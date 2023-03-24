5 loại thực phẩm giàu protein giúp chị em giảm cân hiệu quả sau độ tuổi 40!

Thành thật mà nói, việc điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn có thể là một vấn đề thực sự khó khăn. Tuy nhiên, việc chọn đúng loại thực phẩm để hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn là một bước cần thiết trong quá trình này—đặc biệt là khi bạn già đi. Tuy nhiên, với danh sách 5 loại thực phẩm chứa nhiều protein giúp bạn giảm cân hiệu quả sau tuổi 40 dưới đây, bạn sẽ chẳng cần phải quá đau đầu lo nghĩ về việc điều chỉnh chế độ ăn uống nữa nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Vậy tại sao protein lại cần thiết cho quá trình giảm cân của bạn? Theo Cleveland Clinic, chất dinh dưỡng này giúp xây dựng và bảo vệ sức khỏe cơ thể của bạn. Điều đó bao gồm sức khỏe của xương, cơ bắp và làn da của bạn. Ngoài ra, protein đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn kiêng của bạn nếu bạn muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc giảm thêm cân.

Thật vậy, theo Trung tâm Y tế Tufts, khi bạn già đi, việc tăng cân dường như là điều bình thường mới sau mỗi lần khám sức khỏe . Điều này là do tốc độ trao đổi chất cơ bản của bạn chậm lại theo từng năm. Thêm vào đó, bạn sẽ mất đi một khối lượng cơ nạc, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các chị em sau độ tuổi 40 thường bị mất đi vóng dáng lý tưởng. Chính vì vậy, bằng một số thay đổi cần thiết trong chế độ ăn uống, bạn sẽ có thể xoay chuyển được tình trạng thừa cân ở độ tuổi sau 40 này.

TOP 5 loại thực phẩm giàu protein giúp hỗ trợ giảm cân sau độ tuổi 40

1. Trứng

Trứng là một món ăn ngon và là nguồn protein tuyệt vời!

Cho dù bạn chế biến trứng thành món chiên, món ốp la hay thưởng thức khi luộc chín, thì các món từ trứng đều là một cách tuyệt vời để bổ sung đầy đủ protein cho bạn.

Thật vậy, trứng là một nguồn protein tuyệt vời có thể giúp giảm cân vì chúng chứa đầy protein và chất béo lành mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trứng như một loại thực phẩm protein có thể giúp mọi người cảm thấy no và no lâu hơn.

2. Các loại đậu

Các loại đậu là nguồn cung cấp protein, chất xơ và carbohydrate lành mạnh!

Các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng và đậu xanh là những nguồn cung cấp protein, chất xơ và carbohydrate lành mạnh tuyệt vời. Theo WebMD, các loại đậu sẽ giúp giữ cho hệ thống của bạn hoạt động. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người thừa cân tuân theo chế độ ăn giàu protein đã giảm được nhiều cân hơn bằng cách chọn các loại đậu làm nguồn protein chính của họ.

Bên cạnh đó, các loại đậu là một loại thực phẩm cung cấp protein rất quan trọng cho những người ăn chay hoặc chay trường. Nhưng bất kể bạn có ăn thuần chay hay không, thì các loại đậu vẫn là một lựa chọn protein rắn tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh của bạn.

3. Hải sản

Hải sản là cách tuyệt vời để kết hợp protein lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn!

Hải sản là một cách tuyệt vời để kết hợp protein lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn. Một số ví dụ điển hình là cá hồi, cá hồi và động vật có vỏ. Trong đó, cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta.

4. Các loại hạt

Các loại hạt chứa các dưỡng chất cần thiết và giúp bạn no lâu hơn!

Các loại hạt là những món phụ rất thích hợp để thêm chất dinh dưỡng vào bột yến mạch, salad, món hải sản hoặc bất kỳ món ăn nào mà bạn đang chế biến!

Cụ thể, các loại hạt chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, khoáng chất và chất béo lành mạnh, giúp bạn no lâu hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhưng điều quan trọng là bạn phải ăn chúng trong chừng mực, vì ăn quá nhiều hạt có thể dẫn đến tăng cân.

5. Đậu nành

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành giúp giảm cảm giác thèm ăn của bạn!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành,...đây là những thứ chứa nhiều protein, giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Thật vậy, những thực phẩm này có liên quan đến việc giảm cảm giác thèm ăn và đã được chứng minh là có công dụng hỗ trợ giảm cân. Nó là một loại protein thực vật tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn uống của bạn.

Trên đây là top 5 loại thực phẩm giàu protein, giúp chị em giảm cân hiệu quả sau độ tuổi 40. Chỉ bằng cách điều chỉnh thực đơn với 5 loại thực phẩm giàu protein này, quá trình giảm cân lành mạnh của chị em chẳng mấy chốc mà thu được những hiệu quả trông thấy nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!