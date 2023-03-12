Tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống bia mỗi tối!

Không có gì là lạ khi nhiều người trong chúng ta đã quay sang uống một hoặc hai ly rượu vào buổi tối như một cách để thư giãn sau một ngày điên cuồng. Và ngay cả khi thư giãn với đồ uống không phải là sở thích của bạn, nhiều người vẫn dễ dàng có thói quen uống rượu hàng ngày vì nghĩa vụ xã hội hoặc dành thời gian vui vẻ với đồng nghiệp. Nếu uống rượu hàng ngày là sở thích của bạn, bạn có thể tò mò muốn biết uống một (hoặc hai) cốc bia mỗi tối có thể ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe tổng thể của bạn như thế nào?

Tùy thuộc vào loại bia bạn uống, bạn có thể tiêu thụ hàng trăm calo rỗng trong một lần uống. Tất nhiên, ban đầu đây có thể là một thói quen bình thường, nhưng nó có thể dẫn đến việc tăng cân, đặc biệt nếu bạn có sở thích uống bia.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của thói quen uống bia mỗi tối ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Rượu chứa nhiều calo rỗng - nghĩa là nó không mang giá trị dinh dưỡng!

Thư viện Y khoa Quốc gia cũng tuyên bố rằng vì rượu chứa nhiều calo rỗng - nghĩa là nó không mang giá trị dinh dưỡng - nên nó có thể góp phần làm tăng cân. Mặc dù họ đồng ý rằng một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới được coi là "vừa phải", nhưng họ khuyên bạn nên uống ít hơn nếu bạn muốn giảm cân. Trên thực tế, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng Hoa Kỳ cho biết rượu có thể là một "yếu tố khá lớn" trong việc tăng cân — đặc biệt là đối với nam giới, vì họ thường uống bia nhiều hơn.

2. Nó có thể tác động đến đường ruột của bạn—theo cách tích cực và tiêu cực

Ngoài bia dẫn đến tiêu thụ calo rỗng, loại đồ uống này cũng được biết là tương tác với sức khỏe đường ruột của bạn và nghiên cứu thực sự cho thấy cả tác dụng phụ tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của việc uống bia thường xuyên.

Uống bia liên tục có thể gây đầy hơi và có thể gây kích ứng đường tiêu hóa!

Uống bia liên tục có thể gây đầy hơi và có thể gây kích ứng đường tiêu hóa của bạn. Nó có thể làm cho dạ dày của bạn tiết ra nhiều axit hơn bình thường, có thể dẫn đến tình trạng viêm niêm mạc ruột. Điều này có thể gây ra tác dụng phụ lâu dài như viêm dạ dày.

Theo Alcohol Research, lượng cồn lớn hơn có thể dẫn đến viêm và tổn thương đường tiêu hóa. Nhưng thật thú vị, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ bia hàng ngày thực sự có khả năng cải thiện sự đa dạng trong hệ vi sinh vật đường ruột. Nghiên cứu này có quy mô nhỏ và chỉ sử dụng 22 nam giới tham gia, vì vậy có thể còn quá sớm để khẳng định rằng uống bia tốt cho đường ruột của bạn. Nhưng, nó chắc chắn rất thú vị và là thứ mà những người yêu thích bia sẽ muốn để mắt tới!

3. Nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn

Rượu cũng được biết là tác động tiêu cực đến chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của bạn.

Rượu có khả năng làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn!

Bạn càng uống nhiều và càng gần giờ đi ngủ, bạn càng có nhiều khả năng bị giảm chất lượng giấc ngủ. Sao vậy? Chất cồn trong bia khiến axit dạ dày tiết ra nhiều hơn và có thể làm tăng khả năng bạn bị ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Bên cạnh đó, ngoài việc gây khó chịu, điều này còn có thể tác động tiêu cực đến giấc ngủ của bạn.

Mặc dù uống vài cốc bia có thể khiến bạn nghĩ rằng mình đang ngủ ngon, nhưng rất có thể đó là chất lượng giấc ngủ kém, ít phục hồi hơn. Thật không may, giấc ngủ kém cản trở hoạt động trí óc và mức năng lượng của chúng ta vào ngày hôm sau

Cụ thể, uống quá nhiều bia có thể dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn vì nó khiến insulin của bạn tăng đột biến vào giữa đêm nếu bạn uống nó muộn hơn trong ngày, do đó làm bạn thức giấc. Vào buổi sáng, bạn có thể cảm thấy uể oải.

Một điều nữa cần cân nhắc

Nếu bạn định tiếp tục thói quen uống bia hàng đêm, các chuyên gia khuyên bạn nên uống một ít nước lọc.

Một trong những điều đơn giản nhất bạn có thể làm để cải thiện sức sống của cơ thể và giữ cho nó hoạt động trơn tru, đó là uống đủ nước theo khuyến nghị. Nó hỗ trợ quá trình phục hồi, giải độc và loại bỏ của cơ thể. Ngoài ra, uống nước liên tục trong ngày cũng có thể hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp bạn không ăn quá nhiều calo.

Mặc dù uống bia mỗi ngày có thể giúp bạn thư giãn trong những thời điểm khó khăn, nhưng có một số tác dụng phụ đáng kể cần xem xét, bao gồm tiêu thụ calo rỗng, ngủ kém, viêm đường tiêu hóa tiềm ẩn,...vì vậy, hãy thật cân nhắc về thói quen uống này nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và sống vui tươi mỗi ngày nhé!