4 loại thực phẩm ngăn bạn giảm cân ở độ tuổi 40!

Mỗi năm trôi qua, có vẻ như việc tăng cân trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thật không may, điều này gần như là điều không thể tránh khỏi. Theo Banner Health, khi bạn già đi, bạn sẽ trải qua quá trình trao đổi chất chậm hơn, cùng với sự thay đổi về thành phần cơ thể và nồng độ hormone.

Cụ thể là 4 loại thực phẩm nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đồng thời, nguồn cung cấp khối lượng cơ nạc của bạn cũng giảm đi một cách tự nhiên và bạn tích tụ nhiều khối lượng mỡ hơn. Chính vì vậy, điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục là điều bắt buộc nếu bạn muốn giảm cân, đó là lý do tại sao Lisa R. Young, Tiến sĩ, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng , đã chia sẻ tới quý độc giả về 4 loại thực phẩm ngăn cản bạn giảm cân ở độ tuổi 40 .

TOP 4 loại thực phẩm ngăn bạn giảm cân ở tuổi 40

1. Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm đã qua chế biến hoàn toàn có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn!

Những người trên 40 tuổi bắt đầu có sự trao đổi chất chậm hơn. Điều quan trọng là phải nhận thức được các loại thực phẩm bạn tiêu thụ và không ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn.

Thực phẩm đã qua chế biến hoàn toàn có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn. Thêm vào đó, chúng có thể góp phần gây ra bệnh tim, tăng lượng đường trong máu và tiểu đường.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, thực phẩm chế biến sẵn bao gồm bánh quy giòn, khoai tây chiên,, thức ăn nhanh,... Và thật không may, loại ngũ cốc ăn sáng yêu thích của bạn cũng là thực phẩm đã qua chế biến nhiều.

Chính vì vậy, thay vì tiêu thụ những món đã qua chế biến sẵn, hãy ăn những loại thực phẩm nguyên chất như rau, trái cây, đậu, quả hạch và cá.

2. Thực phẩm ít chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp bạn no lâu hơn và nhu động ruột hoạt động bình thường!

Bạn có thể đã nghe nói rằng chất xơ là chất cần thiết nếu bạn đang muốn giảm cân. Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi các loại thực phẩm ít chất xơ sẽ không có lợi cho bạn nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ ở độ tuổi 40 trở lên.

Chế độ ăn nhiều chất xơ giúp các cá nhân cảm thấy no và no lâu hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm chứa nhiều chất xơ cũng giúp bình thường hóa hoạt động của ruột, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức cholesterol. Đây là điều cần thiết cho người trên 40 tuổi đang cố gắng giảm cân.

Theo Mount Sinai, một số ví dụ về thực phẩm ít chất xơ bao gồm bánh mì trắng tinh chế, mì ống trắng, ngũ cốc khô, farina, phô mai cứng, sữa, súp kem, rau diếp sống và dưa chuột.

3. Các loại thịt chế biến

Các loại thịt chế biến sẵn chứa đầy chất béo bão hòa, dễ gây tăng cân!

Tiếp theo, bạn nên tránh xa thịt chế biến. Chúng chứa đầy chất béo bão hòa và chỉ nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Thịt chế biến sẵn không chỉ chứa lượng chất béo bão hòa vượt quá mức khuyến nghị hàng ngày mà còn có thể gây viêm nhiễm trong cơ thể dẫn đến tăng cân. Một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn là ức gà hoặc gà tây (thịt nạc).

4. Các loại nước ép trái cây

Những loại nước ép trái cây đã qua xử lý thì thường đã bị loại bỏ chất xơ và chứa nhiều đường!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, về mặt ngôn ngữ, món này có lẽ không phải là "thực phẩm", nhưng nó chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong danh sách này. Nước ép trái cây có thể tốt cho sức khỏe, nhưng chúng chứa rất nhiều đường.

Điều tồi tệ nhất là nước ép trái cây đã qua quá trình chế biến loại bỏ chất xơ. Việc thiếu chất xơ và sự hiện diện của đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến tăng cân

Thay vì nhấm nháp nước ép trái cây, hãy chọn trái cây tươi! Ngoài ra, bạn có thể chọn các lựa chọn thay thế lành mạnh khác bao gồm nước có ga hoặc trà đá thảo mộc tự nhiên.

Trên đây là chi tiết top 4 loại thực phẩm ngăn cản quá trình giảm cân sau độ tuổi 40 của bạn. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ biết cách loại bỏ các loại thực phẩm này ra khỏi thực đơn giảm cân của mình và chọn các thực phẩm lành mạnh khác để thay thế, nhằm giúp quá trình giảm cân được hiệu quả hơn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được vóng dáng thon gọn, khỏe đẹp như mong muốn nhé!