Hóa ra đây mới là cách dùng dầu gấc làm đẹp da "chuẩn chỉnh" nhất!

Ít ai biết rằng, dầu gấc cũng được sử dụng rất nhiều trong làm đẹp đặc biệt là với phụ nữ châu Á. Đây là sản phẩm được chiết xuất ra từ màng đỏ có trong quả gấc, thường được tiến hành theo công thức thủ công hoặc sản xuất theo lối công nghiệp thành các sản phẩm bày bán ngoài thị trường. Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp bằng dầu gấc của chị em phụ nữ, dầu gấc hiện cũng bao gồm cả dạng viên nang và dạng lỏng.

Tại sao nên làm đẹp bằng dầu gấc?