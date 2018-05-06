Hai cách nấu súp bí đỏ giúp giảm cân, làm đẹp da và chống ung thư

Đời sống 06/05/2018 09:49

Vào bếp trổ tài làm các món súp bí đỏ này để dành tặng cả nhà chị em nhé. Ai cũng sẽ phải tấm tắc khen tài nghệ nấu ăn của chị em đấy.

Bí đỏ giàu chất xơ và ít calo. Nhờ chứa nhiều nước và tạo cảm giác no nên các món ăn được chế biến từ loại thực phẩm này còn giúp dưỡng ẩm cho cơ thể rất tốt. Ngoài ra, bí đỏ còn có lợi cho những ai muốn giảm cân, tăng insulin và kiểm soát lượng glucose trong máu.

Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa mạnh, có nhiều trong bí đỏ, có tác dụng ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chúng còn chống vi-rút, nhiễm trùng, vi khuẩn và nấm.

Trong khi đó, beta carotene của bí đỏ góp phần chống ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, nó còn bảo vệ da khỏi tia cực tím và duy trì làn da trẻ trung, tươi sáng.

2 công thức nấu súp bí đỏ cả nhà đều thích mê

1. Súp bí đỏ cho người thích ăn kiêng

Súp bí đỏ cho người thích ăn kiêng
Súp bí đỏ cho người thích ăn kiêng. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu cho 2 người ăn: muối, 1 nhánh tỏi tây, 1 quả bí đỏ, 2 củ cà rốt, 5 chén nước, một ít khoai tây, 8 thìa dầu ô liu.

Cách thực hiện:

  • Làm sạch bí đỏ, cắt thành miếng nhỏ. Làm tương tự với cà rốt.
  • Rửa sạch tỏi tây và cắt thành khúc. Gọt vỏ khoai tây và cắt lát.
  • Đun sôi nước và cho các loại rau vào. Sau đó, cho dầu ô liu, muối và đun tiếp trong 20 phút.
  • Dùng máy khuấy điện khuấy thật đều cho tới thu được hỗn hợp dạng kem.
  • Bạn có thể rắc thêm một ít tỏi tây để món ăn thêm hấp dẫn.

2. Súp bí đỏ và bông cải xanh

Súp bí đỏ và bông cải xanh
Súp bí đỏ và bông cải xanh. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu cho 4 đến 6 người ăn: 2 củ khoai tây, 2 nhánh tỏi tây, 1 vài miếng bí xanh, 1 quả bí đỏ, 1 củ tỏi, nước, bông cải xanh, cà rốt, 1 muỗng cafe cà ri, dầu ô liu nguyên chất, muối, ớt, hạt bắp nướng.

Cách thực hiện:

Đối với bông cải xanh:

  • Làm sạch tỏi tây và bí xanh, cắt khúc vừa phải và cho vào chảo.
  • Rửa sạch bông cải xanh, lấy một phần cho tiếp vào chảo. Sau đó, cho thêm khoai tây đã cắt lát vào.
  • Đổ nước và gia vị vào rồi đun trong 15 phút. Tiếp tục cho muối và ớt vào rồi đổ ra bát riêng.

Đối với bí đỏ:

  • Cắt tỏi, cà rốt và bí đỏ thành khúc nhỏ. Cho một ít bí đỏ ra bát riêng.
  • Thái một ít khoai tây rồi cho các nguyên liệu vào trong một nồi nhỏ, thêm nước, dầu ô liu và đun trong 15 phút. Sau đó, cho muối và ớt vào.

Các bước cuối cùng:

  • Nghiền nhỏ hạt bắp nướng.
  • Cho cà ri và một ít dầu vào chảo. Đổ nước vào đun sôi rồi cho bí đỏ và bông cải xanh vào.
  • Trong một chiếc bát, trộn tất cả các nguyên liệu đã nấu chín ở các bước trên vào. Trộn thật đều cho đến khi thu được hỗn hợp dạng kem.

Chúc chị em thành công với những cách nấu súp bí đỏ tuyệt ngon này nhé.

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