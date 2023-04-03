Các lựa chọn thay thế lành mạnh để thỏa mãn cơn thèm ăn khi mang thai!

Không có gì lạ khi bạn cảm thấy đói bụng suốt cả ngày, ngay cả khi bạn vừa mới “chén” xong một chiếc bánh bao. Và cho dù đó là cơn đói cồn cào sau bữa trưa hay cơn thèm đồ ngọt vào đêm khuya, tất cả phụ nữ mang thai đều thỉnh thoảng có cảm giác bị thèm ăn đột ngột (hay chính xác hơn là hàng giờ). Nhưng ăn vặt sẽ trở thành một vấn đề nếu bạn nạp vào cơ thể quá nhiều những loại thức ăn không lành mạnh và chứa đầy calo, nhất là vào thời điểm cân nặng tăng lên là tất yếu như này. Tuy vậy, để tránh các vấn đề tiềm ẩn về cân nặng và sức khỏe , hãy chọn những thực phẩm thay thế thơm ngon và dinh dưỡng để thỏa mãn cơn thèm ăn khi mang tha i ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay thôi nào!

Bên cạnh đó, các loại thịt khô cũng hỗ trợ bổ sung sắt - một loại khoáng chất rất quan trọng với các bà mẹ tương lai, trong việc giữ cho mức năng lượng không bị suy giảm. Và với việc thịt khô đang trở nên phổ biến, giờ đây bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn thú vị hơn bao giờ hết, bao gồm cả thịt bò, thịt bò rừng, gà tây và thậm chí cả thịt cá hồi khô nữa đấy, mỗi loại đều có những hương vị hấp dẫn riêng, thỏa sức cho bạn đổi vị nhé. Mẹo nhỏ để chọn thịt khô: Khi so sánh cc nhãn hiệu, các mẹ hãy nhớ xem qua thành phần dinh dưỡng và tìm kiếm những nhãn hiệu có lượng đường và natri bổ sung ít nhất. Lý tưởng nhất là chọn những miếng thịt khô có không quá 7 gam đường và 400 miligam natri cho mỗi khẩu phần ăn.

Từng chỉ được xem là những món ăn cho những người lái xe tải đường dài và những người đi phượt trong kỳ nghỉ hè, thịt khô đã ngày càng được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và thành phần giàu dinh dưỡng. Đó là bởi vì hầu hết các sản phẩm thịt sấy khô ít chất béo và cung cấp khoảng 7 gam protein cho mỗi khẩu phần, khiến chúng trở thành một giải pháp thông minh và ngon miệng để duy trì lượng dinh dưỡng đa lượng của bạn.

Khi bạn thèm thứ gì đó béo ngậy, hãy thử gói bơ hạt

Các loại bơ hạt sẽ cung cấp một hỗn hợp tuyệt vời giữa protein và chất béo lành mạnh!

Việc lấy một lọ bơ hạt và một chiếc thìa có thể làm hỏng chế độ ăn kiêng khi mang thai của bạn. Đó là lý do tại sao bạn nên dự trữ hộp đựng thức ăn và chỉ nên chọn các gói bơ hạt để kiểm soát được theo khẩu phần ăn.

Các loại bơ hạt, như hạnh nhân và đậu phộng, sẽ cung cấp một hỗn hợp tuyệt vời giữa protein và chất béo lành mạnh để thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn. Mặc dù bơ đậu phộng có nhiều protein hơn, nhưng bạn sẽ thu được nhiều khoáng chất như canxi và magiê hơn để tạo xương chắc khỏe cho cả bạn và em bé đang lớn bằng cách chọn bơ hạnh nhân.

Khi bạn thèm một thứ gì đó giòn, hãy thử món đậu gà rang

Đậu gà rang chứa nhiều chất xơ và giúp ngăn ngừa sự thay đổi lượng đường trong máu!

Đậu gà mang lại độ giòn tuyệt vời cũng như rất nhiều chất xơ. Ngoài việc giúp làm dịu cơn đói và ngăn ngừa sự thay đổi lượng đường trong máu, một chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp bạn giảm bớt chứng táo bón đáng ghét khi mang thai. Bên cạnh đó, đậu gà cũng chứa một loạt các vitamin và khoáng chất giúp ích cho sự phát triển của con bạn.

Khi bạn thèm một thứ gì đó có socola, hãy thử một ly sinh tố cacao

Hãy kết hợp socola, bột cacao với những món dinh dưỡng!

Không có gì sai khi nhấm nháp một chút socola mỗi khi thèm, nhưng thay vào đó hãy xem xét việc kết hợp nó với những món dinh dưỡng hơn. Cụ thể, một ly sinh tố cacao được chế biến công phu với các nguyên liệu như sữa chua Hy Lạp, trái cây tươi và thậm chí cả rau sẽ mang đến cơ hội nhận được một lượng lớn hơn các chất dinh dưỡng cần thiết cho em bé của bạn —cụ thể là giúp bạn hấp thụ thêm được canxi, folate, kali và protein.

Bột ca cao là một cách dễ dàng để mang lại cho món sinh tố của bạn một chút bổ dưỡng, nhưng bạn cũng có thể tìm ra hỗn hợp bột protein cacao có thể đi kèm với các đặc quyền bổ sung, chẳng hạn như hỗn hợp rau xanh. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên bỏ qua các lựa chọn đồ uống pha sẵn trong các cửa hàng, vì chúng thường là những món thức uống dư thừa đường.

Khi bạn thèm một thứ gì đó lạnh, hãy thử nho đông lạnh

Nho đông lạnh vừa dễ ăn lại chứa vitamin K!

Hầu hết các loại thực phẩm đông lạnh có thể nhanh chóng phá hỏng hành trình tìm kiếm đồ ăn nhẹ lành mạnh cho mẹ bầu — nhưng nho đông lạnh thì không! Các quả nho đông lạnh nhưng dễ cắn, với độ đặc tương tự như một viên kem que nho vừa ăn. Bên cạnh đó, từ quan điểm dinh dưỡng, nho cung cấp một số vitamin K để giúp con bạn có xương tốt nhất có thể, và nếu bạn cho loại nho đỏ vào đá, bạn cũng sẽ nhận được một lượng lớn chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe nữa đấy nhé.

Để làm được một mẻ nho đông lạnh, bạn chỉ cần rải toàn bộ nho thành một lớp trên khay, rồi đem đông lạnh cho đến khi cứng lại thì đem bảo quản trong hộp kín. Ngoài ra, để có một bữa ăn nhẹ ngon hơn, hãy cắt nhỏ một ít và trộn vào sữa chua để thưởng thức nhé!

Khi bạn thèm một thứ gì đó ngọt ngào, hãy thử táo chiên

Táo chiên là món ăn nhẹ tuyệt vời với độ ngọt và giòn hấp dẫn!

Đây là một cách để thỏa mãn mong muốn của bạn về vị ngọt và giòn cùng một lúc. Táo chiên được làm bằng cách nướng—không chiên—các lát táo tươi thành món ăn nhẹ giòn. Chúng là một cách tuyệt vời để dễ dàng bổ sung thêm một số chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn để làm dịu sự dao động của lượng đường trong máu và cảm giác đói. Ngoài ra, đường tự nhiên trong các mặt hàng như táo không liên quan đến các vấn đề sức khỏe do đường bổ sung gây ra. Điều này làm cho một gói khoai tây chiên thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Khi bạn thèm một thứ gì đó mặn, hãy thử rong biển khô

Rong biển khô là món snack với vị mặn tự nhiên, vô cùng hấp dẫn cùng lượng calo thấp!

Khi bạn muốn ăn các món ăn vặt mặn, một gói snack rong biển có thể là vị cứu tinh của bạn đấy. Có vị mặn tự nhiên mà không thực sự mặn, những miếng vuông có nguồn gốc từ biển này chứa đầy vị ngon của vị umami, khiến chúng trở thành món ăn vặt khoái khẩu chỉ với 25 calo mỗi khẩu phần. Không chỉ vậy, loại đồ ăn nhẹ có vị mặn này có thể giúp giảm lượng muối ăn vào, đồng thời có thể hỗ trợ làm giảm thiểu tình trạng giữ nước và phù nề trước khi sinh. Ngoài ra, người ta còn cho rằng rong biển hấp thụ các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa quan trọng khi nó lắc lư theo sóng, điều này có thể củng cố thêm sức khỏe của bạn.

Trên đây là tổng hợp những lựa chọn thay thế lành mạnh cho những cơn thèm ăn trong thai kỳ của chị em. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ lựa được những lựa chọn vẫn ngon miệng, thỏa mãn cơn thèm ăn mà vẫn có thể đảm bảo sức khỏe và cân nặng cho cả mẹ và bé nhé!