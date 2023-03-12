Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối!

Sức khỏe 12/03/2023 14:30

Đây là những gì các chuyên gia dinh dưỡng nhận định là nhược điểm của thói quen uống hàng ngày này.

Nội dung bài viết

Không có gì là lạ khi nhiều người trong chúng ta đã quay sang uống một hoặc hai ly rượu vào buổi tối như một cách để thư giãn sau một ngày điên cuồng. Và ngay cả khi thư giãn với đồ uống không phải là sở thích của bạn, nhiều người vẫn dễ dàng có thói quen uống rượu hàng ngày vì nghĩa vụ xã hội hoặc dành thời gian vui vẻ với đồng nghiệp. Nếu uống rượu hàng ngày là sở thích của bạn, bạn có thể tò mò muốn biết uống một (hoặc hai) cốc bia mỗi tối có thể ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe tổng thể của bạn như thế nào?

Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối! - Ảnh 1
 Thói quen uống rượu mỗi tối liệu có tốt cho sức khỏe của bạn không?!

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của thói quen uống bia mỗi tối ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những tác dụng phụ của thói quen uống bia mỗi tối

1. Bạn sẽ tiêu thụ lượng calo rỗng

Tùy thuộc vào loại bia bạn uống, bạn có thể tiêu thụ hàng trăm calo rỗng trong một lần uống. Tất nhiên, ban đầu đây có thể là một thói quen bình thường, nhưng nó có thể dẫn đến việc tăng cân, đặc biệt nếu bạn có sở thích uống bia.

Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối! - Ảnh 2
Rượu chứa nhiều calo rỗng - nghĩa là nó không mang giá trị dinh dưỡng!

Thư viện Y khoa Quốc gia cũng tuyên bố rằng vì rượu chứa nhiều calo rỗng - nghĩa là nó không mang giá trị dinh dưỡng - nên nó có thể góp phần làm tăng cân. Mặc dù họ đồng ý rằng một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới được coi là "vừa phải", nhưng họ khuyên bạn nên uống ít hơn nếu bạn muốn giảm cân. Trên thực tế, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng Hoa Kỳ cho biết rượu có thể là một "yếu tố khá lớn" trong việc tăng cân — đặc biệt là đối với nam giới, vì họ thường uống bia nhiều hơn.

2. Nó có thể tác động đến đường ruột của bạn—theo cách tích cực và tiêu cực

Ngoài bia dẫn đến tiêu thụ calo rỗng, loại đồ uống này cũng được biết là tương tác với sức khỏe đường ruột của bạn và nghiên cứu thực sự cho thấy cả tác dụng phụ tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của việc uống bia thường xuyên.

Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối! - Ảnh 3
 Uống bia liên tục có thể gây đầy hơi và có thể gây kích ứng đường tiêu hóa!

Uống bia liên tục có thể gây đầy hơi và có thể gây kích ứng đường tiêu hóa của bạn. Nó có thể làm cho dạ dày của bạn tiết ra nhiều axit hơn bình thường, có thể dẫn đến tình trạng viêm niêm mạc ruột. Điều này có thể gây ra tác dụng phụ lâu dài như viêm dạ dày.

Theo Alcohol Research, lượng cồn lớn hơn có thể dẫn đến viêm và tổn thương đường tiêu hóa. Nhưng thật thú vị, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ bia hàng ngày thực sự có khả năng cải thiện sự đa dạng trong hệ vi sinh vật đường ruột. Nghiên cứu này có quy mô nhỏ và chỉ sử dụng 22 nam giới tham gia, vì vậy có thể còn quá sớm để khẳng định rằng uống bia tốt cho đường ruột của bạn. Nhưng, nó chắc chắn rất thú vị và là thứ mà những người yêu thích bia sẽ muốn để mắt tới!

3. Nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn

Rượu cũng được biết là tác động tiêu cực đến chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của bạn.

Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối! - Ảnh 4
Rượu có khả năng làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn! 

Bạn càng uống nhiều và càng gần giờ đi ngủ, bạn càng có nhiều khả năng bị giảm chất lượng giấc ngủ. Sao vậy? Chất cồn trong bia khiến axit dạ dày tiết ra nhiều hơn và có thể làm tăng khả năng bạn bị ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Bên cạnh đó, ngoài việc gây khó chịu, điều này còn có thể tác động tiêu cực đến giấc ngủ của bạn.

Mặc dù uống vài cốc bia có thể khiến bạn nghĩ rằng mình đang ngủ ngon, nhưng rất có thể đó là chất lượng giấc ngủ kém, ít phục hồi hơn. Thật không may, giấc ngủ kém cản trở hoạt động trí óc và mức năng lượng của chúng ta vào ngày hôm sau

Cụ thể, uống quá nhiều bia có thể dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn vì nó khiến insulin của bạn tăng đột biến vào giữa đêm nếu bạn uống nó muộn hơn trong ngày, do đó làm bạn thức giấc. Vào buổi sáng, bạn có thể cảm thấy uể oải.

Một điều nữa cần cân nhắc

Nếu bạn định tiếp tục thói quen uống bia hàng đêm, các chuyên gia khuyên bạn nên uống một ít nước lọc.

Một trong những điều đơn giản nhất bạn có thể làm để cải thiện sức sống của cơ thể và giữ cho nó hoạt động trơn tru, đó là uống đủ nước theo khuyến nghị. Nó hỗ trợ quá trình phục hồi, giải độc và loại bỏ của cơ thể. Ngoài ra, uống nước liên tục trong ngày cũng có thể hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp bạn không ăn quá nhiều calo.

Mặc dù uống bia mỗi ngày có thể giúp bạn thư giãn trong những thời điểm khó khăn, nhưng có một số tác dụng phụ đáng kể cần xem xét, bao gồm tiêu thụ calo rỗng, ngủ kém, viêm đường tiêu hóa tiềm ẩn,...vì vậy, hãy thật cân nhắc về thói quen uống này nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và sống vui tươi mỗi ngày nhé!

Kết quả xổ số hôm qua (11/03/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung!

Kết quả xổ số hôm qua (11/03/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung!

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ 7 ngày 11/3/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   rượu bia tác hại của rượu bia uống bia uống bia có tốt không uống bia có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm