Chuyên gia bật mí những tác dụng phụ “xấu xí” của thói quen uống 1 ly rượu vang mỗi ngày!

Mặc dù bạn có thể đã nghe nói rằng uống rượu vang đỏ có nhiều lợi ích cho sức khỏe , chẳng hạn như giảm cholesterol, kiểm soát bệnh tiểu đường và giảm viêm, nhưng thói quen uống rượu nặng thực sự có thể gây ra một số tác dụng phụ khó chịu, chẳng hạn như tăng nguy cơ ung thư hoặc bệnh tim. Nhưng nếu uống rượu "nặng" dẫn đến những tác dụng phụ này, thì chỉ một ly rượu mỗi ngày thì sao?

Tiến sĩ Lisa R. Young đã chia sẻ: “Bạn không cần phải uống mỗi ngày và uống ít hơn có lẽ là tốt nhất. Nhưng nếu bạn uống rượu, thì các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống với số lượng là một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới."

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra lời giải đáp chi tiết về những tác dụng phụ của thói quen uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nhé! Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Tuy nhiên, tiêu thụ rượu vang ở mức độ thấp hơn này không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên nhận thức được những hạn chế của thói quen uống rượu này. Bởi vì mặc dù chỉ một ly mỗi đêm nghe có vẻ không có hại gì, nhưng nó có thể đi kèm với một số biến chứng sức khỏe tiềm ẩn.

Những tác dụng phụ không tốt của thói quen uống 1 ly rượu vang mỗi ngày

Uống rượu có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn

Một ly rượu có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn suốt đêm!

Một tác dụng phụ của việc uống rượu vang—hoặc bất kỳ loại rượu nào—vào buổi tối là nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Mặc dù mọi người thường cảm thấy buồn ngủ hơn sau khi uống rượu, nhưng cảm giác này không kéo dài. Thay vào đó, theo Handbook of Clinical Neurology, rượu có thể gây gián đoạn giấc ngủ suốt đêm. Vì vậy, ngay cả khi bạn nghĩ rằng một ly rượu vang sẽ đưa bạn vào giấc ngủ nhanh hơn và yên bình hơn, bạn sẽ thất vọng khi biết rằng nó cũng có thể đánh thức bạn vào lúc nửa đêm.

Rượu có thể ảnh hưởng đến việc uống thuốc của bạn

Rượu có thể tương tác với một vài loại thuốc và dẫn đến những nguy hiểm cho người bệnh!

Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Chứng nghiện rượu, rượu tương tác theo những cách nguy hiểm tiềm ẩn với nhiều loại thuốc, bao gồm acetaminophen, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật, thuốc giảm đau và thuốc an thần. Nếu bạn kết hợp rượu với một số loại thuốc, nó có thể dẫn đến buồn ngủ, nhức đầu, buồn nôn hoặc trong một số trường hợp có thể ngất xỉu. Nó cũng có thể khiến thuốc kháng sinh trở nên vô dụng, vì vậy hãy nhớ đọc các cảnh báo trên tất cả các loại thuốc trước khi thưởng thức ly rượu hàng đêm của bạn.

Có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú

Thói quen uống rượu hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư vú!

Thói quen uống rượu hàng ngày của bạn có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, ngay cả khi chỉ tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Ung thư Vú, mặc dù uống nhiều rượu (50 gam rượu mỗi ngày trở lên) được cho là góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhưng thậm chí chỉ 18 gam rượu mỗi ngày cũng có tác động đến sự gia tăng này. Nói một cách dễ hiểu, một lần uống có khoảng 14 gam cồn, vì vậy ly rượu hàng ngày của bạn có thể có nhiều tác động đáng kể đến sức khỏe của bạn hơn bạn tưởng.

Một đánh giá khác về 53 nghiên cứu dịch tễ học đã kết luận rằng đối với phụ nữ, cứ 10 gam rượu được thêm vào mỗi ngày — ít hơn một lần uống — dẫn đến nguy cơ ung thư vú tăng 7% tương ứng đối với những người không hút thuốc lá.

Có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung

Nếu bạn nghĩ rằng mình an toàn vì không hút thuốc lá nhưng vẫn uống rượu, bạn có thể thất vọng khi biết rằng uống rượu từ mức nhẹ đến trung bình có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2019, uống một chai rượu vang mỗi tuần — ít hơn nhiều so với một ly mỗi ngày — làm tăng nguy cơ ung thư suốt đời của một người lên khoảng 1%–1,4%.

Có thể dẫn đến tình trạng tim đập nhanh hoặc không đều

Tần số uống rượu có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh rung tâm nhĩ!

Thường xuyên uống rượu, dù chỉ với một lượng nhỏ, có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim nhanh bất thường. Một nghiên cứu được công bố trên EP Europace cho thấy những người uống rượu hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh cao nhất so với những người uống rượu một hoặc hai lần một tuần. Điều thú vị về những phát hiện này là khi rung tâm nhĩ (hay còn gọi là nhịp tim không đều), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tần số uống rượu có thể quan trọng hơn lượng rượu. Trên thực tế, những người uống nhiều rượu trong một lần có nguy cơ mắc bệnh rung tâm nhĩ thấp hơn so với những người uống với lượng thấp nhưng thường xuyên trong suốt cả tuần.

Tuy nhiên, những phát hiện này không khuyến khích việc uống quá nhiều rượu trong một lần. CDC cảnh báo rằng uống rượu say—được coi là uống nhiều hơn bốn ly trong một lần đối với phụ nữ và năm ly đối với nam giới—có thể góp phần gây ra bệnh tim, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chứng mất trí nhớ và ung thư.

Có thể làm tăng huyết áp

Uống nhiều rượu hơn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp của một người!

Uống rượu vừa phải—một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với nam giới—thường được coi là tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng uống nhiều rượu hơn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp của một người. Trong khi đó, bệnh tăng huyết áp hay còn được gọi là huyết áp cao, có thể dẫn đến suy tim và bệnh thận.

Theo Mayo Clinic, ba ly rượu trở lên trong một buổi tối có thể tạm thời làm tăng huyết áp của bạn, với việc "uống nhiều lần liên tục" sẽ khiến huyết áp duy trì ở mức cao lâu hơn.

Có thể dẫn đến các biến chứng tim mạch khác, bao gồm cả bệnh tim

Liên đoàn Tim mạch Thế giới (WHF) gần đây đã công bố một bản tóm tắt chính sách nói rằng "không có lượng cồn nào là tốt cho tim." Bản tóm tắt cho biết thêm rằng uống rượu có liên quan đến một loạt bệnh như tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim, bệnh tim do tăng huyết áp, bệnh cơ tim, rung tâm nhĩ và chứng phình động mạch. Họ nói rằng những rủi ro này tăng lên khi uống 100 gam rượu mỗi tuần — khoảng bảy ly — so với những người tiêu thụ từ 0 đến 25 gam, hoặc khoảng từ 0 đến 2 ly.

Có thể gây tổn hại cho gan của bạn

Việc tiêu thụ rượu hàng ngày đòi hỏi gan phải làm việc nhiều hơn!

Theo Mayo Clinic, gan tạo ra các enzym chuyển hóa giúp tiêu hóa và phân hủy các chất độc như rượu, vì vậy việc tiêu thụ rượu hàng ngày đòi hỏi gan phải làm việc nhiều hơn. Uống rượu hàng ngày theo thời gian có thể gây xơ hóa hoặc sẹo mô gan, hoặc có thể dẫn đến viêm gan do rượu.

Hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị ảnh hưởng

Thường xuyên uống rượu có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn!

Uống rượu hàng ngày có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn và có thể khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn, điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ bị cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh khác thường xuyên hơn nếu bạn thường xuyên uống rượu.

Cụ thể, rượu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột của bạn vì đường tiêu hóa là nơi đầu tiên rượu đi vào, nghĩa là nó ngay lập tức bắt đầu "làm thay đổi tính toàn vẹn" của đường tiêu hóa của bạn. Ví dụ, rượu làm thay đổi một cách tự nhiên các vi khuẩn có trong hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, do đó thực sự làm gián đoạn quá trình giao tiếp giữa ruột và hệ thống miễn dịch của bạn. Uống rượu thường xuyên có thể dẫn đến nhiều thách thức này hơn theo thời gian và có thể dẫn đến làm hệ thống miễn dịch suy yếu.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những tác dụng phụ “xấu xí” của thói quen uống 1 ly rượu vang mỗi ngày. Có thể nói, tần suất và lượng rượu bạn tiêu thụ mỗi ngày, mỗi tuần có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích cho quá trình tạo ra một thói quen uống rượu thật khoa học cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo được sở thích của mình nhé!