Đậu đen rang nấu nước uống có tác dụng gì?

Không chỉ ở Việt Nam, đậu đen cũng được sử dụng phổ biến trong văn hóa ẩm thực ở nhiều nước khác trên thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt, với người Nhật, trà đậu đen còn là thức uống giảm cân, giữ gìn vóc dáng và làm đẹp rất được ưa chuộng. Dưới đây là những tác dụng nước đậu đen rang:

1. Uống nước đậu đen giảm cân

Thành phần của đậu đen có chứa isoflavone và anthocyanin, là chất có vai trò trong việc cải thiện chuyển hóa năng lượng, khiến bạn no lâu hơn do đó làm giảm lượng calo tổng thể, hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm cân an toàn hiệu quả.