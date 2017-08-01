Cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu

Dinh dưỡng thai kỳ 01/08/2017 16:36

Bà bầu uống nước đỗ đen rang không chỉ tốt cho thai nhi mà còn tăng cường sức khỏe và làm đẹp da toàn thân hiệu quả.

Đỗ đen là loại thực phẩm rất phổ biến ở nước ta, thường được sử dụng để nấu chè, làm nước đỗ đen rang cho bà bầu, trà đỗ đen hay đỗ đen ngâm giấm. Tuy nhiên, riêng tác dụng của nước đỗ đen rang với các bà mẹ đang mang thai thì nhiều người vẫn hết sức e ngại do sợ rằng ăn nhiều loại hạt này sẽ không tốt cho cả bà mẹ lẫn em bé. Vậy sự thật là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời chính xác và chi tiết nhất ở ngay bài viết dưới đây nha!

Bà bầu có nên uống nước đỗ đen rang không?

Làm nước đỗ đen rang
Làm nước đỗ đen rang. Nguồn: Internet.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đậu đen có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, giảm cân và làm đẹp. Ăn đậu đen thường xuyên có thể giúp bảo vệ cơ thể trước các hiện tượng sưng viêm, bệnh tim, tăng cân, tiểu đường, một số loại bệnh ung thư và suy dinh dưỡng. Đây cũng là lý do vì sao người phương Tây nếu muốn giảm cân, họ thường đưa đậu đen vào chế độ ăn kiêng hàng ngày.

Trung bình, một chén đậu đen chín sẽ có:

  • 227 calo.
  • 15g protein.
  • 15g chất xơ.
  • Không chứa chất béo.
  • 64% folate.
  • 40% đồng.
  • 38% mangan.
  • 35% vitamin B1 thiamine.
  • 30% magie.
  • 24% phốt pho.
  • 20% sắt.

Khi được rang lên và đun sôi hãm lấy nước, đậu đen trở thành một bài thuốc tuyệt vời giúp cơ thể phòng chống bệnh tật, tốt cho bà mẹ mang thai và làm đẹp vóc dáng. Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của nước đậu đen rang cho các mẹ bầu

Lợi ích của đậu đen rang.
Lợi ích của đậu đen rang. Nguồn: Internet.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ đậu đen cho bà bầu

- Theo Tạp chí sức khỏe WebMD, đậu đen là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho những người đang mang thai, bên cạnh đậu trắng, đậu thận hay đậu nành. Chị em có thể làm nước đỗ đen rang uống, làm súp, salad hay nấu chè đều được. Ngoài việc chứa nhiều protein và chất xơ, đậu đen cũng là nguồn giàu các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, folate, canxi và kẽm.

- Đậu đen có chứa một lượng lớn dưỡng chất thực vật (phytonutrient), đặc biệt là các falvonoids như delphinidin, petunidin và malvidin. Những chất này sẽ giúp kiểm soát quá trình chuyển hóa chất béo và hỗ trợ cho việc bài thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nhờ có nhiều chất xơ nên đậu đen cũng sẽ giúp cân bằng các cholesterol không lành mạnh.

- Các hợp chất flavonoid và phytochemical trong đậu đen hoạt động như các chất chống oxy hóa và chống sưng viêm, rất có lợi cho quá trình ngăn ngừa một số loại ung thư nhất định, nhất là ung thư kết trực tràng.

- Chất xơ trong đậu đen còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách thanh lọc và giữ các ống tiêu hóa sạch sẽ, ngăn chặn sự tích tụ của các chất độc hại.

- Đậu đen chứa lượng lớn protein nên phù hợp với những người phải ăn kiêng thịt động vật. Ngoài ra, protein cũng là thành phấn chính trong việc xây dựng cơ bắp, giúp bạn luôn cảm thấy trẻ trung, khỏe khoắn.

- Đậu đen gần như không chứa calo nên đây cũng là loại thực phẩm rất phù hợp với bà bầu. Cụ thể, uống nước đỗ đen rang đều đặn sẽ giúp các mẹ bầu giảm cân nhanh hơn sau khi sinh và lấy lại eo thon, dáng gọn.

Cách làm nước đậu đen rang cho bà bầu

Cách làm nước đậu đen rang cho bà bầu
Cách làm nước đậu đen rang cho bà bầu. Nguồn: Internet.

Rõ ràng, bà bầu uống nước đỗ đen rang sẽ rất có lợi, không chỉ cho em bé mà còn cho chính các mẹ, cả về sức khỏe lẫn làm đẹp. Vậy thì chẳng có lý do gì để chị em phớt lờ cách làm thức uống tuyệt vời này cả.

Nói chung, cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu khá đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 300g đậu đen, 2 lít nước, chảo và một chiếc nồi to là được.

  • Bước 1: Ngâm muối đậu đen khoảng 15 phút rồi rửa sạch, loại bỏ hạt hỏng.
  • Bước 2: Cho đậu đen vào chảo rang cho đến khi hạt đậu tách ra và có mùi thơm.
  • Bước 3: Cho đậu đen đã rang vào nồi to và đun thêm 10 đến 15 phút, đừng đun quá nhừ vì sẽ khó uống.

Khi uống có thể cho thêm một ít đường hoặc muối cho dễ uống.

Vậy là bạn đã biết nước đỗ đen rang có tác dụng gì với bà bầu rồi đấy. Đây thực sự là thức uống cực kỳ tốt cho sức khỏe của cả bé lẫn mẹ mà chị em chuẩn bị mang thai cần học cách làm ngay từ bây giờ.

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