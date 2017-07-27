Đậu đen rang nấu nước uống có tác dụng gì?

Đậu đen có tên thuốc theo Đông y là ô đậu, hắc đại đậu hay hương xị. Đậu đen có tính hơi ôn, vị ngọt, qui kinh thận, có tác dụng giải độc, bổ thận, bổ huyết và chữa trị nhiều loại bệnh.

Đậu đen rang nấu nước uống là cách giải nhiệt ngày hè được yêu thích của nhiều chị em. Thậm chí, nhiều nàng công sở còn làm sẵn tại nhà để các thành viên trong gia đình có thể uống bất cứ lúc nào muốn. Nói chung, đây là thức uống rất tiện lợi và lý tưởng cho những ngày hè nóng nực mà bất cứ eva nào cũng nên biết cách làm. Vậy uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì ? và cách làm nước đậu đen rang như thế nào là đúng. Sau đây Phụ nữ và Gia đình sẽ hướng dẫn chi tiết.

Thành phần của đậu đen có chứa isoflavone và anthocyanin, là chất có vai trò trong việc cải thiện chuyển hóa năng lượng, khiến bạn no lâu hơn do đó làm giảm lượng calo tổng thể, hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm cân an toàn hiệu quả.

Không chỉ ở Việt Nam, đậu đen cũng được sử dụng phổ biến trong văn hóa ẩm thực ở nhiều nước khác trên thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt, với người Nhật, trà đậu đen còn là thức uống giảm cân, giữ gìn vóc dáng và làm đẹp rất được ưa chuộng. Dưới đây là những tác dụng nước đậu đen rang:

2. Thanh lọc cơ thể, làm đẹp da

Đậu đen được người Nhật Bản xem là bí quyết chăm sóc da hiệu quả.Với 10 loại axit amin như: Lysine, methionine, tryptophane, Phenylalanine, threonine, valine, leucine, isoleucine, Arginine và histidine đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh collagen. Vì vậy uống nước đậu đen sẽ giúp làn da mịn màng ngăn ngừa lão hóa.

3. Giúp hạ huyết áp

Đối với người cao huyết áp, việc giữ chế độ ăn chứa ít natri là vô cùng cần thiết giúp huyết áp ở mức bình thường. Trong đậu đen có hàm lượng natri thấp tự nhiên và chứa nhiều kali, caxi, magiê giúp huyết áp ổn định hiệu quả.

4. Giúp xương chắc khỏe

Trong đậu đen chứa lượng sắt, đồng, kẽm, canxi, photpho và magie dồi dào, đây là thành phần giúp xương chắc khỏe, duy trì sức mạnh và độ đàn hồi của xương và khớp, nhất là bệnh còi xương của trẻ em.

5. Bảo vệ tim mạch

Trong đậu đen có thành phần vitamin B cùng tính kháng viêm giúp bảo vệ tim mạch được khỏe mạnh, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể.

6. Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Một cốc đậu đen nấu chín sẽ chứa 15 gam chất xơ. Theo nghiên cứu cho rằng người mắc tuýp 1 ăn nhiều chất xơ có mức đường huyết thấp hơn. Đối với tuýp 2 có thể cải thiện lượng đường trong máu.

7. Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong đậu đen giúp tiêu hóa tốt hơn.

8. Ngăn ngừa bệnh thận

Trong đông y, đậu đen có tác dụng hỗ trợ thận, điều trị các bệnh tiết niệu.

9. Ngăn ngừa ung thư

Đậu đen là một trong những thực phẩm có khả năng ngăn ngừa ung thư vì chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật này có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào, gây ung thư.

Làm nước uống từ đậu đen rang như thế nào?

Nói chung, đậu đen rang nấu nước có cách làm khá đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là chọn được loại đậu xanh lòng, thơm ngon và chú ý không đun đậu quá nhừ.

Khi mua đậu, chị em có thể thử cắn đôi hạt đậu. Nếu ruột màu hơi xanh, vỏ đen, bóng là loại ngon, nếu ruột trắng thì có thể đậu đã bị mọt.

Cách làm đậu đen rang nấu nước uống:

Bước 1: Nhặt bỏ các hạt bị hỏng, sâu, lép, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, cho đậu lên chảo rang kỹ đến khi có màu vàng, ngửi thấy mùi thơm thì hạ thổ, để nguội. Bạn có thể cho vào hộp kín để dùng dần.

Bước 2: Mỗi khi dùng, lấy một dúm nhỏ đậu đen đã rang cho vào ấm và đun sôi khoảng 10 phút. Sau thời gian này, bắc ấm xuống bếp nhưng vẫn không mở vung để ủ đậu. Đợi một lúc thì rót nước ra cốc và uống như uống trà. Chị em cũng có thể cho đường hoặc muối để uống tùy khẩu vị.

Chú ý không nên ngâm đậu quá lâu trong nước vì đậu sẽ nhừ và lên men, sẽ dẫn tới khó uống và giảm tác dụng.

Ngoài cách làm đậu đen rang nấu nước uống, chị em cũng có thể nấu chè đỗ đen để đổi khẩu vị cho cả nhà. Đây cũng là cách sử dụng đậu đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.



Nấu chè đỗ đen. Nguồn: Internet.



Chuẩn bị: 450g đỗ đen, 150g đường trắng, 1 thìa muối tinh, 1 thìa nhỏ vani, dừa bào sợi.

Cách làm:

Bước 1: Đãi sạch đậu đen để loại bỏ các hạt bị hỏng. Sau đó, cho đậu đen vào chậu/nồi to, cho thêm muối tinh vào và đổ nước ngâm qua đêm.

Bước 2: Đổ đậu đen ra để ráo nước rồi cho vào nồi. Cho nước lạnh xâm xấp mặt đậu rồi bắt đầu đun. Khi đậu đen sôi, vặn nhỏ lửa và tiếp tục đun cho đến khi đậu chín mềm là được.

Bước 3: Cho đường trắng vào đun với lửa nhỏ, dùng đũa đảo nhẹ để đường tan nhanh hơn. Một lúc sau nếu ăn thử thấy đậu mềm, không bị sượng, vị ngọt vừa miệng thì cho vani vào và tắt bếp.

Khi ăn chỉ cần múc chè ra cốc rồi rắc thêm một ít dừa tươi nạo sợi và đá lạnh là xong. Cốc chè với những hat đậu chín mềm, bùi, và vị ngọt mát sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn trong những ngày hè oi bức..

Còn chần chừ gì nữa? Hãy thử vào bếp và chuẩn bị đậu đen rang lấy nước uống hoặc tập làm chè đậu đen đãi cả nhà ngay nhé. Chúc bạn thành công.