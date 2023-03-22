7 loại thức uống giúp bạn “nhẹ bụng” nhanh chóng!

Sức khỏe 22/03/2023 14:40

Khó tiêu, đầy bụng và bị táo bón? Đừng quá lo lắng, bạn sẽ cảm thấy khoan khoái, bụng dạ nhẹ tênh với 8 loại thức uống thơm ngon dưới đây nhé!

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Cảm giác khó chịu đi kèm với chứng táo bón có thể khiến bạn cảm thấy uể oải , đầy hơi,... và có thể làm gián đoạn cả ngày của bạn. Và thành thật mà nói, chẳng ai có thời gian để ngồi trong phòng tắm cả ngày để chờ bụng mình được “nhẹ tênh” đi cả! May mắn thay, có những loại thức uống ngon lành có thể giúp bạn đẩy nhanh quá trình loại bỏ tình trạng táo bón, chướng bụng này. Cụ thể là những loại thức uống nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 7 loại thức uống giúp bạn “nhẹ bụng”, hết táo bón

1. Nước lọc

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 Bổ sung đủ nước lọc chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất!

Chuyên gia dinh dưỡng Melanie Marcus cho biết: “Hàng phòng thủ đầu tiên để giảm táo bón cấp tính hoặc mãn tính là cung cấp đủ nước cho cơ thể. Hãy nghĩ mà xem—táo bón là kết quả của việc thức ăn đã tiêu hóa bị mắc kẹt trong ruột của bạn! Đôi khi vấn đề chỉ là bạn cần giữ đủ nước để giữ cho mọi thứ di chuyển qua ruột."

Marcus cũng cho biết thêm: “Người lớn nên nhắm đến một lượng nước bằng nửa trọng lượng cơ thể tính bằng ounce, hoặc khoảng 1,5–2 lít mỗi ngày. Ngoài ra, nước khoáng có thể cung cấp thêm magie và sunfat - được biết đến là những chất với tác dụng nhuận tràng hiệu quả."

2. Nước chanh

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 Nước chanh chứa một dạng vitamin C - được xem như 1 loại thuốc nhuận tràng tự nhiên!

Theo chuyên gia dinh dưỡng Caroline Thomason, chanh và nước ép của chúng có chứa một dạng vitamin C gọi là axit xitric. Theo đó, các nghiên cứu cho thấy rằng loại axit có thể hoạt động như thuốc nhuận tràng tự nhiên đối với một số người mà không gây tiêu chảy.

Cụ thể, khi được uống, nước chanh sẽ kéo nước vào đường tiêu hóa và điều này có thể kích thích quá trình làm rỗng ruột cho bạn.

3. Nước uống từ hạt chia và chanh

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 Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ không hòa tan, có tác dụng nhuận tràng rất tốt!

Một loại đồ uống khác giúp giải quyết tình trạng táo bón của bạn chính là loại nước uống có sự kết hợp từ hạt chia, nước và một vài lát chanh hoặc nước cốt chanh vàng. Trong đó, hàm lượng chất xơ không hòa tan trong hạt chia sẽ đóng vai trò có tác dụng nhuận tràng rất hiệu quả.

4. Cà phê

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 Cà phê giúp đường ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn!

Cà phê có thể được biết đến nhiều nhất với hàm lượng caffeine, nhưng uống cà phê cũng có thể kích hoạt hệ tiêu hóa hoạt động và khiến mọi thứ 'chuyển động' một cách tự nhiên hơn đấy!

Mặc dù nhiều người có thể cho rằng xu hướng kích hoạt ruột của cà phê chỉ là do hàm lượng caffein của nó, nhưng chuyên gia dinh dưỡng Kim Kulp cho biết rằng: ngay cả khi cà phê không chứa caffein thì loại thức uống này cũng có thể giúp đường ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn. Cụ thể, ngay cả khi không chứa caffeine, cà phê vẫn kích thích phản xạ dạ dày.

5. Nước ép trái cây nguyên chất

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 Các loại nước ép được chứng minh có tác dụng làm giảm chứng táo bón!

Ashley Kitchens - chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Các loại nước ép như lê, táo và mơ có thể giúp giảm táo bón. Trong đó, nước ép táo có tỷ lệ hàm lượng đường fructose so với glucose và sorbitol khá cao, có thể giúp giảm nhẹ chứng táo bón của bạn.”

6. Nước nha đam

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 Nước nha đam có chứa chất chống oxy hóa, giúp tăng tốc nhu động ruột!

Nha đam chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và có thể giúp tăng tốc nhu động ruột, từ đó cải thiện tình trạng táo bón. Nó cũng làm dịu đường ruột và có thể giảm viêm ruột, do đó có khả năng hỗ trợ các triệu chứng đầy hơi.

Bên cạnh đó, cũng có một số nghiên cứu cho thấy nha đam hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên.

7. Các loại trà 

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 Các loại trà có tác dụng nhuận tràng nhẹ, có thể kích thích hệ tiêu hóa!

Các loại trà thật, bao gồm các loại trà đen và trà xanh, chứa hàng nghìn hợp chất hoạt tính sinh học — như axit amin, caffein, lignin, protein, xanthines và flavonoid — khiến chúng trở thành lựa chọn đồ uống lành mạnh toàn diện có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể bạn nhiều cách. Đặc biệt, trà đen và trà xanh có xu hướng hàm lượng caffein cao hơn so với các loại trà khác, mang lại cho chúng tác dụng nhuận tràng nhẹ, có thể kích thích hệ tiêu hóa.

Trên đây là tổng hợp 7 loại thức uống giúp bụng bạn “nhẹ tênh”, giải quyết được tình trạng táo bón một cách nhanh chóng. Hy vọng những thông tin trên đây, sẽ hữu ích tới bạn nhé!

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