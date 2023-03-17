7 mẹo ăn kiêng giúp bạn giảm được 5kg một cách nhanh chóng và an toàn!

Với một số điều chỉnh nhỏ cho thói quen buổi sáng của bạn và trong nhà bếp, bạn sẽ vững bước trên con đường giảm cân thành công! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 mẹo ăn kiêng giúp bạn giảm được 5kg một cách nhanh chóng và lành mạnh , đã được các chuyên gia công nhận ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, protein giúp bạn không ăn quá nhiều sau đó. Nó cũng giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định, vì vậy bạn không bị tăng năng lượng cao, sau đó là các cơn suy sụp báo hiệu cho não của bạn phải nhanh chóng lấy lại năng lượng như đường! Hãy đặt mục tiêu tối thiểu là 20 gam protein cho mỗi bữa ăn nhé.

Nếu bạn muốn giảm 5kg, đã đến lúc tăng lượng protein bạn tiêu thụ trong bữa ăn của mình. Theo The Nutrition Twins, protein là vua thực phẩm nếu bạn muốn no lâu hơn và tránh ăn quá nhiều.

Cho dầu ăn của bạn vào bình phun sương hoặc bình xịt

Cho dầu vào bình xịt hoặc bình phun sương sẽ giúp bạn giảm được lượng calo đáng kể!

Cho dầu bạn dùng để nấu ăn vào bình xịt hoặc bình phun sương thay vì đổ thẳng ra khỏi bình là một điều chỉnh đơn giản nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Cụ thể, The Nutrition Twins chỉ ra rằng: cho dù bạn đang đổ dầu vào chảo để chuẩn bị trứng cho bữa sáng hay dùng nó để nhúng bánh mì vào bữa tối, thì mỗi muỗng canh dầu này sẽ bổ sung thêm tới 120 calo mà bạn đang tiêu thụ.

Không chỉ vậy, rất có thể, mỗi lần bạn đổ dầu bạn đang sử dụng nhiều hơn một vài thìa dầu. Chính vì vậy, việc bảo quản dầu trong bình xịt và xịt vào chảo hoặc bữa ăn thay vì đổ dầu, sẽ giúp bạn hạn chế hấp thụ tới hàng trăm calo mỗi ngày và giúp quá trình giảm cân của bạn được hiệu quả hơn.

Thật vậy, mặc dù dầu oliu siêu nguyên chất tốt cho sức khỏe tim mạch và chứa nhiều polyphenol chống viêm, nhưng lượng calo vẫn tăng lên nhanh chóng như các loại dầu khác, hãy đặc biệt chú ý về lượng dầu bạn dùng mỗi lần chế biến nhé!

Tập thể dục mỗi sáng để bắt đầu ngày mới

Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với những bài tập thể dục!

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về việc liệu việc tập thể dục mỗi sáng có thực sự giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn hay không, và sự thật là nếu bạn chọn việc tập thể dục là hoạt động vào buổi sáng, thì sẽ thu được nhiều lợi ích hơn cho quá trình tập luyện của bạn.

Vì vậy, hãy thư giãn bằng một buổi tập yoga buổi sáng, nâng tạ dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ hoặc ra ngoài trời để chạy bộ giúp trẻ hóa. Ngay cả khi bạn có ý định là dành thời gian cho việc tập thể dục vào các thời điểm khác trong này, thì đôi khi, những kế hoạch đó vẫn bị trật bánh bởi sự điên cuồng trong ngày. Vậy nên, hãy cố gắng đưa việc tập thể dục vào thói quen thực hiện đầu tiên vào buổi sáng mỗi ngày nhé!

Thưởng thức các loại rau của bạn trước bữa ăn

Ăn các loại rau củ trước bữa chính sẽ giúp hạn chế việc hấp thụ quá nhiều calo!

Ăn các loại rau củ trước bữa chính có thể hạn chế sự thèm ăn, giúp bạn hấp thụ ít calo hơn và hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. The Nutrition Twins giải thích: “Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định hợp lý về việc nên ăn gì sau khi đã tiêu thụ rau củ trước bữa ăn. Bạn sẽ ăn ít những món nhiều calo hơn trong bữa ăn và bạn sẽ nhận được chất xơ, chất dinh dưỡng thực vật và vitamin. Nhưng điều quan trọng là bạn không thêm bơ, dầu hoặc nước sốt chứa nhiều calo vào rau."

Viết nhật ký ăn uống

Ghi nhật ký ăn uống sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng calo mà bạn đã tiêu thụ!

Luôn kiểm soát được mọi thứ bạn ăn là chìa khóa hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Thêm vào đó, việc ghi lại mọi thứ sẽ giúp bạn luôn đi đúng hướng trên mục tiêu của mình.

Bạn sẽ không quên mình đã ăn một vài viên kẹo từ hũ kẹo của đồng nghiệp nếu điều đó được ghi vào nhật ký ăn uống của bạn. Nghiên cứu cho thấy những người viết ra những gì họ ăn sẽ giảm cân gấp đôi so với những người không ghi lại.

Thêm hương vị cho bữa ăn với chanh

Một chút chanh tươi sẽ giúp món ăn của bạn thơm ngon và có hương vị hơn!

Thêm một chút hương vị vào bữa ăn của bạn với chanh tươi có thể làm cho những món ăn thường ngày trở nên đặc biệt ngon và có hương vị. Thật vậy, những loại trái cây họ cam quýt này sẽ giúp làm nổi bật hương vị trong tất cả các loại thực phẩm và có tác dụng tuyệt vời đối với món salad, hải sản, cá, thịt gà,... Đây là một trong những thủ thuật tạo hương vị hấp dẫn nhất mà nhiều đầu bếp hàng đầu sử dụng để thay thế muối và các loại gia vị giàu calo, trong khi vẫn mang đến hương vị giàu chất chống oxy hóa và không lo về lượng calo.

Để lại bốn miếng cuối cùng cho mỗi bữa ăn

Loại bỏ bốn miếng cuối cùng của mỗi bữa ăn có thể giúp bạn giảm khoảng 100 calo cho mỗi bữa ăn!

Theo The Nutrition Twins giải thích: “Loại bỏ bốn miếng cuối cùng của mỗi bữa ăn. Làm như vậy có thể giúp bạn giảm khoảng 100 calo cho mỗi bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ mà bạn tiêu thụ, điều đó có nghĩa là bạn có thể giảm 400 calo nạp vào mỗi ngày. Điều này có vẻ không nhiều, nhưng chỉ từ sự thay đổi nhỏ này, bạn sẽ giảm gần một pound mỗi tuần đấy."

Trên đây là tổng hợp 7 mẹo ăn kiêng giúp bạn giảm được 5kg một cách nhanh chóng và lành mạnh. Chỉ với những mẹo nhỏ đơn giản này, quá trình giảm cân của chị em sẽ thu được những thành quả đáng ngạc nhiên đấy! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được thành quả như ý nhé!