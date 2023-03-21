6 lời khuyên giúp giảm mỡ bụng và giữ dáng ở độ tuổi 40 cho các chị em!

Đặc biệt, khi các chị phụ nữ có tuổi, khối lượng cơ bắp sẽ giảm và chất béo sẽ tăng lên, điều này hiển nhiên khiến vòng 2 càng thêm phì nhiêu hơn. Vậy giữa vô vàn các cách giúp giảm mỡ bụng, đâu là những lời khuyên giúp các chị em giảm được mỡ bụng một cách an toàn và thời gian nhanh chóng cho các chị em phụ nữ ở độ tuổi 40? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Duke, việc thực hiện các bài tập aerobic là phương pháp hiệu quả nhất để loại bỏ mỡ bụng - nguyên nhân gây ra những rủi ro lớn cho sức khỏe . Có rất nhiều cách để thực hiện các bài tập cardio và bạn có thể dễ dàng dành thời gian tập luyện với một người bạn. Tiến sĩ Bohl cũng gợi ý rằng bạn nên tập những bài tập này ít nhất là năm ngày mỗi tuần để thu được những hiệu quả bền vững về sức khỏe nhé.

Các bài tập cardio có thể và nên là người bạn thân mới của bạn. Tiến sĩ Bohl giải thích: "Khi nói đến việc giảm cân và giữ dáng, việc có một thói quen tập thể dục vững chắc chính là chìa khóa thành công."

2. Rèn luyện sức mạnh thường xuyên

Rèn luyện sức khỏe chính là mấu chốt giúp đốt lượng calo thừa cho cơ thể bạn!

Tập luyện sức mạnh là một phần đóng vai trò quan trọng khác của chế độ tập luyện khi nói đến việc giảm cân. Cụ thể, tiến sĩ Bohl nói: "Việc rèn luyện sức mạnh sẽ giúp đốt cháy calo của bạn một cách hiệu quả, kể cả là khi tập ở phòng tập hay khi ở nhà. Chính vì vậy, nếu bạn đang muốn có một vẻ ngoài săn chắc, thì việc rèn luyện sức mạnh chính là cách hiệu quả giúp bạn đạt được điều đó.”

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu protein

Những thực phẩm giàu protein nạc sẽ giúp bạn no lâu hơn mà không phải tiêu thụ quá nhiều calo!

Thêm protein nạc vào bữa ăn của bạn là một cách tuyệt vời để cảm thấy no mà không tiêu thụ quá nhiều calo. Tiến sĩ Bohl chỉ ra rằng: Protein nạc — như thịt gà, cá và protein từ thực vật — là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và sẽ kết hợp tốt với quá trình rèn luyện sức mạnh của bạn.

4. Duy trì chế độ ăn kiêng với carbs và chất béo lành mạnh

Hãy bổ sung các loại carb lành mạnh và chất béo lành mạnh vào thực đơn!

Giảm cân nói chung là về sự thâm hụt calo. Bạn phải hấp thụ ít lượng calo hơn so với lượng calo mà bạn đốt cháy.

Đã có rất nhiều nghiên cứu về việc liệu chế độ ăn ít carb hay ít chất béo sẽ tốt hơn cho việc giảm cân… Khi bạn thiết kế bữa ăn của mình, thay vì nhấn mạnh về carb so với chất béo, hãy chỉ tập trung vào việc ăn các phiên bản lành mạnh của cả hai. Trong đó, tinh bột lành mạnh bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh bao gồm chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết loại carb nào là lựa chọn lành mạnh nhất để hỗ trợ nỗ lực giảm cân của mình, thì UPMC Health Beat giải thích rằng rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt đều là những lựa chọn chắc chắn vì chúng chứa đầy chất xơ, vitamin và khoáng chất. Và khi nói đến chất béo lành mạnh, chất béo không bão hòa "tốt" - hay còn gọi là chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, thì các loại thực phẩm như cá, quả hạch, hạt và dầu thực vật,... chính là những lựa chọn hoàn hảo.

5. Lên kế hoạch cho một ngày "gian lận" mỗi tuần

Hãy dành ra một ngày mỗi tuần để thỏa sức ăn những gì bạn thích!

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng có những ngày “gian lận” là hoàn toàn ổn. Đó cũng là một cách khá quan trọng để đảm bảo rằng bạn sẽ vẫn giữ được vóng dáng như mơ, ngay cả khi đã hoàn thành các liệu trình giảm cân của mình.

Chế độ ăn kiêng tốt nhất là chế độ ăn kiêng mà bạn thực sự gắn bó và có thể linh hoạt thay đổi. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn giảm cân bền vững, đừng lo lắng về việc 'phá vỡ các quy tắc', hãy dành ra 1 ngày mỗi tuần để thỏa sức tận hưởng những món yêu thích của bạn nhé!

6. Thảo luận về mục tiêu giảm cân với bác sĩ của bạn

Hãy thảo luận với bác sĩ nếu các phương pháp giảm cân lành mạnh không mang lại hiệu quả!

Quy tắc giảm cân thực sự là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục. Tuy nhiên, khoa học y tế cũng đang nhận ra tầm quan trọng của sinh lý cá nhân đối với tình trạng cân nặng. Chính vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình đã làm tất cả những điều đúng đắn để giảm cân nhưng chúng không hiệu quả, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Bác sĩ của bạn có thể thảo luận về các loại thuốc có thể hiệu quả trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân vĩnh viễn.

Trên đây là 6 lời khuyên hữu ích giúp giảm mỡ bụng và giữ vóc dáng cho chị em ở độ tuổi 40. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới quý bạn đọc. Chúc các chị em áp dụng thành công để luôn duy trì được một vóc dáng cân đối và một vẻ đẹp dẻo dai ở độ tuổi 40 nhé!