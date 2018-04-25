Dùng dầu nào để nấu ăn là an toàn nhất cho sức khỏe?

Câu hỏi muôn thuở của các bà nội trợ “nên dùng dầu nào để chiên rán?” nay đã có lời giải đáp chính xác nhất từ các chuyên gia thực phẩm.

Ăn các đồ ăn chiên rán, nhiều dầu, fast food… không phải xấu, nhưng nếu ăn quá nhiều và thường xuyên thì lại cực kỳ có hại cho sức khỏe. Chúng tiềm ẩn nguy cơ gây béo phì, tiểu đường, mỡ trong máu cùng nhiều loại bệnh khác. Vì lý do này mà tìm kiếm những loại dầu ăn tốt nhất hiện nay để nấu nướng là điều cực kỳ cần thiết ai cũng cần biết.

2 yếu tố quyết định mức độ lành mạnh của một loại dầu khi được chiên kỹ Dầu ăn. Ảnh minh họa: Internet. Có hai thông số giúp xác định một loại dầu liệu khi được chiên kỹ thì nó có lành mạnh hay không. Đầu tiên đó là điểm khói của dầu. Vì dầu chiên kỹ thường đi kèm với nhiệt độ rất cao (từ 176 đến 190 độ C) nên những loại dầu lành mạnh nhất, có thể chiên kỹ mà vẫn an toàn phải có điểm khói cao hơn con số này. Nhờ vậy mà thực phẩm sẽ không bị hấp thụ khói có hại, gây ung thư khi được chiên với những loại dầu đó. Thông số thứ hai là loại chất béo có trong dầu. Nếu dầu ăn chủ yếu được tạo thành từ chất béo không bão hòa đa thì chiên kỹ sẽ khiến nó bị oxy hóa ngay lập tức. Khi ăn thực phẩm được chiên với những loại dầu này sẽ rất có hại cho sức khỏe. Vậy thì nên chọn loại dầu ăn nào nếu bạn muốn chiên kỹ thức ăn? Lựa chọn loại dầu phù hợp để nấu ăn. Ảnh minh họa: Internet. Tốt nhất là dầu dừa. Theo các nghiên cứu, chất lượng của dầu dừa không bị giảm thậm chí sau khi nó được dùng để chiên kỹ liên tục ở nhiệt độ 180 độ C. Thêm vào đó, dầu dừa chủ yếu được làm từ chất béo bão hòa nên sẽ lành mạnh với sức khỏe. Tuy nhiên, lưu ý nên sử dụng loại dầu dừa có mùi thơm nhẹ. Nếu không thì hương vị của dầu dừa sẽ lấn át hương vị tự nhiên của loại thức ăn bạn đang chiên đấy.

Những loại dầu ăn lành mạnh khác Nếu không thích dầu dừa thì bạn có thể lựa chọn một trong số các loại dầu dưới đây nhé: Dùng bơ ghee để nấu ăn Dùng bơ ghee để nấu ăn sẽ làm cho món ăn ngon hơn gấp 10 lần. Thực tế, tất cả các loại chất béo từ động vật đều tốt cho chiên rán vì chúng chủ yếu có thành phần là các chất béo bão hòa và không bão hòa đơn, đồng thời khá ổn định kể cả khi bị đun nóng ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, không nên dùng bơ ghee để chiên rán quá nhiều lần trong một tháng. Bạn chỉ nên dùng với số lần giới hạn. Dùng dầu ô liu để nấu ăn Dùng dầu ô liu để nấu ăn. Ảnh minh họa: Internet. Dầu ô liu là một trong những loại dầu thực vật lành mạnh nhất trên thế giới, phù hợp để sử dụng khi muốn chiên kỹ thức ăn. Chất lượng dầu không hề giảm trong 24 giờ, dù rằng hương vị của nó sẽ thay đổi theo thời gian và trở nên kém hấp dẫn. Dùng dầu bơ để nấu ăn Dầu bơ cũng phù hợp để chiên kỹ thức ăn vì nó có điểm khói rất cao: 270 độ C. Ngoài ra, nó cũng chủ yếu được làm từ chất béo không bão hòa đơn và một số chất béo không bão hòa đa. Không bao giờ được sử dụng các loại dầu này để chiên kỹ: Dầu thực vật công nghiệp như dầu hướng dương, dầu ngô và dầu đậu nành. Chúng được xử lý ở nhiệt độ rất cao, phá hủy hầu hết các thành phần lành mạnh và hòa tan chúng trong những chất béo chuyển hóa nguy hiểm. Nói chung, dùng dầu nào để nấu ăn cũng sẽ thêm rất nhiều calo vào cơ thể. Do vậy, hãy lựa chọn một chế độ ăn uống phù hợp để đảm bảo luôn khỏe mạnh và không bị tăng cân vùn vụt nhé.

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