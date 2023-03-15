Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn!

Giảm cân 15/03/2023 13:40

Đẩy nhanh tiến độ giảm cân của bạn với mỗi bữa ăn bạn tiêu thụ!

Nội dung bài viết

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 1
 Một chế độ ăn khoa học sẽ hỗ trợ hiệu quả tuyệt vời cho quá trình giảm cân của bạn!

Bất cứ ai đang cố gắng giảm cân đều biết rằng cuộc hành trình này có thể đầy rẫy những chướng ngại vật khó chịu và những khúc cua bất ngờ. Nhưng một khi có một thói quen ăn uống lành mạnh phù hợp, bạn sẽ có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân của mình với mỗi bữa ăn mà bạn tiêu thụ. Đặc biệt, Melissa Mitri - chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ 5 loại thực phẩm tốt nhất để thêm vào bữa ăn thông thường của bạn sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến kết quả. Cụ thể là những loại thực phẩm nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 5 loại thực phẩm bạn nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn

1. Các loại rau họ cải

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 2
 Các loại rau họ cải có hàm lượng calo và carb thấp, nhưng lại rất giàu chất xơ!

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn các loại rau họ cải! Theo Mitri, súp lơ, bông cải xanh, rau lá xanh và cải xoăn có hàm lượng calo và carb thấp, đồng thời lại chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn. Bên cạnh đó, các loại rau tốt cho sức khỏe này cũng có tác dụng giúp giảm viêm vô cùng hiệu quả nữa. Bạn có thể thêm các loại rau họ cải vào món sinh tố tươi và dùng cùng trứng ốp la hoặc thưởng thức chúng như một món ăn phụ dễ chế biến cho mỗi bữa ăn trong ngày nhé!

2. Quả bơ

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 3
 Bơ là thực phẩm hoàn hảo cho một chế độ giảm cân lành mạnh!

Loại trái cây xanh này hoàn toàn giàu chất xơ và chất béo lành mạnh - những điều kiện tuyệt vời cho một giải pháp giảm cân lành mạnh.

Cụ thể, theo nghiên cứu, thêm một nửa quả bơ vào bữa trưa của bạn có thể thúc đẩy cảm giác no trong 3-5 giờ sau khi ăn. Một nghiên cứu khác cũng tiết lộ rằng những phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày sẽ giảm được nhiều chất béo hơn so với những người không ăn bơ.

3. Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 4
 Việc đưa các loại ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm đường!

Bạn không cần phải từ bỏ carbs khi đang cố gắng giảm cân. Chọn carbs từ ngũ cốc nguyên hạt trong mỗi bữa ăn như hạt diêm mạch, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám và gạo lứt chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn để giúp bạn no lâu. Ngoài ra, việc kết hợp các loại ngũ cốc như thế này vào bữa ăn của bạn có thể giúp giảm bớt cảm giác thèm đường và carbs tinh chế.

4. Các loại hạt

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 5
 Các loại hạt là nguồn cung chất béo lành mạnh, protein thực vật và chất xơ tuyệt vời!

Các loại hạt như hạnh nhân, quả hồ trăn, quả óc chó, hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia là một sự bổ sung tuyệt vời cho chương trình giảm cân của bạn. Theo Mitri, chúng là nguồn giàu chất béo chống viêm lành mạnh, nguồn protein từ thực vật và chất xơ giúp bạn no lâu, từ đó giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân của mình hơn. Bạn có thể kết hợp các loại hạt này cùng sinh tố, sữa chua,...để thưởng thức như một món ăn nhẹ vào buổi chiều nhé!

5. Các loại cá giàu chất béo

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại thực phẩm nên thêm vào mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh hơn! - Ảnh 6

 Các loại cá giàu chất béo giúp điều chỉnh mức độ hormone thèm ăn của bạn!

Đã đến lúc thêm các loại cá giàu chất béo vào chế độ ăn uống của bạn càng sớm càng tốt. Cụ thể là các loại cá mòi, cá ngừ và cá hồi,... chúng có thể hỗ trợ giảm lượng mỡ tổng thể trong cơ thể. Bởi những loại cá này có hàm lượng protein cao nhưng tương đối ít calo và giàu chất béo có lợi cho tim. Theo đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn cá giàu chất béo này có thể giúp hỗ trợ giảm cân bằng cách điều chỉnh mức độ hormone thèm ăn của bạn. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung các loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá tuyết đóng hộp,...vào thực đơn trong ngày của mình nhé!

Trên đây là tổng hợp 5 loại thực phẩm nên thêm vào thực đơn mỗi ngày để nâng cao hiệu quả giảm cân lành mạnh. Thật vậy, một thành quả giảm cân lành mạnh không chỉ đòi hỏi bạn cần duy trì những bài tập đốt calo dư thừa, mà còn cần đặc biệt chú ý để chất lượng bữa ăn mỗi ngày của mình nữa nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn, chúc các chị em áp dụng thành công và sớm sở hữu vóc dáng khỏe đẹp như ý nhé!

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