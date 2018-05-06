Bí đỏ giàu chất xơ và ít calo. Nhờ chứa nhiều nước và tạo cảm giác no nên các món ăn được chế biến từ loại thực phẩm này còn giúp dưỡng ẩm cho cơ thể rất tốt. Ngoài ra, bí đỏ còn có lợi cho những ai muốn giảm cân, tăng insulin và kiểm soát lượng glucose trong máu.

Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa mạnh, có nhiều trong bí đỏ, có tác dụng ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chúng còn chống vi-rút, nhiễm trùng, vi khuẩn và nấm.