm sữa chua nha đam tại nhà với cách thực hiện hết sức đơn giản. Nguyên liệu cần thiết: 1 hộp sữa chua có đường.

200ml sữa đặc có đường.

3 nhánh nha đam.

2 thìa súp đường.

1 bát con nước.

5 hộp đựng sữa chua có nắp đậy. Các bước làm nha đam sữa chua tại nhà: Bước 1: Rửa sạch lá nha đam. Sau đó, gọt bỏ vỏ và giữ lại phần ruột trắng. Đây chính là gel nha đam mà bạn vẫn thường nghe thấy nhiều người nhắc đến. Phần gel này cần được rửa lại nhiều lần với hỗn hợp nước gồm muối + nước cốt chanh và nước lọc. Nên ngâm từ 15 đến 20 phút để các chất nhờn trong nha đam bị đẩy hết ra ngoài. Sau khoảng thời gian trên, vớt nha đam ra và rửa lại với nước nhiều lần.

Bước 2: Khi nha đam đã ráo nước, cắt chúng thành từng miếng nhỏ hình hạt lựu rồi lại tiếp tục xả qua với nước lạnh vài lần nữa.

Bước 3: Đặt một nồi nước lên bếp, đun cho nước sôi rồi cho nha đam đã thái nhỏ vào luộc trong khoảng 1 đến 20 phút rồi vớt nha đam ra. Sau đó, cho nha đam ngâm trong 200ml nước đá đã pha sẵn 2 muỗng canh đường.

Bước 4: Ngâm nha đam như vậy trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ để nha đam ngấm thêm chút vị ngọt. Sau đó, đổ nha đam ra một cái rổ để ráo hết nước.

Bước 5: Đổ hộp sữa đặc vào một chiếc bát to sạch rồi đổ nước sôi vào. Dùng thìa khuấy để sữa tan đều.

Bước 6: Tiếp tục đổ sữa tươi vào rồi khuấy đều nhẹ nhàng. Sau đó, đổ tiếp sữa chua cái vào khuấy nhẹ đều tay cho tất cả được trộn đều với nhau. Tiếp tục, dùng rây, rây qua hỗn hợp sữa một lần rồi đổ nha đam vào hòa chung.

Bước 7: Thực hiện đổ hỗn hợp sữa đã hòa đều lần lượt vào từng hũ nhỏ một (bạn có thể sử dụng hũ đựng bằng thủy tinh hoặc nhựa đều được). Sau đó lại xếp lần lượt từng hũ sữa này vào trong một cái nồi to có nắp đậy hoặc là khay có đáy sâu.

Bước 8: Đun một nồi nước sôi to, sau đó, để nước nguội chút rồi đổ nước vào trong nồi đựng các hũ sữa chua. Lưu ý đổ nước ngập.

Bước 9: Bật lò vi sóng ở nhiệt độ 70 độ C trong 4 phút, sau đó, tắt bếp và đặt nồi nước đựng hũ sữa chua lên. Sau 7 tiếng là có thể thưởng thức thành phẩm. Lợi ích của ăn sữa chua nha đam rõ ràng không thể phủ nhận được. Do vậy, nếu bạn muốn đẹp da, khỏe người thì hãy thường xuyên ăn sữa chua nha đam hàng ngày nhé.

Tự làm xà phòng từ nha đam và mật ong cho da đẹp mịn màng như da em bé! Nha đam và mật ong là lựa chọn tuyệt vời của nhiều chị em phụ nữ khi muốn thử một loại thực phẩm vừa chứa ít calo vừa làm đẹp da lại tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, so với nước cam hay nước táo, hỗn hợp nha đam - mật ong còn chứa ít năng lượng hơn nhiều, khiến cặp đôi này trở thành bí quyết chăm sóc da không thể từ chối.

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