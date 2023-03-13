Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh mỗi ngày?!

Bắt đầu ngày mới với nước chanh là một thói quen mang lại rất nhiều lợi ích hứa hẹn. Từ công dụng giảm cân cho đến làn da sáng mịn như vừa bước ra khỏi spa, món thức uống này đã không còn xa lạ gì với các chị em phụ nữ nữa rồi!

Cụ thể là cơ thể sẽ những ảnh hưởng nào từ thói quen uống nước chanh mỗi ngày ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nước chanh — đơn giản là nước pha với nước cốt chanh — chắc chắn là một cách mới mẻ để tăng lượng H2O của bạn. Bởi uống nước chanh có mối liên hệ đáng chú ý tới chế độ ăn có tính kiềm, lý thuyết cho rằng ăn thực phẩm có tính kiềm có thể cân bằng độ pH của chúng ta và ngăn ngừa một loạt bệnh tật.

TOP 8 tác động từ việc uống nước chanh mỗi ngày với cơ thể bạn

1. Giữ nước cho cơ thể bạn

Nước chanh là cách tốt nhất để chống lại tình trạng mất nước!

Khoảng 75% người Mỹ bị mất nước, nghĩa là họ không uống đủ nước. Những người mất nước có thể bị táo bón, chóng mặt và các triệu chứng khác do không uống đủ nước. Trong khi đó, việc uống nước chanh sẽ đưa chất lỏng vào cơ thể bạn một cách nhanh chóng —một trong những cách tốt nhất để chống lại tình trạng mất nước.

2. Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù nước chanh không phải là “viên thuốc thần kỳ” để giảm cân, nhưng việc duy trì trạng thái hydrat hóa tích cực có thể giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, nước rất cần thiết cho khả năng phân hủy chất béo tự nhiên của cơ thể. Cụ thể, theo một bài báo năm 2016 đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition, chất béo dự trữ được phân hủy thành glycerol và axit béo tự do để cơ thể sử dụng làm nhiên liệu. Chình vì vậy, nếu không có đủ nước, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc phá vỡ nguồn năng lượng này và điều này có thể khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

3. Cải thiện tâm trạng của bạn

Nước chanh giúp thúc đẩy cơ thể bạn uống nhiều chất lỏng hơn!

Đối với một số người, tình trạng mất nước có liên quan đến tâm trạng tồi tệ hơn. Một số dữ liệu nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa tình trạng mất nước của cơ thể với các tế bào làm cảm xúc bị hạ xuống. Lúc này, việc uống nước chanh thay vì nước thông thường có thể thúc đẩy bạn uống nhiều chất lỏng hơn.

4. Hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Bạn đang tìm cách tăng cường vitamin C trong mùa lạnh và cảm cúm? Vậy thì nước cốt chanh chính là lựa chọn tuyệt vời cho bạn rồi! Cụ thể, nước cốt của một quả chanh chứa 18 mg vitamin C, trong khi đó, người lớn cần từ 75 đến 130 mg loại vitamin này tùy thuộc vào giới tính và giai đoạn của cuộc đời.

Bắt đầu ngày mới với việc tăng cường vitamin C từ nước chanh giúp bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể. Mặc dù một cốc nước chanh có thể sẽ không đáp ứng 100% nhu cầu hàng ngày của bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn có một bước khởi đầu thuận lợi để hấp thụ đủ chất dinh dưỡng quan trọng này.

5. Cải thiện tình hình tim mạch

Kết hợp một ít tỏi vào hỗn hợp nước chanh của bạn để cải thiện các vấn đề về tim mạch!

Nếu sẵn sàng cho một ít tỏi vào hỗn hợp nước chanh của mình, bạn có thể nhận thấy các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch như huyết áp và mức cholesterol trong máu được cải thiện.

Cụ thể, theo dữ liệu từ một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế Dự phòng Quốc tế, những người được coi là tăng lipid máu (khi máu của bạn có quá nhiều chất béo) đã uống đồ uống làm từ 20 gam tỏi và 1 thìa nước cốt chanh mỗi ngày trong 8 tuần. Và kết quả tim mạch của những người này đã được cải thiện nhiều hơn khi so sánh với những người có tình trạng bệnh tương tự nhưng không dùng đồ uống này. Kết quả cũng bao gồm việc cải thiện huyết áp và cải thiện mức lipid.

Điều này là nhờ thành phần nước ép cam quýt, nước chanh tự nhiên có chứa một loại flavonoid độc đáo gọi là hesperidin. Lượng hesperidin nhất quán này có liên quan đến việc cải thiện huyết áp tâm thu ở những người được coi là tăng huyết áp nhẹ, cùng với các kết quả tích cực khác.

6. Giảm nguy cơ phát triển sỏi thận

Nguồn citrate tự nhiên trong chanh giúp ngăn chặn hình thành sỏi thận!

Citrate - một loại muối trong axit citric, liên kết với canxi và giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận. Trong đó, trái cây và nước trái cây có múi lại chính là một nguồn citrate tự nhiên được biết đến trong chế độ ăn uống. Đặc biệt, trong tất cả các loại nước cam quýt, nước chanh dường như có nồng độ muối ngăn chặn sỏi thận cao nhất.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy rằng những người có nguy cơ phát triển sỏi thận nếu uống nước chanh thường xuyên sẽ hỗ trợ giảm tỷ lệ sỏi thận khi so sánh với những người không uống nước chanh.

7. Làm trầm trọng hơn các triệu chứng trào ngược

Chanh có tính axit tự nhiên với độ pH từ 2 đến 3. Đó là tin xấu cho những người bị trào ngược axit. Bởi thực phẩm có tính axit này sẽ gây ra chứng ợ chua và có thể gây kích ứng cổ họng vốn đã bị viêm.

8. Có thể dẫn đến xói mòn răng

Tính axi trong chanh có thể gây xói mòn răng!

Jack Hirschfeld, giảng viên lâm sàng tại Trường Y khoa Nha khoa cho biết: “Bất kỳ loại đồ uống có tính axit nào như nước chanh sẽ làm mòn men răng theo thời gian. Chính vì vậy, nếu bạn đang dần làm xói mòn men răng — hoặc lớp ngoài của răng — với những đồ uống chứa axit hàng ngày, thì có thể răng của bạn trở nên nhạy cảm hơn hoặc dễ bị sâu hơn.”

Trên đây là tổng hợp 8 ảnh hưởng từ thói quen uống nước chanh mỗi ngày. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cân nhắc về thói quen uống nước chanh của mình, để luôn khỏe xinh, vui tươi mỗi ngày nhé!