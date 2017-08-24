Hóa ra đây mới là cách dùng dầu gấc làm đẹp da "chuẩn chỉnh" nhất!

Dầu gấc có rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp, đặc biệt là khả năng trị mụn, ngăn ngừa lão hóa, sạm da và giúp da sáng mịn.
Ít ai biết rằng, dầu gấc cũng được sử dụng rất nhiều trong làm đẹp đặc biệt là với phụ nữ châu Á. Đây là sản phẩm được chiết xuất ra từ màng đỏ có trong quả gấc, thường được tiến hành theo công thức thủ công hoặc sản xuất theo lối công nghiệp thành các sản phẩm bày bán ngoài thị trường. Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp bằng dầu gấc của chị em phụ nữ, dầu gấc hiện cũng bao gồm cả dạng viên nang và dạng lỏng.
Tại sao nên làm đẹp bằng dầu gấc?
Dầu gấc đã được chứng minh là có rất nhiều lợi ích đối với làm đẹp da mặt, cụ thể như sau:
- Ngăn chặn tăng sắc tố da và sạm da: Sử dụng dầu gấc để điều trị triệu chứng tăng sắc tố da (skin pigmentation) rất hiệu quả và đơn giản. Chị em chỉ cần lấy một ít tinh dầu gấc, sau đó, bôi lên vùng da bị sạm và nhẹ nhàng massage da mặt để dưỡng chất thấm sâu vào da hơn. Sau một vài phút rửa sạch mặt là được.
- Dầu gấc ngăn ngừa lão hóa và làm da mịn màng: Dầu gấc cực kỳ lý tưởng để làm mịn da và ngăn chặn lão hóa, không kém gì các nguyên liệu tự nhiên khác. Để làm đẹp da bằng dầu gấc theo cách này, hãy lấy một viên dầu gấc cho vào 100ml sữa tươi không đường, chờ một lúc cho viên nang tan hết thì lấy một chiếc mặt nạ nhúng ngập trong hỗn hợp dầu gấc + sữa rồi đắp lên mặt. Chú ý rửa mặt sạch sẽ bằng nước ấm trước khi thực hiện. Bạn nên áp dụng cách này mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau một thời gian, da sẽ trắng ra và các vết đốm cũng mờ dần đấy.
- Dùng dầu gấc trị mụn: Để trị mụn trứng cá tốt nhất bằng dầu gấc, chị em hãy rửa mặt sạch sẽ rồi thoa đều một ít dầu gấc lên mặt. Sau đó, massage nhẹ nhàng để dầu thấm sâu vào da. Chờ khoảng 30 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch là được. Bằng cách này, các vết mụn sẽ biến mất một cách nhanh chóng mà không cần phải dùng sữa rửa mặt trị mụn. Tuy nhiên, một lưu ý là chỉ nên bôi dầu gấc lên mặt khi mụn trứng cá chưa bị vỡ để tránh nhiễm khuẩn.
Cách làm đẹp với dầu gấc được yêu thích nhất
Dưới đây là cách dùng dầu gấc làm đẹp được nhiều chị em review tốt nhất. Bạn có thể tham khảo công thức này để tự chế ra một hũ dầu gấc của riêng bạn.
Nguyên liệu:
- 500ml dầu dừa (có thể thay bằng dầu ăn, dầu đậu nành hoặc dầu oliu).
- 3 trái gấc nếp to (nên chọn quả trái phải tròn đều, gai nở đều, cầm nặng tay).
Cách chuẩn bị:
- Bước 1: Bổ đôi trái gấc rồi lấy hạt và thịt ra một chiếc bát.
- Bước 2: Tách toàn bộ lớp màng đỏ ra khỏi hạt gấc. Tốt nhất là nên phơi hạt gấc ra ngoài trời để lớp màng này tự bong ra, chú ý phơi ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và ít bụi bẩn.
- Bước 3: Cho phần màng đỏ đã tách được vào nồi, sau đó cho dầu dừa vào và bắc lên bếp đun sôi. Khi hỗn hợp sôi, hạ nhỏ lửa rồi dùng tay khuấy đều cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu sẫm thì tắt bếp.
- Bước 4: Chờ cho hỗn hợp nguội rồi dùng một chiếc khăn mềm để lọc lấy dầu gấc. Sản phẩm cuối cùng chính là dầu gấc nguyên chất và bạn có thể dùng để làm đẹp cho da mặt trong khoảng 1 năm với điều kiện thoáng mát và ít ánh sáng.
Cách sử dụng dầu gấc làm đẹp:
- Đổ một ít dầu gấc vào một miếng bông tẩy trang rồi lau nhẹ lên da để làm sạch bụi bẩn và các lớp trang điểm. Cách này vừa giúp tẩy trang vừa làm da sáng hồng.
- Lấy 1 thìa cafe dầu gấc trộn với 1 thìa cafe sữa tươi không đường. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên da, để trong 15 đến 20 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch.
Chúc bạn thành công.