5 bí quyết rèn luyện thể lực để giảm cân nhanh hơn!

Bí ẩn của việc giảm cân là gì? Chà, thực sự không có bí mật lớn nào cả. Chìa khóa để giảm cân là kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục. Chỉ riêng việc ăn kiêng thôi cũng đã có thể giúp bạn giảm cân, tuy nhiên, với 5 mẹo rèn luyện thể lực tốt nhất dưới đây, hiệu quả giảm cân của bạn sẽ càng được rõ ràng và nhanh chóng hơn nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Để cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, điều quan trọng là bạn phải tập luyện các cơ lớn nhất, bao gồm các cơ ở chân, chẳng hạn như cơ tứ đầu, gân kheo và cơ mông.

Theo Mayo Clinic, việc rèn luyện thể lực sẽ giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể, đốt cháy calo và xây dựng khối lượng cơ nạc hiệu quả hơn. Bằng cách thực hiện các bài tập luyện thể lực phù hợp một cách thường xuyên, bạn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của mình lên mức cao và đốt cháy thêm lượng calo.

Sự khác biệt về lượng calo giữa việc tập luyện cơ bắp lớn so với việc tập luyện cơ bắp trung bình không phải là quá khác biệt, nhưng nếu bạn đang ở thời điểm mà mọi lượng calo đều quan trọng, thì việc tập trung cho các cơ lớn trước sẽ có thể hữu ích.

2. Thực hiện các bài tập chuỗi khép kín

Các bài tập chuỗi khép kín có xu hướng thách thức một số nhóm cơ cùng một lúc!

Các bài tập bạn thực hiện sử dụng một vật cố định như thanh hoặc sàn nhà được gọi là bài tập chuỗi khép kín. Các ví dụ về bài tập chuỗi khép kín bao gồm các động tác như gập người, ngồi xổm, chống cằm, kéo xà và chống đẩy.

Các bài tập chuỗi khép kín có xu hướng thách thức một số nhóm cơ cùng một lúc, do đó chúng có thể là cách đốt cháy calo hiệu quả hơn.

3. Tập luyện mọi bộ phận trên cơ thể bạn

Bạn cũng cần tập trung tập luyện đều đặn cho tất cả các vùng trên cơ thể!

Mặc dù tập trung vào các cơ lớn là quan trọng nhưng bạn cũng cần tập trung vào tất cả các vùng trên cơ thể.

Bạn có thể muốn xem xét một thói quen chia nhỏ (khi bạn tập luyện các nhóm cơ khác nhau vào những ngày khác nhau), vì vậy bạn vẫn có thể đến phòng tập thể dục để tập luyện ngay cả khi các bộ phận khác trên cơ thể đang nghỉ ngơi.

4. Áp dụng chế độ ăn giàu protein

Một chế độ ăn giàu protein sẽ giúp cơ thể bạn hồi phục và xây dựng cơ bắp!

Ăn một chế độ ăn giàu protein là rất quan trọng để cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng cần thiết nhằm phục hồi sau một buổi tập luyện rèn luyện thể chất. Ngoài ra, thói quen này cũng sẽ giúp đảm bảo năng lượng cho ngày luyện tập kế tiếp của bạn.

Thật vậy, protein đặc biệt quan trọng trong nỗ lực giảm cân của bạn vì nhiều lý do. Theo Nutrisense, tiêu thụ một chế độ ăn giàu protein sẽ giúp tạo cơ bắp và hỗ trợ đốt cháy chất béo hiệu quả. Đồng thời, protein cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp giảm nguy cơ tiêu thụ các lượng calo không cần thiết.

5. Hãy chắc chắn bao gồm các bài tập cardio

Các bài tập cardio là một trong những hoạt động đốt cháy calo tốt nhất!

Không còn nghi ngờ gì nữa: Tập luyện thể lực là yếu tố quan trọng nhất đối với mục tiêu giảm cân của bạn, nhưng đừng bỏ qua các hình thức tập thể dục khác.

Theo các nghiên cứu, những bài tập Cardio là một trong những hoạt động đốt cháy calo cao nhất mà bạn có thể làm. Do đó, hãy chắc chắn xen kẽ thói quen rèn luyện thể lực của bạn với các bài tập cardio nhé!

Trên đây là 5 bí quyết rèn luyện thể lực tốt nhất, giúp hỗ trợ giảm cân nhanh hơn. Bằng việc kết hợp 5 mẹo nhỏ nhưng có võ này, quá trình giảm cân của chị em chắc chắn sẽ thu được các tín hiệu tích cực nhanh hơn đấy! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả giảm cân như ý nhé!